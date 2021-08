Napis "I ❤️ OKA" już w Ostrołęce [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

Podobne napisy mają już inne miasta i zawsze jest to okazja do zrobienia sobie przy nich ładnego zdjęcia. W Ostrołęce też już można zrobić sobie fotkę przy świetlnym napisie, przy okazji pokazując, że kochamy miasto.

Napis "I ❤️ OKA" (Kocham Ostrołękę) pojawił się przy Kupcu w ramach Ostrołęckiej Strefy Wypoczynku, która została wybrana głosami mieszkańców do realizacji z Budżetu Obywatelskiego. Był to pomysł młodzieżowych radnych z naszego miasta.

Świetlny napis nawiązujący do miłości do Ostrołęki już pojawił się w mieście. Tym samym zrealizowany został pomysł Młodzieżowej Rady Miasta.

~egiptus , 13:29 16-08-2021 , 64% ja bym wolał I love kebab odpowiedz • oceń :

~KLER , 20:38 16-08-2021 , 34% @~egiptus O@KA ...

jak miało być krótko i od obecnej władzy...

KLER odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 13:33 16-08-2021 , 65% Dzień dobry!



Cyt. "I ❤️ OKA"



PiSzcie co chcecie, myślcie co chcecie... Ja to odczytuję, jako "I ❤️ Ostrołęczanie Kochają Anię"...



Pozdrawiam... Ania-Dziewczyna jak Łania odpowiedz • oceń :

~a może tak? , 13:42 16-08-2021 , 47% @~Ania-Dziewczyna jak Łania Obojnaczna Kobieta Ania odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 14:16 16-08-2021 , 62% @~a może tak? Dzień dobry!



Cyt. "A może tak? : Obojnaczna Kobieta Ania"



Mój drogi! "Obojnaczna Kobieta Ania" też ładnie, wdzięcznie i sympatycznie, ale niestety - bez rymu. Optuję więc za swoim "rymowanym" pomysłem rozwinięcia skrótu OKA...



Pozdrawiam... Życzę miłego popołudnia... odpowiedz • oceń :

~Karol , 13:45 16-08-2021 , 46% Napis ok lokalizacja do bani i tyle odpowiedz • oceń :

~Oka to rzeka w Rosji , 14:17 16-08-2021 , 60% Bolszewik z muzeum wyklętych będzie mógł chodzić tam wieczorami jak zatęskni za czerwoną ojczyzną. Chyba że akurat będzie na usługach rumianego odpowiedz • oceń :

~Keger , 14:33 16-08-2021 , 82% No dobra, ktoś robi sobie zdjęcie i wstawia na fejsa. Kto będzie wiedział skąd jest ta fotografia? Gdzie jest ta/ to Oka? Idea ok, wykonanie nie. odpowiedz • oceń :

~beznadzieja , 16:56 16-08-2021 , 65% Kolorystycznie nie pasuje.......

Za wielkie

Oka?!?!?!?! Co to w ogóle jest?!?!?!

A Prezydent to taki duży dzieciak :/ odpowiedz • oceń :

~... , 22:14 16-08-2021 , 20% @~beznadzieja Wiesz co obecny prezydent chociaż cokolwiek robi w tym mieście niż poprzedni. Ciesz się z tego co masz. odpowiedz • oceń :

~as , 22:32 16-08-2021 , 67% @~... Cześć Natalka. A co takiego robi? Tylko trole i znajomi lajkuja go na fejsiku. I tylko oni mówią, że coś robi. Za to Pan Podolak w Rzekuniu buduje Multicentrum z laboratoriami. I to jest przyszłość. A co robi Kulik? odpowiedz • oceń :

~zdzisiek , 18:15 16-08-2021 , 75% lepiej by się prezentował ten napis przy naszym pięknym dworcu pks odpowiedz • oceń :

~Nn , 18:47 16-08-2021 , 43% Oczy swoje kocham, a oka to małe dzieci mówią😂 odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 19:10 16-08-2021 , 80% Dzień dobry!



Najmilsi!



NaPiS ten, oprócz posiadania walorów edukacyjnych, posiada też niewątpliwie wielkie walory artystyczno-wizualno-edukacyjne. Jako więc taki, moim skromnym zdaniem, powinien być usadowiony nie obok Kupca, lecz za mostem, na rondzie Siemowita III. Automobilistom stojącym w korku, podziwiającym artyzm tego naPiSu, czas nie będzie się dłużył, a przeciwnie - większość automobilistów z chęcią będzie zatrzymywać się tam, dla tak znacznego dzieła artystycznego...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~Hihi , 21:11 16-08-2021 , 20% Teraz nie będą miały jak samochody jeździć po tym placu. Jak tak można deptak tylko dla pieszych zostawić? odpowiedz • oceń :

~Ja , 21:37 16-08-2021 , 50% Lepiej by wyglądał na rondzie koło maka odpowiedz • oceń :

~K , 22:16 16-08-2021 , 34% Ja to nie rozumiem niektórych ludzi. Wam dogodzić to masakra.

Zamiast hejtowac czy pisać jakieś bzdury to zachowajcie to dla siebie bo kiedyś kogoś tym możecie skrzywdzić... Elo. odpowiedz • oceń :

~ccc , 22:28 16-08-2021 , 60% @~K Zachowaj swoje wypociny dla siebie. Wszyscy finansujemy tę tandetę to i mamy prawo się wypowiadać. odpowiedz • oceń :

~Oka , 22:26 16-08-2021 , 75% Gówno prawda o podobnych napisach. Są pełne nazwy. A pomysł Młodzieżowej Rady - bylko kilka projektów. A wybraliście zapewne najtańszy... Dno, wstyd i obciach ten napis. odpowiedz • oceń :

~Myśliciel , 23:37 16-08-2021 , - Już widzę tłum turystów, którzy stoją w kolejce aby zrobić sobie fotkę z tym napisem, haha ha. A tak na poważnie to tylko ostrołęcka młodzież wie co znaczy O-KA. Ja odczytuję ten napis tak: I serce dla oka. Rada miała dobre intencje a wyszło jak zawsze , chyba że napis został zaczerpnięty z reklamy" serce i rozum" swego czasu było coś takiego w tv. A może właśnie o to chodzi aby dopytywać co ten napis oznacza i wtedy się o nim mówi i o Ostrołęce i reklama miasta pędzi??? Sam nie wiem. odpowiedz • oceń :

~Obserwujący pReczywistosc , 23:37 16-08-2021 , - Moim zdaniem Kulik jako prezydent jest beznadziejny, ale trzeba mu przyznać że jako marketingowiec ma albo dużo wiedzę albo super ludzi w otoczeniu lub jedno i drugie...

Kampania jak biegał. Filmik który sprawił że dostał się do rady miasta mistrzostwo, kampania prezydencka mistrzostwo, do tej pory tysiące ostroleczan myślą że Kotowski nie zrobił żadnej drogi, a Majewskiego za Stokrotka to już przebicie poprzednika o 3 długości...



Jeśli gość oczywiście moim skromnym zdaniem jest w czymś świetny niech to robi, a zostawi to na czym się nie zna...

Uważam że konkretny facet w roli prezydenta znający się na polityce, zarządzaniu, mający z taka osobę od pijaru, marketingu jak obecny prezydent lukasz mógłby góry przenosić...



Mając swobodę słowa, chciałem wyrazić swoją opinię odpowiedz • oceń :

~Zona , 23:45 16-08-2021 , - @~Obserwujący pReczywistosc Mowil ze zona robila mu kampanie odpowiedz • oceń :

