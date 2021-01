Nastolatka wywieziona do lasu. Przeżyła horror

Do czego zdolna jest młodzież? Pokazała to sytuacja z 6 stycznia 2021 roku. Policjanci zatrzymali cztery młode osoby, w tym 17-latkę z powiatu przasnyskiego, które miały... wywieźć do lasu 15-letnią dziewczynę. Nastolatka przeżyła chwile grozy.

O szokującej sytuacji poinformowała policja ze Szczytna (woj. warmińsko-mazurskie):

Według wstępnych ustaleń śledczych, doszło do niego w środę (06.01.2021r.) około godz. 16:00. Wtedy to 15-letnia mieszkanka gminy Szczytno otrzymała wiadomość od swojego znajomego z prośbą o spotkanie. 20-latek podjechał pod jej dom wspólnie ze swoją 17-letnią dziewczyną. Gdy nastolatka wsiadła do auta, kierowca ruszył w stronę Szczytna. W trakcie przejażdżki dosiadły się do nich dwie koleżanki. Wtedy 20-latka powiedziała kierowcy, by jechał do lasu, a 15-latce wyrwała telefon, który ta trzymała w dłoniach. Następnie grożąc jej pobiciem, zmusiła do szczegółowego opisania relacji, które miały łączyć 15-latkę z byłym partnerem 20-latki. Całe zajście nagrywane było przez siedzącą na tylnej kanapie 17-latkę. Gdy 20-letni kierowca zatrzymał się na jednej ze ścieżek, prowodyrka całego zajścia wypchnęła 15-latkę z samochodu. Była w stosunku do niej wulgarna i agresywna. Straszyła pozbawieniem życia przy użyciu ostrego narzędzia, które rzekomo przewoziła w bagażniku. Pozostałe osoby nie stanęły w obronie dziewczyny i pomimo wielu próśb z jej strony o odwiezienie do domu, nikt się nie zareagował. Zajście miało trwać około 2 godziny. W tym czasie 20-latka zmuszała 15-latkę do różnych rzeczy m.in. umycia samochodu, zerwania kontaktów ze wskazanymi przez siebie osobami, wypłaty pieniędzy w kwocie 200 złotych za zabrany uprzednio telefon, a także do zaniechania ujawnienia komukolwiek tego, co się tego dnia wydarzyło