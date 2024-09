Naturalne mydła w kostce - dlaczego będą lepsze dla Twojej skóry?

REKLAMA

Półki w drogeriach i supermarketach wręcz uginają się pod wpływem ilości produktów higienicznych do mycia ciała. Żele i pianki pod prysznic, płyny do kąpieli, mydła w płynie to tylko wierzchołek góry lodowej. Wiele z nich produkowanych jest na bazie silnych detergentów i substancji chemicznych, które i owszem, oczyszczą Twoją skórę, ale mogą spowodować wiele problemów natury dermatologicznej. Świetną alternatywą dla nich są mydła naturalne w kostce, z pomocą których kompleksowo zadbasz o zdrowie swojej skóry. Jakie mają właściwości? Sprawdź!

Naturalne mydła - czym się charakteryzują?

Temat higieny i pielęgnacji ciała często bywa bagatelizowany, a to bardzo duży błąd. Sięgając po produkty do mycia ciała bez wcześniejszego sprawdzenia ich składu, a tym samym właściwości i działania na skórę, może mieć bardzo przykre konsekwencje. Choć producenci coraz częściej stawiają na naturalne, delikatne składy, to wciąż trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy niewielkie pole do manewru.

Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej osób szuka naturalnej alternatywy. Mydła w kostce ręcznie robione cieszą się rosnącą popularnością, co w dużej mierze jest związane z ich formułą i składnikami, które są starannie wyselekcjonowane i dopasowane do potrzeb każdego typu skóry.

Wysokiej klasy naturalne mydła mają to do siebie, że zawierają moc cennych olejów tłoczonych na zimno. Jest to gwarancja, że są one nierafinowane i niefiltrowane, więc z ich wszystkich cennych substancji odżywczych możesz cieszyć się również stosując mydło w kostce na co dzień. W praktyce mowa o takich jak m.in. olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej sezamowy, olej z pestek malin, olej konopny czy też olej z wiesiołka. Każdy z nich ma do zaoferowania Twojej skórze szereg dobroczynnych właściwości, dzięki którym będzie bardzo dobrze odżywiona i przygotowana na walkę z czynnikami zewnętrznymi.

Co ciekawe, na rynku znajdziesz produkty, które są wytwarzane w oparciu o sztukę rzemieślniczą. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nie są one produkowane na masową skalę, a każde mydło do mycia ciała i rąk powstaje z największą starannością. Z tego względu poszczególne partie mogą różnić się od siebie np. zabarwieniem, jednak świadczy to tylko o tym, że są ręcznie robione.

Nie bez znaczenia pozostają same kulisy powstawania mydełek naturalnych. Do wysokiej jakości produktów wykorzystuje się metodę na zimno, gdzie do roztopionych tłuszczów roślinnych dodaje się roztwór wodorotlenku sodu. Po rozpoczęciu procesu zmydlania, powstała emulsja przelewana jest do specjalnych foremek, gdzie przebiega on dalej. Tak powstaje mieszanka mydła, jak również gliceryny i pozostałych tłuszczów, które nie zostały poddane zmydleniu. Masa musi zastygnąć, a dojrzewanie naturalnego mydła trwa około 3 tygodni.

Mydło naturalne - jakie ma właściwości i pH?

Mydła naturalne stanowią nieocenione wsparcie w codziennej pielęgnacji skóry. Z uwagi na zastosowanie starannie wyselekcjonowanych składników pochodzenia naturalnego nie tylko dobrze radzą sobie z usuwaniem zanieczyszczeń i nadmiaru sebum z powierzchni skóry, ale jednocześnie go pielęgnują i dogłębnie odżywiają.

Dobrej klasy produkty wyróżniają się właściwościami nawilżającymi i natłuszczającymi. W dużej mierze jest to zasługa zimnotłoczonych olejów roślinnych, które działają zbawiennie dla stanu naskórka, jak również warstw znajdujących się nieco głębiej.

Wbrew pozorom dobre nawilżenie powinno towarzyszyć nie tylko pielęgnacji skóry suchej i ze skłonnościami do sezonowego przesuszania. Jest to podstawa dbałości o każdy typ skóry - niezależnie od tego, czy w grę wchodzi np. sucha, przetłuszczająca się, wrażliwa czy alergiczna. Każda wymaga dostarczania jej składników zabezpieczających naskórek przed nadmierną utratą wody. Dodatkowo dobre natłuszczenie wspomaga jego funkcje ochronne, które są niezwykle ważne na drodze do zminimalizowania przenikania przez skórę drobnoustrojów chorobotwórczych, jak również uszkodzeń mechanicznych.

Ponadto nie bez znaczenia pozostaje również pH naturalnych mydeł rzemieślniczych. O ile nie da się go zmierzyć w przypadku kostki, o tyle już po jej rozpuszczeniu w wodzie już tak. Pamiętaj, że prawdziwe mydła zawsze wyróżniają się zasadowym odczynem - pH powyżej 7.

Powstają one w wyniku reakcji tłuszczów lub olejów z zasadą - najczęściej mowa o zasadzie sodowej NaOH. Jej efektem końcowym jest mydło stanowiące połączenie kwasów tłuszczowych i jonów sodu, a skład naturalnych produktów wzbogaca się również gliceryną znaną z niesamowitych właściwości nawilżających.

Mydła rzemieślnicze na bazie naturalnych składników najczęściej wyróżniają się nadmiarem tłuszczów, ponieważ nie zostały one poddane zmydleniu przez wcześniej wspomnianą zasadę NaOH. Dzięki temu pH mydła nie jest nadmiernie podwyższone.

Mydło naturalne w kostce - jak wybrać najlepsze?

Wybór mydła naturalnego do mycia nie może być dziełem przypadku. Przy zakupie sprawdź przede wszystkim skład, w którym nie powinno być miejsca dla silnych detergentów, sztucznych substancji zapachowych czy syntetycznych utwardzaczy, które mogą działać podrażniająco na skórę.

Nie bez znaczenia pozostaje również metoda produkcji, jak również przyjazność dla środowiska naturalnego. Stawiaj na mydła naturalne w kostce, które nie są testowane na zwierzętach, a przy tym są wegańskie.

