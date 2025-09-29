eOstroleka.pl
Już po wypłacie. Nawet 1878,91 zł brutto trafiło do milionów Polaków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył tegoroczną wypłatę czternastych emerytur. W całym kraju świadczenie otrzymało prawie 6,5 mln osób, a łączna kwota wypłat wyniosła ponad 7,6 mld zł netto. Na Mazowszu "czternastka" trafiła do prawie 830 tys. emerytów i rencistów, którzy otrzymali łącznie niemal 1,2 mld zł.

„Czternastka", czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, na stałe wpisała się w kalendarz wypłat realizowanych przez ZUS. Seniorzy nie musieli podejmować żadnych dodatkowych działań, by otrzymać pieniądze – Zakład przyznał, wyliczył i wypłacił czternastą emeryturę automatycznie.

- Aby je otrzymać, odbiorcy nie musieli składać dodatkowych wniosków ani wypełniać formularzy, bo ZUS przyznał, wyliczył i wypłacił czternastą emeryturę z urzędu – mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Ile wyniosła tegoroczna czternastka?

Tegoroczna czternasta emerytura wyniosła 1878,91 zł brutto – niemal o 98 zł więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak "trzynastka" wypłacana w kwietniu, czternasta emerytura jest równa minimalnej kwocie emerytury obowiązującej od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r.

Pełną kwotę brutto otrzymały osoby, których podstawowe świadczenie długoterminowe nie przekraczało 2900 zł brutto miesięcznie. W przypadku wyższych emerytur i rent ZUS zastosował mechanizm proporcjonalnego obniżania czternastej emerytury na zasadzie „złotówka za złotówkę".

Wypłaty nie były realizowane w przypadku osób, którym świadczenie przysługiwałoby w kwocie niższej niż 50 zł brutto. Dotyczy to seniorów, którym ZUS obliczył emeryturę bądź rentę na poziomie powyżej 4728,91 zł brutto.

Mazowsze: prawie 830 tys. beneficjentów

W województwie mazowieckim „czternastkę" otrzymało prawie 830 tys. osób na łączną kwotę niemal 1,2 mld zł netto. Sam Oddział ZUS w Płocku wypłacił kolejne dodatkowe roczne świadczenie dla prawie 150 tys. osób na kwotę ponad 221,1 mln zł.

- Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie to „czternastkę" otrzymało prawie 830 tys. osób na kwotę prawie 1,2 mld zł, z czego Oddział ZUS w Płocku wypłacił kolejne dodatkowe roczne świadczenie dla prawie 150 tys. osób na kwotę ponad 221,1 mln zł – dodaje rzecznik Ściwiarski.

Pod koniec września czternaste świadczenia trafią również do osób pobierających świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny. Również w ich przypadku ZUS automatycznie dokona niezbędnych obliczeń i wypłat. Czternasta emerytura, obok trzynastej, stała się stałym elementem systemu wsparcia dla polskich seniorów.

