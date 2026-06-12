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Ostrołęka,

„Nawiedzona szkoła” na scenie. Młodzi aktorzy stworzyli klimat! [ZDJĘCIA, WIDEO]

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zdjecie 1669
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zdjecie 1669
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W Klubie Oczko, w ramach V Ostrołęckiej Wiosny Teatralnej, odbył się spektakl „Nawiedzona szkoła”. Przedstawienie można było obejrzeć wczoraj i dzisiaj. Zainteresowanie było ogromne! Wejściówki rozeszły się błyskawicznie.

Na scenie wystąpili młodzi aktorzy z Dziecięcego Teatru Amatorskiego „Niewidzialni”. Scenariusz napisała Karolina Gwiaździńska, a całość wyreżyserowała Anna Filochowska. Historia opowiadała o tym, że największe sekrety mogą kryć się w miejscach, w których zupełnie się tego nie spodziewamy.

Organizatorzy i aktorzy zadbali o to, żeby było tajemniczo, ale też bardzo wesoło, bo w sztuce nie brakowało dobrego humoru. Publiczność bawiła się świetnie i na pewno zapamięta ten klimat na długo.

Wielkie gratulacje dla wszystkich młodych aktorów! Kamil Cieśla, Natalia Daniszewska, Pola Krawczyk, Pola Jankowska, Klara Kędzierska, Anastazja Kowalczyk, Kacper Kowalczyk, Wojciech Kruczyński, Zofia Kwiatkowska, Zofia Obuchowicz, Maria Prusaczyk, Zofia Samsel i Klaudia Wyszomierska  - zrobiliście to świetnie!

Materiał filmowy 1 :
Materiał filmowy 2 :
Materiał filmowy 3 :
Materiał filmowy 4 :
Materiał filmowy 5 :
Więcej o: Ostrołęcka Wiosna Teatralna, Nawiedzona szkoła, Dziecięcy Teatr Amatorski "Niewidzialni", Karolina Gwiaździńska, Anna Filochowska
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