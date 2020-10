"Niebezpieczna gra" w Ostrołęckim Centrum Kultury

REKLAMA

Ostrołęckie Centrum Kultury od 11 października 2020 r. rozpoczyna sprzedaż biletów na spektakl teatralny pt. "Niebezpieczna gra" w wykonaniu aktorów z Teatru Mazowieckiego - Mazowiecki Instytutu Kultury.



Między Rickiem i Jane toczy się niebezpieczna gra pozorów, kłamstw, niedopowiedzeń. Kto tak naprawdę jest ofiarą a kto zbrodniarzem, kto kogo oszukuje, kto gra a kto nie udaje – tego się do końca nie dowiemy. Role się zmieniają, fabuła się zapętla i prowadzi do niespodziewanego rozwiązania. Sztuka, przy wszystkich cechach dobrego kryminału – z morderstwem i zdradą w tle, oferuje jednak coś więcej niż sprawną, trzymająca w napięciu intrygę. To także historia o rolach, jakie w życiu odgrywamy i o tym, jak łatwo mogą się one zmienić, a my z oprawcy nagle stajemy się ofiarą lub odwrotnie. Tak jak w historii Ricka i Jane, której zakończenie z pewnością nas zaskoczy.



Spektakl odbędzie się 2 listopada 2020 r. o godz. 19:00. Cena biletu 35 zł.