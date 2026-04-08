Niebieskie Igrzyska w Rzekuniu. Sportowa integracja w geście solidarności

REKLAMA

REKLAMA

Kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. Z tej okazji w całym kraju organizowane są wydarzenia, które mają przybliżyć ten temat i zintegrować lokalne społeczności. Jedną z takich inicjatyw są „Niebieskie Igrzyska”, które 17 kwietnia odbędą się w Rzekuniu.

Wydarzenie jest organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwinie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rzekuniu. Impreza wpisuje się w ogólnopolską akcję Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Idea jest prosta: poprzez sport i wspólną zabawę pokazujemy, że każdy może być sportowcem na miarę swoich możliwości.

Niebieskie Igrzyska to nie są typowe zawody nastawione na bicie rekordów. To przede wszystkim lekcja empatii i integracji. Dzieci z klas I-III szkół podstawowych będą mogły wspólnie brać udział w konkurencjach sportowych, co pomaga przełamywać bariery i budować więzi między rówieśnikami. Pokazuje to również, że dzieci z autyzmem mogą świetnie odnajdywać się w grupie i czerpać radość z aktywności fizycznej.

Szczegóły wydarzenia

Kiedy: 17 kwietnia, godz. 9:00.

Gdzie: Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Rzekuniu.

Zapisy: Udział biorą zespoły liczące od 8 do 10 osób.

Chęć uczestnictwa można zgłaszać pod numerem telefonu: 29 761 90 42.

Warto dodać, że fundacja stojąca za tą inicjatywą od lat promuje edukację włączającą. Niebieskie Igrzyska mają uświadamiać, że sport jest dla wszystkich, a różnorodność jest naturalną cechą każdego społeczeństwa.