Niedzielski: otwieramy dyskoteki

Od 26 czerwca otwarte będą kluby i dyskoteki; obowiązujący limit to 150 osób w lokalu, nie wliczając osób zaszczepionych - zapowiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.



Szef MZ na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że w porównaniu do innych państw europejskich poziom liberalizacji obostrzeń w Polsce jest stosunkowo wysoki. Jak zaważył, w niektórych krajach nadal obowiązuje godzina policyjna i obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu.



Minister poinformował, że w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, rząd pojął decyzję od dalszym luzowaniu obostrzeń. Jak przekazał, od 26 czerwca zmieni się m.in. dopuszczalny limit osób na metr kwadratowy.



"Do tej pory mieliśmy normatyw: 1 osoba na 15 m kw. Od 26 czerwca przechodzimy na 1 osobę na 10 m kw. Otwieramy też dyskoteki, tak żeby ten czas letni pozwalał na zabawę. Tutaj limit obowiązujący to będzie 150 osób. Do limitu nie będą wliczały się osoby zaszczepione" - zaznaczył Niedzielski.



Dodał, że na obiektach sportowych widownia zwiększy się do 50 proc. Do tej pory obowiązuje 25 proc.



Minister przekazał, że od najbliższego weekendu będzie też dopuszczona możliwość konsumpcji w kinach i teatrach. Natomiast od 26 czerwca limit miejsc w kinach i teatrach zwiększy się do 75 proc. zajętych miejsc.



Niedzielski powtórzył, że do tych limitów nie będą się wliczać osoby zaszczepione.(PAP)