Nieruchomości jako pewna lokata kapitału    

Koronawirus zmienia świat. Wpływa na naszą pracę, życie społeczne i rodzinne, sposób komunikowania się i przemieszczania. W obliczu okoliczności, które pojawiają się z dnia na dzień i są w stanie diametralnie zmienić nasze życie szukamy poczucia bezpieczeństwa dla siebie, swoich bliskich i dla kapitału zgromadzonego przez lata pracy. W aktualnym świecie może nam to zapewnić inwestycja w nieruchomości.

Z wielką przyjemnością pragniemy zakomunikować o dwóch nowych projektach pomiędzy znanymi i cenionymi markami na ostrołęckim rynku nieruchomości. Umowa współpracy pomiędzy deweloperem ELDOR-BUD oraz biurem pośrednictwa GÓRALCZYK NIERUCHOMOŚCI dotyczy inwestycji prowadzonych na terenie i w okolicach naszego miasta.

Pierwsza z inwestycji realizowana przez ww. firmy to ,,Dębowa Oaza”. Kameralna zabudowa wielorodzinna zlokalizowana przy ulicy Łubinowej na osiedlu Pomian w Ostrołęce. Inwestor położył duży nacisk na funkcjonalność rozwiązań oraz komfort klientów. Inwestycja składa się z 4 budynków - domu jednorodzinnego 2-lokalowego, z bloku mieszkalnego z parkingiem podziemnym mieszczącego 59 mieszkań i 4 lokale usługowe, oraz dwóch budynków wielorodzinnych mieszczących łącznie 12 mieszkań. Każdy z budynków wykonany będzie w sprawdzonej, oszczędnej technologii pod kątem eksploatacji. Do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody będzie używane paliwo gazowe zgodne z wytycznymi ochrony środowiska. Metraż mieszkań – od 32m2 do prawie 100 m2 pozwoli znaleźć idealne miejsce zarówno osobie, która szuka przytulnego lokum tylko dla siebie, jak i tym, którzy potrzebują znacznej ilości miejsca dla większej rodziny. Wszystkie mieszkania na parterze posiadać będą ogródki, a na wyższych piętrach – balkony lub tarasy od 3,5 m2 do nawet 50 m2, co zwiększy znacznie komfort i przestrzeń życiową mieszkańców.

Druga inwestycja prowadzona jest w Tobolicach pod nazwą ,,Osiedle Żeromskiego”. Jest to drugi etap budowy osiedla, w ramach którego powstanie kolejne 21 lokali w bardzo nowoczesnym stylu (8 budynków w zabudowie szeregowej, w tym 4 krańcowe dwulokalowe oraz 6 budynków wolnostojących, w tym 3 dwulokalowe). W ofercie firmy ELDOR-BUD przewidziane są domy wolnostojące z garażem o powierzchni do 150 m2 na działkach o powierzchni do 800 m2, domy wolnostojące dwulokalowe z garażem, domy w zabudowie szeregowej, o różnym układzie i w bardzo atrakcyjnych cenach. Nieruchomości sprzedawane będą w standardzie deweloperskim, wraz z pełną infrastrukturą niezbędną do zamieszkania w swojej wymarzonej nieruchomości (kostka, ogrodzenie, zagospodarowanie zielenią i oświetleniem zewnętrznym, etc.). Planując drugi etap inwestycji deweloper postawił na nietuzinkowość nie zapominając jednocześnie o wygodzie i zróżnicowanych potrzebach przyszłych mieszkańców.

Wszechstronność oferty powoduje, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Bez względu na to czy szukasz kawalerki w mieście czy domu dla rodziny w spokojnej okolicy zapraszamy do kontaktu. Wspólna analiza potrzeb i możliwości pozwoli znaleźć nieruchomość skrojoną na ich miarę tak, aby z zyskiem ulokować twoje zasoby finansowe.

