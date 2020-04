Nietypowe pożegnanie ze szkołą maturzystów z Goworowa

REKLAMA

Ostatnie tygodnie upłynęły w szkołach pod hasłem e-nauki. Był to, szczególnie dla maturzystów, niezwykle trudny czas. Równie trudne w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem jest też pożegnanie uczniów z ich wychowawcami i nauczycieli z podopiecznymi. W ZSP w Goworowie pożegnanie, podobnie jak ostanie lekcje, odbyło się on-line.



Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie, Janusz Frydryk, skierował do swoich wychowanków słowa podziękowania i wsparcia, tak potrzebnego przed najważniejszym w życiu egzaminem, o wiele trudniejszym w dobie pandemii i trwającego wiele tygodni odizolowania od przyjaciół, szkolnych kolegów i bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i wychowawcą.



W Goworowie zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbywa się w wirtualnym świecie – oto pożegnalny list dyrektora ZSP w Goworowie skierowany do tegorocznych maturzystów.



Dzień dobry.



Drodzy uczniowie klasy czwartej, zaistniała sytuacja jest wyzwaniem dla całego społeczeństwa, musimy dzisiaj wszyscy zdać egzamin dorosłości i odpowiedzialności w walce z pandemią. Dziękuję Wszystkim uczniom za stosowanie się do ograniczeń spowodowanych zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.



Droga młodzieży, nie możemy spotkać się w szkole na uroczystości zwieńczenia waszej czteroletniej pracy, nie możemy uścisnąć wam dłoni i z łezką w oku wręczyć Wam świadectwa ukończenia szkoły. Gratuluję Wszystkim uczniom ukończenia szkoły. Te ostatnie tygodnie nauki były dla Was i dla nas nauczycieli prawdziwym wyzwaniem, prawdziwą próbą umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w realnym świecie. Jestem przekonany, że wy zdaliście ten egzamin znacznie lepiej i to wy pokazujecie nam jak umiejętnie korzystać z tych technologii w procesie nauczania zdalnego.



Próbując Wam dorównać, ja także postanowiłem skorzystać z dobrodziejstw Internetu i przekazać Wam online gratulacje i życzenia na dalszą dorosłą drogę życia.



Pozwólcie, że zacznę od naszych perełek, czyli uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem to jest z tak zwanym czerwonym paskiem. Gratuluję Paulinie Podolak, Paulinie Garlińskiej i Danielowi Walczak za ciężką pracę, która zaowocowała średnią ocen końcowych z czterech lat powyżej 4,75 a tak naprawdę powyżej 5,0. Gratuluję Wam z całego serca, gdyż, aby osiągnąć taki wynik, wrodzone zdolności trzeba poprzeć długimi godzinami spędzonymi na nauce. Potrzeba wielu wyrzeczeń i rezygnacji z różnych przyjemności, aby osiągnąć taki sukces. Dziękuję Wam, za Waszą wzorową postawę i zaangażowanie w życie szkoły, zawsze mogliśmy liczyć na Was. Chętnie organizowaliście uroczystości szkolne, realizowaliście swoje projekty włączając w nie młodzież szkolną. Jestem dumny i zaszczycony, że mogłem pracować z Wami. Byliście dla mnie inspiracją w kreowaniu polityki szkoły.



Drodzy absolwenci, dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w życie szkoły, którzy reprezentowali ją na zewnątrz, którzy swoją postawą zachęcali innych do wspólnego wysiłku i pomagali innym zarówno w szkole jak i w ramach wolontariatu mieszkańcom gminy. Nie wymieniam Was z imienia i nazwiska, nie podaje uroczystości i akcji charytatywnych, w których braliście udział, bo nie o to chodzi. Ważne jest to, żeby dać cząstkę siebie innym, szczególnie tym, którzy tego potrzebują. Ważne, żeby nieść pomoc potrzebującym i dawać im nadzieję na lepsze jutro. Zarażajcie ludzi DOBREM i wiarą w drugiego człowieka.

Drodzy uczniowie jeszcze raz gratuluję wszystkim absolwentom i życzę Wam sukcesów w życiu prywatnym i pracy zawodowej. Życzę Wam powodzenia na egzaminie maturalnym, gdyż kiedyś on odbędzie się, życzę sukcesów w nauce na wyższych uczelniach, życzę, żeby wiedza zdobyta w szkole zaowocowała i dała wam możliwość lepszego startu w dorosłość.



Życzę Wam i waszym najbliższym zdrowia i odporności na koronawirusa.

POWODZENIA, spotkamy się po zwalczeniu epidemii.



Dyrektor Szkoły

Janusz Frydryk