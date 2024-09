Niewiarygodne! 30-latka nie wiedziała, że nie można wyprzedzać radiowozu na pasach

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

wczoraj pachołek niemiec przestrzegał , że dla dobra wprowadzania ,,demokracji'' będzie musiał niekiedy łamać prawo (czytaj Konstytucje RP) Natomiast dzis już straszy Polaków , że nie chciał by żeby obce siły musiały u nas zaprowadzać porządek. Czyżby sługus Szolca chciał wprowadzić powtórke z XVIII wieku ? kiedy to pachołek rosji (u nas zwany jeszcze do dzis królem - stanisław august) zwracał się wielokrotnie do władczyni rosji o interwencje i pomoc w ,,ratowaniu '' I Rzeczypospolitej.

@~Nic nie robić, nie mieć z wczoraj pachołek niemiec przestrzegał , że dla dobra wprowadzania ,,demokracji'' będzie musiał niekiedy łamać prawo (czytaj Konstytucje RP) Natomiast dzis już straszy Polaków , że nie chciał by żeby obce siły musiały u nas zaprowadzać porządek. Czyżby sługus Szolca chciał wprowadzić powtórke z XVIII wieku ? kiedy to pachołek rosji (u nas zwany jeszcze do dzis królem - stanisław august) zwracał się wielokrotnie do władczyni rosji o interwencje i pomoc w ,,ratowaniu '' I Rzeczypospolitej.

dlaczego opozycja (pis i konfederacja) nie zawiadamia prokuratury o sprawdzenie co dzieje sie z brakującymi miliardami w takich spółkach jak; ORLEN , KGHM , Azoty ? w analogicznym II kwartale 2023 było ponad 20 mld zysku , a teraz za II kwartał są same straty. Pytam , gdzie wypłyneły miliardy złotych ? czy ludzie aż tyle mniej kupują benzyny ? a może znów wjeżdzają nocne cysterny z niemiec lub ukrainy od ,,zaprzyjaźnionych dostawców'' z atrakcyjną stawką VAT ?

@~Nic nie robić, nie mieć z dlaczego opozycja (pis i konfederacja) nie zawiadamia prokuratury o sprawdzenie co dzieje sie z brakującymi miliardami w takich spółkach jak; ORLEN , KGHM , Azoty ? w analogicznym II kwartale 2023 było ponad 20 mld zysku , a teraz za II kwartał są same straty. Pytam , gdzie wypłyneły miliardy złotych ? czy ludzie aż tyle mniej kupują benzyny ? a może znów wjeżdzają nocne cysterny z niemiec lub ukrainy od ,,zaprzyjaźnionych dostawców'' z atrakcyjną stawką VAT ?

skąd ,,demokratyczny'' rząd weźmie brakujące 100 mld złotych , które nie wpłynie do budżetu do końca grudnia z zaplanowanego podatku VAT i akcyzy ? Razem z deficytem 269 mld + 100 mld = 369 mld , czyli ponad 50% budżetu na 2024. Pytanie : czy jest to tylko nieudolność rządu ? czy może jest to realizacja wytycznych z berlina ?

@~Nic nie robić, nie mieć z skąd ,,demokratyczny'' rząd weźmie brakujące 100 mld złotych , które nie wpłynie do budżetu do końca grudnia z zaplanowanego podatku VAT i akcyzy ? Razem z deficytem 269 mld + 100 mld = 369 mld , czyli ponad 50% budżetu na 2024. Pytanie : czy jest to tylko nieudolność rządu ? czy może jest to realizacja wytycznych z berlina ?

ciekawe jakie watpliwosci co do stanu psychicznego ostroleckiej bandy cyganow z blue taxi w tym miescie bedzie miala Prokuratura Krajowa ?

ciekawe jakie watpliwosci co do stanu psychicznego ostroleckiej bandy cyganow z blue taxi w tym miescie bedzie miala Prokuratura Krajowa ?

~Ferdousi , 15:57 14-09-2024 , 100%