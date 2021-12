Niewiele chętnych do rozmów o Unii Europejskiej [ZDJĘCIA]

REKLAMA

- Mało nas, ale wystarczy do pieczenia chleba - powiedziała Aleksandra Nowak na początku spotkania. Później poprosiła o chwilę ciszy ku pamięci ofiar pandemii koronawirusa. Pojawił się też wątek telewizji TVN - co prawda w Ostrołęce nie odbywa się protest przeciwko ustawie medialnej (takie protesty są dziś w całej Polsce), ale uczestnicy unijnego spotkania również wyrazili swoją solidarność z tą telewizją.

~taka prawda , 18:43 19-12-2021 , 67% @~Dd Cała prawda o tej antyPolskiej telewizji: 08.30 TVN–Dzień dobry TVN–prowadzi Bartosz Węglarczyk–wnuk jednego z największych stalinowskich zbrodniarzy,osobiście torturującego bohaterów z NSZ,WIN i AK[chodzi o osławionego Józefa Światłę]18.00 TVP2–Panorama– prowadzi Hanna Lis–córka kanalii z okresu stanu wojennego...Waldemar Kedaj.Czy wiele się zmieniło od tamtych czasów?19.30 TVP1–Wiadomości–prowadzi Piotr Kraśko–wnuk jednego z czołowych komunistycznych cenzorów[Wincentego Kraśki],syn PRLowskiego ministra ds wyznań[Nie wiem,czy nie zaszła pomyłka:Tadeusz Kraśko,ojciec Piotra,jest dziennikarzem. 20.00 TVN24–Kropka nad i–prowadzi Monika Olejnik–córka funkcjonariusza SB[Tadeusza Olejnika],konfident służb PRL, pseudonim Stokrotka.link 21.30 TVN–Kuchenne rewolucje–prowadzi Magda Gessler–córka PRL-owskiego dziennikarza i agenta SB [Mirosława Ikonowicza].21.40 TVP2–Tomasz Lis na żywo–syn wysokiego OFICERA Ludowego Wojska Polskiego. 22.00 TVN24 Szkło kontaktowe–prowadzi Grzegorz Miecugow–syn stalinowskiego dziennikarza znanego z podpisania się pod Apelem krakowskim Bruno Miecugow 22.30 TVN–Kuba Wojewódzki Show–syn funkcjonariusza SB i PRL-owskiego prokuratora[Bogusława Wojewódzkiego]Życzymy przyjemnego odbioru!Zakładamy,że oni robią kariery we wszystkich miastach i miejscowościach.Komuchów i ubeków trochę jednak było i oni nie zniknęli,ale dzięki okrągłemu stołowi zmienili książeczki partyjne na czekowe.Dlatego zachęcamy: piszmy o nich.My nie uważamy,że dzieci odpowiadają za czyny rodziców,ale jeżeli korzystali(a skorzystali)z tak niegodziwie zgromadzonych dóbr,to jest to już ich odpowiedzialność odpowiedz • oceń :

~taka prawda , 18:48 19-12-2021 , 66% @~Dd Szefem DISCOVERY (TVN I TVN24) jest ortodoksyjny amerykański Żyd rosyjskiego pochodzenia DAVID ZASLAV od dawna siedzi w kieszeni u putina ... a nasza totalna opozycja broni to ,,coś'' co szkaluje nasz Kraj w swoim kłamliwym i pogardliwym przekazie odpowiedz • oceń :

~prawda o opozycji , 19:00 19-12-2021 , 71% @~Dd Cała PRAWDA O OPOZYCJI

Jesli ktoś czyta od 30 lat Żydowską Gazetę dla Polaków [GW] ma już na zawsze

umeblowaną głowę ,jest już na zawsze ,,okopany'' na ustalonych przez mentorów z Czerskiej pozycjach-antypolskich pozycjach.... Szkoda zdrowia i wysiłku na dyskusję! Takiej opozycji jak nasza nie ma w żadnym kraju...gotowi są podpalić Polskę, żeby powrócić do władzy. Poziom ich frustracji i nienawiści rośnie w tempie niebywałym...Mija czas a oni tkwią w tym samym miejscu ..tak, to już 6 lat! Język coraz bardziej wulgarny ,agresja rośnie! odpowiedz • oceń :

~slawek , 19:12 19-12-2021 , 69% @~Dd już tvn ujada jaki to zły PiS i likwiduje ,,wolne'' media. jedno wielkie kłamstwo i hipokryzja. Nikt tek kłamliwej żydowskiej telewizji nie zamyka . Gdyby w Polsce nie było demokracji jak oni twierdzą , to takie coś co nadaje 24 godziny na Polske nie miało by prawa istniec. W niemczech i holandii czy francji taka stacja telewizyjna nie miałaby szans nawet powstać odpowiedz • oceń :

~slawek , 19:24 19-12-2021 , 66% @~Dd Czy Amerykanie naprawdę myślą, że Polacy będą tolerować antypolską szczujnię TVN? Jak nam żyć kiedy PiS kraść nie daje? Wiemy co zrobią gdy dorwą się do władzy. Po pierwsze zlikwidują wolne media. Mówią, że to rozdawnictwo PiS czas zatrzymać. PO co 500+, wczesna emerytura, 13-tki itd. Polacy mają ciężko pracować na fryca i tyle. Opozycja totalna przy pomocy medialnych bojówkarzy z onet i tefałen działa jawnie na szkodę Państwa Polskiego. Nie posiadają programu dla Polski, ale jak łajdak mówi, władzę trzeba przejąc sprytem a nie programem. Stąd różne czary-mary i hopsztosy, może znów Polacy dadzą się oszukać. Negują wszystko co PiS wprowadza dla Polski i Polaków. PO co Polsce 770 mld zł pomocy unijnej, żeby PiS wygrywał kolejne wybory i znów rozdawał ludziom? Po co im IPN, który dba o polskich bohaterów, po co tyle lekcji historii w szkole? Nie lepiej przypisać Polakom współwinę za wojny i współodpowiedzialność za holokaust? Po co CBA, które kraść VAT nie pozwala, po co im CPK, kiedy jest lotnisko w Berlinie? Po co Polsce niezależna TVP i abonament, skoro są media komercyjne - "same fakty" całą dobę. Bez 100% medialnego monopolu wszystko się im wali - nie widzą szans w wyborach. odpowiedz • oceń :

~taka prawda , 19:42 19-12-2021 , 75% @~Dd w czym problem? Że też naraz prawo europejskie im nie odpowiada, zalecenia są jasne co do wielkości akcjonariatu w mediach w wszystkich krajach europy

~dla dociekliwych , 20:35 19-12-2021 , 75% @~Dd Powstanie TVN

1. TVN założyło dwóch biznesmenów - Mariusz Walter i Jan Wejchert. Ich przeszłość owiana jest mroczną tajemnicą, jest to absolutny temat tabu, którego nikt w mainstreamowych mediach nawet palcem nie dotyka. Propagandziści pokroju Lisa, Czuchnowskiego czy Olejnik poświęcają więcej uwagi kotu Kaczyńskiego, niż faktowi, że - jak wynika z informacji m.in. na Salon24, częściowo potwierdzonych w Wirtualnej Polsce i paru innych mediach - Jan Wejchert, współzałożyciel TVN, widnieje w aktach SB jako Tajny Współpracownik, zarejestrowany 06.11.1975, a wyrejestrowany 24.01.1990. Co więcej, już w 1972 roku Wydział II (czyli kontrwywiad SB) prosił o wydanie mu paszportu - ,,ze względów operacyjnych". Wejchert zmarł w 2009 roku (na jego pogrzebie przemawiał ksiądz - a jakże! - Boniecki), w pewnym momencie znalazł się na liście Forbesa wśród 1000 najbogatszych ludzi NA ŚWIECIE (!), a jego majątek szacowano na 3.6 MILIARDÓW złotych. 2. Wejcherta swoimi zeznaniami obciążył też Grzegorz Żemek, tajny współpracownik WSI, skazany w aferze FOZZ, który w trakcie śledztwa wyjawił przed sądem: ,,Zapytałem służb wojskowych czy mogę podjąć kontakt z Wejhertem. Otrzymałem wówczas informację, że on już współpracuje ze służbami wojskowymi, więc będzie to proste." 3. Skoro już jesteśmy przy Żemku i aferze FOZZ - zastępcą dyrektora, czyli Żemka, była Janina Chim, również skazana. Jej bliską współpracownicą - Renata Pochanke. Dobrze kojarzycie to nazwisko - to matka Justyny Pochanke, gwiazdy TVN-owskiej propagandówki. 4. Mariusz Walter (w PZPR od 1967 do 1983) był zarejestrowany w aktach SB dwukrotnie, tzn z dokumentacji wynika, że współpracę podjął w 1983 (w stanie wojennym), wyrejestrowano go w 1989, ale tylko po to, żeby... zarejestrować go ponownie, w innym, ważniejszym wydziale. System się wali, Szczepkowska obwieszcza w telewizji ,,upadek komuny", a Walter... jest rejestrowany jako TW. 5. W kontekście Waltera warto przypomnieć, że rekomendował go komuniście Kiszczakowi komunista Urban, jego list w tej sprawie zachował się i jest dostępny dla każdego. 6. Obaj panowie, założyciele TVN, zrezygnowali z członkostwa (a Wejchert również z funkcji przewodniczącego) w radzie nadzorczej TVN tego samego dnia - 27 lutego 2007. ,,I co z tego", zapyta leming. A no nic. Może poza tym, że dokładnie DZIEŃ PÓŹNIEJ, 28 lutego 2007, wchodziła pisowska ustawa, na mocy której obaj biznesmeni musieliby poddać się lustracji i rozliczyć ze swoją przeszłością w PRL! Cytuję: ,,Oświadczenia lustracyjne o współpracy w czasie PRL-u z SB bądź jej wojskowym odpowiednikiem muszą złożyć członkowie zarządów i rad nadzorczych osoby prawnej, która posiada koncesję na nadawanie programów radiowych bądź telewizyjnych". Później stołki w radzie nadzorczej TVN zajmowała między innymi żona Wejcherta, Aldona, i syn Waltera, Piotr. Im już lustracja nie była groźna - w czasach komuny byli dziećmi. 7. Markus Tellenbach, prezes TVN w latach 2009-2016, był wcześniej szefem rady nadzorczej niemieckiej platformy medialnej Sky Deutschland. 8. Sprawdźcie sobie kim byli Wincenty i Tadeusz Kraśko, Adam i Stefan Meller, Maciej Zimiński, Mordechaj Mozes (Mieczysław Morozowski), Waldemar i Aleksandra Kedaj, Tadeusz Olejnik, Brunon Miecugow, Mieczysław Broniatowski, Bolesław Sianecki - i w jakiej telewizji pracowały/pracują ich dzieci. 9. Partnerem w interesach Waltera i Wejcherta i późniejszym członkiem rady nadzorczej TVN był Mirosław Wyrzykowski, były wykładowca na WSO w Legionowie, gdzie szkolił młodych esbeków. Jednym z absolwentów tej uczelni był Leszek Pękala, jeden z morderców księdza Popiełuszki odpowiedz • oceń :

~Rafał Wilczur , 19:19 19-12-2021 , 43% @~Antoni Kosiba Mocno bili cię patelnią w głowę w dzieciństwie ? Pisowski prymitywie odpowiedz • oceń :

~Dd , 20:52 19-12-2021 , 70% @~Rafał Wilczur A to jakiś obowiązek lubić Unię Europejską?

Jak mam ją lubić jak mam z jej powodu więcej wymiernych strat jak korzyści, nie mówiąc o degrengoladzie obyczajowej. Wzrost cen prądu, mówi to panu coś? Tylko nie wyskakuj mi tu z pisem, bo każdy bez wypranego mózgu wie, że to z powodu rosnących cen unijnych uprawnień za emisję CO2, a nie jakiejś polityki rządu odpowiedz • oceń :

~Dd , 20:59 19-12-2021 , 69% @~Rafał Wilczur A, i żeby nie było: szanuję myśl Schumana odnośnie Europy wolnych narodów, a ŚP „założyciel” Unii Europejskiej się teraz w głowie przewraca widząc jaka c***nię zrobiono z jego idei odpowiedz • oceń :

~Rafał Wilczur , 22:59 19-12-2021 , 30% @~Dd Ty wypisujesz takie głupoty sam z siebie czy ci w rublach płacą za wpis ? Korzyści bycia w UE są ponad 5 krotnie wyższe niż te wynikające z otrzymywania dotacji z UE. Populistyczny ciemniaku tylko dzięki samemu dostępowi do rynku UE PKB Polski było wyższe ponad rok temu o ponad 56 mld euro. Ruska onuco weź sobie tabsa na przedni płat czołowy i połóż się już spać bo za prąd za dużo zapłacisz… wyłącz TVP PiS i włącz myślenie.. nie wypowiadaj się na tematy o których kompletnie nie masz pojęcia bo porywacz się z motyką na słońce. Na Białorusi i Rosji jest tani prąd weź wiaderko w dłoń i ruszaj rano po fazę na Wschód - pamiętaj kierunek Wschód tam cię uraczą kaszą, słoninką i dadzą do wiaderka dużo fazy… odpowiedz • oceń :

~J.E.B.A.Ć P.i.S , 18:44 19-12-2021 , 35% C.H.U.J WAM W D.U.P.Y P.I.S.O.W.S.K.I.E S.K.U.R.W.Y.S.Y.N.Y IDZIE OGLADAC T.V.P G.L.U.P.I.E C.H.U.J.E AZ MI BRAK SLOW NA WAS D.E.B.I.L.E DLACZEGO MAMY WYJSC Z UNI DOMNIEMAM ZE ANTONI KOSIBA PISZAC ***** UNIE EUROPEJSKĄ CHCE Z NIEJ WYJSC JAK CHCESZ TO W.Y.P.I.E.R.D.A.L.A.J NA UKRAINIE B.A.R.A.N.I.E odpowiedz • oceń :

~Antoni Kosiba , 18:58 19-12-2021 , 71% @~J.E.B.A.Ć P.i.S Nie podniecaj się mongole, bo nafajdasz w gacie odpowiedz • oceń :

~Max , 19:21 19-12-2021 , 75% @~J.E.B.A.Ć P.i.S Aż tu lewacka gnido ,huncwocie ,plujesz jadem bo masz przerwę między zębami hahha.

Cyt chu. Wam w dupę ???

To że to ty lubisz to nie znaczy że wszyscy .

Weź Snickersa i nie gwiazdorz .

Weź tabletkę na ból dupy 😂 odpowiedz • oceń :

~Ja , 18:48 19-12-2021 , 22% Do Dd - zamieść swoje zdjęcie - może skomentujemy twój wygląd. Sądząc po wpisie nie przypuszczam , że by to była fizjonomia intelektualisty odpowiedz • oceń :

~Dd , 19:29 19-12-2021 , 100% @~Ja Nie wstydzę się wyglądu, bo jestem ciałopozytywny odpowiedz • oceń :

~Bolek , 18:56 19-12-2021 , 75% Gdyby chodziło o TVP to na pewno byłoby dużo ludzi. odpowiedz • oceń :

~***** TVN , 19:04 19-12-2021 , 67% @~Bolek ***** TVN

KOMU TA zgnilizna umysłowa potrzebna

kto to gówno ogląda ?

CHYBA TYLKO STARE KOMUSZE ZRYCIUCHY odpowiedz • oceń :

~taka prawda , 19:04 19-12-2021 , 70% Poniżej lista komunistycznych aparatczyków , którzy już dawno powinni być osadzeni za krzewienie komunistycznego ustroju w Polsce:

1. Miller leszek

2. tw Rosati dariusz

3. tw Cimoszewicz

Są oni odpowiedzialni za wielokrotne łamanie praw robotniczych w Polsce w latach '' 90 - 2008'' oraz za działania przeciwko Rzeczpospolitej współpracując z ZSRR (Rosją radziecką) ,okupantem Polski

Tych w/w sprzedawczyków wprowadził na salony niejaki tusk , który kłamie twierdząc , że jest ,,demokratą'' Prawda jest taka , że jest on zwykłym postkomunistą , który dogadał się z byłymi komunistami i zdrajcami Polski , którzy służyli obcemu krajowi odpowiedz • oceń :

~Dzik Horacy , 19:16 19-12-2021 , 85% Mało was lemingi oj mało :D :D :D odpowiedz • oceń :

~trybuna ludu , 19:20 19-12-2021 , 80% No istny kwiat młodzieży . Trochę capi moliną , trybuną ludu i dziennikiem telewizyjnym ale jakie ,, wolne media'' takie bojówki odpowiedz • oceń :

~slawek , 19:35 19-12-2021 , 73% antyPolska szczujnia czyt. tvn całe 30 min swoich wiadomości poświęciła kłamliwej narracji nt likwidacji tvn-u a w rzeczywistości chodzi aby amerykański właściciel tvn-u przestał oszukiwać Polskie Państwo tj. zarejestrował legalnie w Polsce z 49% udziałem właścicielskim i płacił podatki w Polsce. W obecnej chwili ta antyPolska stacja prawie nie płaci w Polsce podatków , 90% zysku jest wyprowadzane do belgii i ameryki odpowiedz • oceń :

~slawek , 19:47 19-12-2021 , 83% MAJĄ PROBLEM??? TO NIECH ZAREJESTRUJĄ FIRMĘ W POLSCE! i zaczną w końcu płacić podatki tak jak np Polsat - oszuści podatkowi

Biden też sie z nami nie konsultował jak sprzedawał ukraine w ,,negociacjach '' z putinem odpowiedz • oceń :

~Anty fan TVN , 20:22 19-12-2021 , 86% A żadnych sędzi nie było? Nawet Marty L? Jaja jak berety w TVN będzie pewnie ze ok1000 osób🤣🤣🤣 odpowiedz • oceń :

~ANTYLEWAK , 21:20 19-12-2021 , 67% TRUDNO SOBIE WYOBRAZIĆ JAKI TO BEDZIE PIĘKNY DZIEŃ ,GDY WSZYSTKIE LEWAKI I LIBERAŁY STANĄ PRZED SĄDEM A POTEM ZAWISNĄ NA SZUBIENICY ZA ATAKI NA KOSCIÓŁ KATOLICKI I NISZCZENIE POLSKI!!!! odpowiedz • oceń :

~Pytania , 21:57 19-12-2021 , 79% Czy Pani Aleksandra Nowak to jest ta sama pani, która w minionej epoce była szefową ostrołęckich struktur Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej? Czy wtedy też walczyła o wolne media? odpowiedz • oceń :

~slawek , 22:51 19-12-2021 , 95% @~Pytania dokładnie ta sama, ludzie sie nie zmieniają , dla dostatniego życia niektórzy sprzedają sie za kilka marnych srebrników najpierw okupantowi ze wschodu , a teraz w masce ,,praworządnego demokraty'' klęczą przed lewackimi liberałami z zachodu odpowiedz • oceń :

~Thx , 01:23 20-12-2021 , 25% Teraz chcą przejąć TVN, potem zaczną przejmować firmy zagraniczne w Polsce i będziemy zap...... za michę ryżu. odpowiedz • oceń :

~Gość , 04:39 20-12-2021 , 28% Widzę, że prostactwo pisiwsko-komunistyczne w Ostrołęce ma się dobrze. Potraficie funkcjonować Sławku, takie prawdy i reszta ferajny tylko pod czyimś butem. Kiedyś recytowaliście pochwalne poematy na akademiach pierwszomajowych teraz podlizujecie się Prezesowi Kaczyńskiemu. Kiedyś tolerowaliście przez dekady i ILO nauczyciela pedofila ( poseł dobrze wie o kogo chodzi). Teraz nadal nie wadzą wam księża o szemranej przeszłości i machlojki przy elektrowni. Po co wam wolne media jak macie TVPiS. Po co wam UE, jak pod moskiewskim butem poczujecie się bardziej swojsko.

Dla matki, która w 89 pana S pognała z I LO ukłony. W Ostrołęce też są odważne osoby odpowiedz • oceń :

~Gość , 12:23 20-12-2021 , - @~Gość Minusujcie.

Na pogrzebie pedofila z U LO też kwiatów i podniosłych mów nie brakowało. Takie miasto, że przestępcy, który krzywdził wasze córki nie było komu wtrącić do więzienia, a podniosłe mowy pogrzebowe było komu głosić.

~ruskie komuchy z PIS , 08:27 20-12-2021 , 43% widac że PISowskie komuchy w naszym mieście mają sie dobrze. Dlatego to miasto zawsze na szarym końcu. Widok waszych PISowskich skundlałych ryjów po nastepnych wyborach bedzie najlepszą nagrodą. A teraz won do roboty miernoty, trzeba zapracowac na kiełbe i chleb bo wasz wódz sprawił że jest 100% drożej. odpowiedz • oceń :

~Cała prawda o właściciela , 12:04 20-12-2021 , 67% @~ruskie komuchy z PIS ''PAMIĘTAJ!!!!właścicielami TVN nie są amerykanie, ale ROSJANIE!! 16 marca 2015 r Grupa ITI i Grupa Canal+ sprzedała większościowy udział 52,7% w TVN S.A za 548 mln euro grupie Scripps Networks Interactive. Dzięki temu amerykański koncern stał się właścicielem TVN.28 września 2015r SNI za pośrednictwem spółki zależnej Southbank Media skupił od inwestorów z GPW niemal wszystkie akcje TVN. Do 98,76%. Teraz najlepsze: 20 czerwca 2016: Moskwa. Jak podaje Kommersant, Ivan Rodionov, były członek Rostelecom (!) i Igor Pozhitkov, były szef International Federation of Phonogram Producers (IFPI), nabyli 80% akcji SNI (właściciela TVN). Firma sprzedała udziały, pozostawiając sobie 20% w związku z koniecznością dostosowania się do zmiany prawa, które weszło w życie na początku 2016 roku, a polega na ograniczeniu własności zagranicznej w spółkach medialnych działających w Rosji. Myślę, że każdy Polak powinien wiedzieć do kogo tak na prawdę należy TVN. Powinniście trąbić o tym wszędzie, bo wielu Polaków myśli, że skoro TVN jest amerykański to jest rzetelny .'' odpowiedz • oceń :

~Antek , 12:19 20-12-2021 , 40% @~Cała prawda o właściciela Ruskimi wtyczkami to są Kaczyński i Maciarewicz, a Duda na ich pasku chodzi odpowiedz • oceń :

