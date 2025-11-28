Niezwykła akcja w Borowcach! Zobacz, kto uratował załogę karetki z potrzasku

REKLAMA

Piątkowy poranek, 28 listopada, przyniósł niecodzienne sceny w miejscowości Borowce (gmina Troszyn). Zespół Ratownictwa Medycznego, jadący z pilną pomocą do pacjenta, został unieruchomiony przez trudne warunki drogowe. Gdyby nie błyskawiczna reakcja mieszkańców i ciężki sprzęt rolniczy, sytuacja mogła skończyć się dramatycznie.

Dramatyczne chwile o poranku. Karetka uwięziona na drodze gruntowej

Do zdarzenia doszło w piątek, tuż po godzinie 6:00 rano. Załoga karetki pogotowia otrzymała wezwanie do jednej z miejscowości na terenie gminy Troszyn do pacjenta, którego stan wymagał natychmiastowej interwencji medycznej. Niestety, jesienna aura i podmokły teren dały się we znaki.

Ambulans wjechał na drogę gruntową prowadzącą do posesji chorego, gdzie utknął w głębokim błocie. Mimo prób wyjazdu, ciężki pojazd medyczny został całkowicie unieruchomiony, co stwarzało realne zagrożenie opóźnienia w dotarciu do potrzebującego.

Wezwanie wsparcia i wyścig z czasem

Kierowca karetki, oceniając sytuację jako krytyczną, niezwłocznie połączył się z dyspozytorem centrum koordynującego działania służb ratunkowych. Podjęto decyzję o zadysponowaniu na miejsce jednostki Straży Pożarnej, która dysponuje pojazdami przystosowanymi do działań w trudnym terenie. Czas odgrywał tu kluczową rolę, a każda minuta oczekiwania na strażaków wydawała się wiecznością.

Rolnik bohaterem chwili. Ciągnik vs. błoto

Zanim jednak wóz bojowy straży pożarnej zdążył dotrzeć do Borowców, los uśmiechnął się do medyków. Kłopoty karetki zauważyli okoliczni mieszkańcy. Nie czekając na rozwój wypadków, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

Jeden z sąsiadów uruchomił ciągnik rolniczy. Dzięki użyciu liny holowniczej i dużej mocy maszyny, sprawnie wyciągnął ambulans z błotnej pułapki. Akcja przebiegła na tyle szybko i sprawnie, że jadący na miejsce zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) mógł zostać odwołany i zawrócony do bazy jeszcze w trakcie dojazdu.

Szczęśliwy finał akcji w gminie Troszyn

Dzięki obywatelskiej postawie i bezinteresownej pomocy mieszkańca Borowców, ratownicy medyczni mogli bez dalszych przeszkód dotrzeć do pacjenta i udzielić mu niezbędnej pomocy. Incydent ten pokazuje, jak ważna w systemie ratownictwa jest nie tylko praca służb, ale także czujność i solidarność lokalnej społeczności.