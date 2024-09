Noc Księgarń 2024 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych [PROGRAM]

REKLAMA

REKLAMA

Kolejny raz Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Księgarń 2024”. Tegoroczna odbędzie się w piątek 4 października. W programie spotkanie autorskie, pokazy filmów VR, spektakl oraz Turniej Gry Planszowej.

W piątek 4 października muzealna księgarnia, w której znaleźć można wiele pozycji poświęconych historii Polski, czynna będzie także w porze wieczornej – w godz. 18.00 – 22.00.

Ponadto Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zaprasza na wydarzenia specjalnie przygotowane na „Noc Księgarń 2024”.

W programie: spotkanie autorskie z Wacławem Holewińskim, autorem książki „A potem już tylko mgła” mówiącej o słynnym carskim agencie, pokaz filmów VR o tematyce historycznej, II Turniej Gry Planszowej „Miś Wojtek” oraz spektakl „Przez ścianę”.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, niektóre z nich wymagają wcześniejszych zapisów.

Partnerami muzealnej Nocy Księgarń 2023 jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Instytut Adama Mickiewicza. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z dystrybutorem książek OSDW Azymut.

Noc Księgarń 2024

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

piątek 4 października, godz. 15.00 – 22.00

15.00 – 22.00 – pokazy filmów VR

zapisy: tel. 510 139 061 (osoby niezapisane będą obsługiwane w zależności od dostępności miejsc)

(osoby niezapisane będą obsługiwane w zależności od dostępności miejsc) dla osób powyżej 11. roku życia

sala warsztatowa

Zapraszamy na pokazy krótkometrażowych produkcji w technologii Virtual Reality poświęconych wybitnym postaciom II Rzeczpospolitej.

Pokazy realizowane są we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza. Filmy wyprodukowało Biuro Programu „Niepodległa”.

Obejrzycie takie filmy jak:

„Dża-Dża” – przeniesiemy się w czasie do lat 40., do okupowanej Warszawy. Tam poznamy słynną tenisistkę tenisistkę Jadwigę Jędrzejowską „Dża-dżę”, która otrzymuje propozycję zagrania niezwykłego meczu…

czas trwania: 19 minut

– przeniesiemy się w czasie do lat 40., do okupowanej Warszawy. Tam poznamy słynną tenisistkę tenisistkę Jadwigę Jędrzejowską „Dża-dżę”, która otrzymuje propozycję zagrania niezwykłego meczu… czas trwania: 19 minut „Nie kochać w taką noc” – lata 20. i 30. XX wieku to czas owiany legendą. Do jej powstania przyczyniły się m.in. filmy z gwiazdami przedwojennego kina. Jedną z nich był Aleksander Żabczyński, bohater tego filmu.

czas trwania: 17 minut

– lata 20. i 30. XX wieku to czas owiany legendą. Do jej powstania przyczyniły się m.in. filmy z gwiazdami przedwojennego kina. Jedną z nich był Aleksander Żabczyński, bohater tego filmu. czas trwania: 17 minut „Kino” – próba rekonstrukcji oryginalnego filmu „Powrotu birbanta” kręconego przez Kazimierza Prószyńskiego w 1902 roku. Filmy Prószyńskiego – „Powrót” oraz „Przygody dorożkarza” – uznawane są za pierwsze polskie produkcje fabularne.

czas trwania: 20 minut

– próba rekonstrukcji oryginalnego filmu „Powrotu birbanta” kręconego przez Kazimierza Prószyńskiego w 1902 roku. Filmy Prószyńskiego – „Powrót” oraz „Przygody dorożkarza” – uznawane są za pierwsze polskie produkcje fabularne. czas trwania: 20 minut „Wiktoria 1920” – Sierpień 1920 roku. Bohaterowie wyruszają w pełną przygód podróż w stronę Warszawy, uciekając przed bolszewikami, biorąc udział w walkach, snując jednocześnie plany na powojenną przyszłość… Czy uda im się dostarczyć meldunek?

czas trwania: 28 minut

– Sierpień 1920 roku. Bohaterowie wyruszają w pełną przygód podróż w stronę Warszawy, uciekając przed bolszewikami, biorąc udział w walkach, snując jednocześnie plany na powojenną przyszłość… Czy uda im się dostarczyć meldunek? czas trwania: 28 minut „MS Piłsudski – Podwodna Misja” – podróż w czasie i przestrzeni do pływającej perły II RP. Widzowie zanurzą się w opowieści w przenośni i dosłownie, zejdą bowiem w batyskafie na dno Morza Północnego, aby poznać historię „polskiego Titanica”.

czas trwania: 23 minuty

17.30 – 19.00 – II Turniej Gry Planszowej „Miś Wojtek”

dwie kategorie wiekowe: 8 – 10 lat oraz 11 – 13 lat

8 – 10 lat oraz 11 – 13 lat 17.30 – nauka gry

18.00 – 19.00 – rozgrywki

18.00 – 19.00 – rozgrywki zapisy: tel. 510 139 061 bądź w kasie Muzeum, do wyczerpania limitu miejsc

bądź w kasie Muzeum, do wyczerpania limitu miejsc Kawiarnia Partyzancka

Sprawdźcie się w popularnej grze planszowej IPN „Miś Wojtek”. Będziecie podążać razem z polskimi żołnierzami i sławnym niedźwiadkiem, zbierając zestawy kart potrzebnych do zwycięstwa. Najlepsi gracze otrzymają nagrody od Muzeum, a wszyscy otrzymają upominki.

Przed rozgrywkami pracownicy Muzeum pokażą i nauczą, jak grać w „Misia Wojtka”. Zanim zgłoszone zostanie uczestnictwo prosimy o zapoznanie się z regulaminem turnieju.

Statuetki dla uczestników przygotuje firma Lucky GRAw.

18.00 – 19.00 – spektakl „Przez ścianę”

bilety w kasie bądź po rezerwacji 510 139 061

sala kinowa

„Przez ścianę” to autorska sztuka teatralna Leszka Zdunia, inspirowana losem Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego.

Jesienią 1947 roku obydwoje zostali osadzeni w mokotowskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Powodem były podejrzenia o udział w konspiracji i szpiegostwo.

Ich cele dzieliła cienka ściana. Nawiązali ze sobą kontakt właśnie przez nią, wystukując alfabetem Morse’a różne wiadomości.

Po kilku miesiącach, wciąż porozumiewając się alfabetem Morse’a, Jerzy oświadczył się Wiesi, a ona zgodziła się zostać jego żoną. Zanim jednak mogli się spotkać, minęło niemal 6 lat.

Po raz pierwszy „na żywo” zobaczyli się podczas swojego ślubu w zakładzie karnym w Grudziądzu. Kilka tygodni po ślubie Wiesława, na mocy amnestii, opuściła więzienie. Państwo Śmiechowscy przeżyli wspólnie 55 lat.

Twórcy i artyści:

Magdalena Krylik – w roli Małej

Ksawery Szlenkier – w roli Ju

Leszek Zduń – reżyser

Rafał Odrobina – muzyka

Aleksandra Reda – scenografia

19.30 – 20.30 – „Aleksander Bałaszewicz – szpieg, który zniszczył Powstanie Styczniowe” – spotkanie autorskie z Wacławem Holewińskim

wstęp wolny

Kawiarnia Partyzancka

Żył ledwie 44 lata (1831-1875). Chciał zrobić karierę w carskiej armii. Nie wyszło. Chciał być poetą. Nie wyszło. Chciał być wydawcą. Nie wyszło. Został, nie ma co do tego wątpliwości, najważniejszym rosyjskim agentem w szeregach polskiej emigracji przed, w czasie i po Powstaniu Styczniowym.

Wcielił się w postać autentyczną, hrabiego Alberta Potockiego, i nikt – to nie do uwierzenia – tego nie odkrył. Intrygował, denuncjował, manipulował, ale także pisał: donosy, raporty, także artykuły do prasy emigracyjnej.

Co więcej to on, Julian Aleksander Bałaszewicz, dyrygował, narzucał Rosjanom sposób postępowania z rodakami. Z czasem także z rosyjskimi emigrantami: Hercenem, Bakuninem, wieloma innymi. Co więcej, snuł plany, całkiem realne, zastąpienia Marksa w I Międzynarodówce.

W Paryżu i w Londynie stał w pierwszym szeregu polskiej emigracji. To on, w imieniu emigracji, „układał się” z Garibaldim. Znał możnych tego świata. Ten tajemniczy człowiek rozpłynął się we mgle. Jego dzieje to gotowy scenariusz filmowy.

Wacław Holewiński (1956) jest autorem powieści „A potem już tylko mgła”, w której przedstawia losy Juliana Aleksandra Bałaszewicza/Alberta Potockiego.

Holewiński to prawnik, pisarz, dziennikarz Redakcji literackiej Programu II Polskiego Radia. Od roku 1977 współpracownik Komitetu Obrony Robotników, wydawca podziemny (współtwórca Wydawnictwa Przedświt), więzień polityczny w okresie PRL (w stanie wojennym internowany, w 1984 roku aresztowany).

Autor 15 powieści, tomu opowiadań, tomu dramatów. Jest także autorem wielu słuchowisk radiowych. Obszar jego zainteresowań to przede wszystkim ostatnie 170 lat historii Polski i przybliżenie czytelnikowi postaci zasłużonych, które z niewiadomych przyczyn zostały zapomniane.

Nagrodzony głównym laurem w Nagrodzie imienia Józefa Mackiewicza za powieść „Opowiem ci o wolności”. Od roku 2016 juror tej nagrody. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, a także medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.