Nocna prohibicja w Ostrołęce? Do Rady Miasta trafił projekt uchwały

W Ostrołęce szykują się spore zmiany w handlu. Grupa radnych z klubu „Ostrołęka dla Wszystkich” złożyła projekt uchwały, który ma wprowadzić ograniczenie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, mieszkańcy nie kupią alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych między godziną 22:00 a 6:00 rano.

Inicjatywa ograniczenia dostępności alkoholu opiera się na przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z dokumentem, ograniczenie ma dotyczyć sprzedaży przeznaczonej do spożycia poza miejscem sprzedaży – co w praktyce oznacza sklepy monopolowe, ogólnospożywcze oraz stacje paliw. Zakaz nie będzie obejmował lokali gastronomicznych (restauracji czy barów), które posiadają stosowne zezwolenia.

Dlaczego radni chcą ograniczeń?

W uzasadnieniu projektu czytamy, że Polska boryka się z problemem zbyt wysokiej fizycznej dostępności alkoholu. Powołując się na sondaż IBRiS, autorzy projektu wskazują, że blisko 70% respondentów uważa, że alkohol jest w naszym kraju zbyt łatwo dostępny. W samej Ostrołęce liczba interwencji służb porządkowych związanych z nietrzeźwością jest wciąż na wysokim poziomie.

Główne cele wprowadzenia „nocnej prohibicji” to:

Zmniejszenie liczby interwencji: Spadek liczby awantur i zakłócania ciszy nocnej.

Poprawa bezpieczeństwa: Mniej osób nietrzeźwych w przestrzeni publicznej.

Odciążenie służb: Mniejsza liczba osób trafiających do izb wytrzeźwień i placówek pomocy medycznej.

Wsparcie walki z nałogiem: Ograniczenie tzw. zakupów spontanicznych, co jest szczególnie istotne dla osób w trakcie terapii (apel w tej sprawie wystosowało Stowarzyszenie Arkadia).

Co z biznesem i wolnością wyboru?

Radni przyznają, że wprowadzenie zakazu może budzić kontrowersje i pytania o ingerencję w wolność gospodarczą czy prywatne życie mieszkańców. Istnieje również ryzyko tzw. „turystyki alkoholowej” do sąsiednich gmin. Mimo to, autorzy uchwały przekonują, że korzyści zdrowotne i społeczne przeważają nad ewentualnymi niedogodnościami. Podobne rozwiązania z powodzeniem wprowadziło już ponad 180 samorządów w całej Polsce.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zgodnie z zapisami w projekcie uchwały, nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od 1 września 2026 roku. Dokument musi jednak najpierw zostać poddany pod głosowanie Rady Miasta Ostrołęki i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.