Nocna prohibicja w Ostrołęce? Do Rady Miasta trafił projekt uchwały

REKLAMA
zdjecie 8467
W Ostrołęce szykują się spore zmiany w handlu. Grupa radnych z klubu „Ostrołęka dla Wszystkich” złożyła projekt uchwały, który ma wprowadzić ograniczenie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, mieszkańcy nie kupią alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych między godziną 22:00 a 6:00 rano.

Inicjatywa ograniczenia dostępności alkoholu opiera się na przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z dokumentem, ograniczenie ma dotyczyć sprzedaży przeznaczonej do spożycia poza miejscem sprzedaży – co w praktyce oznacza sklepy monopolowe, ogólnospożywcze oraz stacje paliw. Zakaz nie będzie obejmował lokali gastronomicznych (restauracji czy barów), które posiadają stosowne zezwolenia.

Dlaczego radni chcą ograniczeń?

W uzasadnieniu projektu czytamy, że Polska boryka się z problemem zbyt wysokiej fizycznej dostępności alkoholu. Powołując się na sondaż IBRiS, autorzy projektu wskazują, że blisko 70% respondentów uważa, że alkohol jest w naszym kraju zbyt łatwo dostępny. W samej Ostrołęce liczba interwencji służb porządkowych związanych z nietrzeźwością jest wciąż na wysokim poziomie.

Główne cele wprowadzenia „nocnej prohibicji” to:

  • Zmniejszenie liczby interwencji: Spadek liczby awantur i zakłócania ciszy nocnej.

  • Poprawa bezpieczeństwa: Mniej osób nietrzeźwych w przestrzeni publicznej.

  • Odciążenie służb: Mniejsza liczba osób trafiających do izb wytrzeźwień i placówek pomocy medycznej.

  • Wsparcie walki z nałogiem: Ograniczenie tzw. zakupów spontanicznych, co jest szczególnie istotne dla osób w trakcie terapii (apel w tej sprawie wystosowało Stowarzyszenie Arkadia).

Co z biznesem i wolnością wyboru?

Radni przyznają, że wprowadzenie zakazu może budzić kontrowersje i pytania o ingerencję w wolność gospodarczą czy prywatne życie mieszkańców. Istnieje również ryzyko tzw. „turystyki alkoholowej” do sąsiednich gmin. Mimo to, autorzy uchwały przekonują, że korzyści zdrowotne i społeczne przeważają nad ewentualnymi niedogodnościami. Podobne rozwiązania z powodzeniem wprowadziło już ponad 180 samorządów w całej Polsce.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zgodnie z zapisami w projekcie uchwały, nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od 1 września 2026 roku. Dokument musi jednak najpierw zostać poddany pod głosowanie Rady Miasta Ostrołęki i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

~Konon, 10:40 08-04-2026,   78%
Łukasz Brutusie?  
~Maxi, 11:15 08-04-2026,   58%
Ja mam pytanie z innej beczki ,bo jest cisza czy beda Dni Ostrołęki???
Bo jest cisza !
Trochę to nie pokoi ze nic sie nie mówi .
~Maxi, 11:20 08-04-2026,   43%
@~Maxi I nic cisza o koncertach/wykonawcach na Dni Ostrołęki? KTOŚ cos wie ?
~lol99, 12:00 08-04-2026,   60%
Wchodzi ale coś ci w sagan, coś niebezpiecznego, zajmij się głową a nie bełkotaniem na portalu...
Gość, 14:17 08-04-2026,   50%
Ależ cię nastawili, biedaku...


.
~ReverS, 15:10 08-04-2026,   50%
Popieram
~Stary, 15:20 08-04-2026,   50%
Pierwsza taka inicjatywa o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych (chyba pierwsza w Polsce rok 2000) była za prezydentury p. A. Czartoryskiego i przewodniczącego Rady Miasta J. Kotowskiego.Wtedy lewactwo wyło w całej Polsce, Jerzy Urban szydził , a jakiś czerwony czy lewy wojewoda uchylił decyzję Rady. Dzis coraz więcej samorządów idzie w tym kierunku.
~LOLEK, 16:11 08-04-2026,   34%
@~Stary KŁAMIESZ !!!!!
~Johnny, 15:21 08-04-2026,   75%
Zdecydowanie popieram. Zdecydowanie  
~Ciotka Teodozja, 15:31 08-04-2026,   50%

Cyt. "Nocna prohibicja w Ostrołęce?"
- Niedoczekanie wasze...
~Rzekuniak, 15:51 08-04-2026,   100%
To w Rzekuniu w krokodylku będą musieli drzwi obrotowe wstawić 🤣🤣🤣
~Tom, 16:45 08-04-2026,   100%
Babcie na melinach zacierają ręce!
~X, 16:59 08-04-2026,   100%
Cyrk na kółkach,jedne miasta małpują drugie i prześcigają się w idiotyzmach, jak się radnym nudzi i nie mają już co robić to takie brednie wymyślają,zapytajcie się w jedynym sklepie nocnym w Ostrołęce na ulicy Poznańskiej ilu obywateli przychodzi w środku nocy wódkę kupować,zapewne będzie to dwie albo trzy osoby ale prohibicję trzeba wprowadzić bo w innych miastach też tak jest. Jak ktoś chce się wódki napić to się napije i o 4 nad ranem.
~444, 17:14 08-04-2026,   -
boże święty ... zostawcie ludzi w spokoju do cholery.... każdy sobie nakupuje dzień wcześniej i będzie z butelką chodził w nocy kiedy będzie chciał !!!!!!!!!!
~Gość, 17:31 08-04-2026,   -
NARESZCIE BRAWO
~Kurpiak, 17:51 08-04-2026,   -
Ostrołęka po 22 i tak wygląda jak Czarnobyl bez tego zakazu.
