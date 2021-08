Nocne awantury przy... kontenerach na odzież. "Dochodzi do sytuacji niebezpiecznych"

REKLAMA

Mieszkańcy ulicy Filochowskiego "Sana" mają dość awantur przy kontenerach PCK. - Dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji - wskazuje rada osiedla w piśmie do prezydenta. Okazuje się jednak, że kontenery na ubrania nie znikną na wniosek rady: zostaną przynajmniej do lutego 2022 roku.

Wyzwiska i zaśmiecanie

- Zarząd Rady Osiedla Traugutta zwraca się z prośbą o natychmiastowe usunięcie pojemników na ubrania ustawione na ulicy Filochowskiego Sana - napisano we wniosku do prezydenta Ostrołęki. Skąd taki postulat?

Dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji z mieszkającymi tam mieszkańcami, a osobami które przychodzą wyłamują drzwiczki wyjmują z pojemników ubrania i rozrzucają po całym chodniku. Często jest to w godzinach nocnych, gdzie słychać głosy kłócących się osób. Mieszkańcy, którzy zwracają uwagę o dbanie o porządek i nie rozrzucania ubrań po całym chodniku są wyzywani i obrzucani tym, co dane osoby mają pod ręką. Coraz częściej dochodzi do sytuacji niebezpiecznych i mieszkańcy boją się wychodzić z domu

- argumentuje rada osiedla.

Do przyszłego roku pojemniki zostają

Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik odpowiedział na ten wniosek, stwierdzając, że zajęcie pasa drogowego odbywa się na podstawie konkretnych przepisów, a PCK otrzymało twierdzącą odpowiedź na wniosek o umieszczenie pojemników w pasie drogowym ulicy Filochowskiego "Sana" od 1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku.

- Sprawa funkcjonowania ww. pojemników na okres następny, tj. od dnia 01.02.2022 r. rozpatrywana będzie dopiero w chwili złożenia wniosku przez ich właściciela o przedłużenie zezwolenia - podkreślił prezydent miasta, dodając:

Jednocześnie informuję, że w przypadku zgłoszeń dotyczących bałaganu wokół pojemników, właściciel kontenerów, tj. PCK, niezwłocznie podejmuje działania związane z uprzątnięciem przedmiotowego terenu. Zgłoszeń może dokonać każdy, telefonicznie pod numerem 791 413 074, bądź e-mailem na adres: warszawa@pck.org.pl.

- Odnośnie sytuacji związanych z aktami wandalizmu, tj. wyłamywanie drzwi kontenerów, obrzucanie obelgami innych, zakłócanie ciszy nocnej, sytuacje takie należy zgłaszać odpowiednim służbom tj.: Straż Miejska, Policja - dodał Łukasz Kulik.