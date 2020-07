Nocne pożary w Ostrołęce. Ktoś celowo podpala śmietniki?

REKLAMA

REKLAMA

Dziś w nocy w niewielkich odległościach od siebie i w krótkich odstępach czasu doszło do dwóch pożarów. Wygląda to na celowe podpalenia.



Pierwszy z pożarów zgłoszono o godzinie 3:30 w nocy z poniedziałku na wtorek. Płonął śmietnik przy ulicy Łęczysk. Dwie minuty później zgłoszono identyczny pożar, tym razem na oddalonej kilkaset metrów dalej ulicy Goworowskiej. Do działań gaśniczych zadysponowano strażaków z JRG PSP Ostrołęka.



Wszystko wskazuje na to, że były to celowe podpalenia, najprawdopodobniej bezmyślne akty wandalizmu.