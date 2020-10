Noś maseczkę. Ostrołęccy policjanci pilnują przestrzegania nowych obostrzeń

REKLAMA

Od soboty cały kraj znalazł się w „żółtej strefie”. Mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej - w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Ostrołęccy policjanci sprawdzają jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez mieszkańców Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.





Od wczoraj (10.10) na terenie całej Polski obowiązują nowe przepisy związane z pandemią koronawirusza. Wprowadzono między innymi nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. W związku z rosnącą falą zakażeń nie będzie pobłażania dla osób świadomie łamiących przepisy. Osoba, która nie zasłania ust i nosa, musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu albo odkryciu ust lub nosa. Policjanci mogą weryfikować autentyczność takiego dokumentu u jego wystawcy, jeżeli będą mieli podejrzenie, że może być podrobiony. Podrobienie jak i posłużenie się fałszywym zaświadczeniem jest z przestępstwem poświadczenia nieprawdy określonym w art. 270 kk i takiej osobie może grozić kara pozbawienia wolności nawet do lat 5.

- czytamy w policyjnym komunikacie.Od indywidualnej oceny interweniującego policjanta zależy, czy dana osoba zostanie ukarana mandatem albo pouczona, bądź zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu lub sporządzona informacja do inspektora sanitarnego. To policjant i służby sanitarne podejmują indywidualnie decyzje, co do ewentualnych konsekwencji, ale w każdym przypadku należy spodziewać się zdecydowanej reakcji ze strony funkcjonariuszy na każde naruszanie obowiązujących przepisów.W związku z wprowadzeniem od soboty nowych obostrzeń, policjantów można spotkać na ulicach, skwerach, na targowiskach czy w galeriach handlowych. Są wszędzie tam, gdzie występują duże skupiska osób. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa. Celem tych wszystkich działań jest troska o zdrowie i życie wszystkich obywateli. I jak powszechnie wiadomo nadal najskuteczniejszą metodą walki z pandemią pozostaje dystans społeczny i ograniczenie kontaktów między ludźmi. Zasłanianie ust i nosa oraz dbałość o higienę pozwala uchronić przed wirusem siebie, ale także inne osoby z naszego otoczenia.Policjanci przypominają, że nawet jeśli ktoś sam nie ulegnie zakażeniu lub przejdzie chorobę bezobjawowo, to zawsze istnieje ryzyko, że zakazi kogoś mniej odpornego, dla kogo koronawirus może być groźny. W tych trudnych czasach należy wykazać się odpowiedzialnością i zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Koronawirus jest zagrożeniem dla wszystkich ludzi, więc należy zwalczać go globalnie. Jeśli dzięki prostym prewencyjnym działaniom uda się uchronić czyjeś zdrowie lub życie, to warto je podjąć.