Ostrołęka,

Nowa elektrownia gazowo-parowa niemal gotowa. Zobacz, jak powstaje [WIDEO, ZDJĘCIA]

fot. eOstrołęka.pl
Ostrołęka, miasto kojarzone z energetyką, staje się świadkiem przedsięwzięcia na skalę, jakiej nie było tu od dziesięcioleci. Choć szczegóły projektu są starannie chronione ze względu na jego strategiczne znaczenie, to nawet rzut oka na plac budowy robi ogromne wrażenie.

Wraz z przedstawicielami mediów ogólnopolskich i branżowych, mieliśmy okazję zajrzeć za kulisy największej i najbardziej zaawansowanej inwestycji energetycznej w tej części Polski. To miejsce, gdzie nowoczesna technologia łączy się z imponująca skalą realizacji.

Skala prac, ich postęp i precyzja wykorzystywanych rozwiązań technologicznych zdumiewają.

Inwestycja o kluczowym znaczeniu

Budowa nowej elektrowni gazowo-parowej to bez wątpienia najważniejszy obecnie projekt inwestycyjny w regionie. Obiekt, ze względu na swoje strategiczne znaczenie dla całej północno-wschodniej Polski, podlega szczególnej ochronie. Jednak za zgodą inwestora i wykonawcy udało nam się przyjrzeć z bliska temu gigantycznemu przedsięwzięciu.

Jak dowiedzieliśmy się od specjalistów pracujących na budowie, postęp prac jest już bardzo zaawansowany. Obecny stan realizacji projektu wynosi już niemal 90%. Tę imponującą skalę widać na materiałach, które udało nam się zarejestrować, a które pokazują ogrom i precyzję działań.

Stabilność i bezpieczeństwo dla regionu

Projekt jest realizowany przez spółkę CCGT Ostrołęka, która jest spółką zależną Energi z Grupy ORLEN. Uruchomienie nowej elektrowni ma być ogromnym krokiem w kierunku zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa energetycznego nie tylko w regionie, ale również w całym krajowym systemie energetycznym.

Ostrołęka, która od lat odgrywa kluczową rolę w polskiej energetyce, dzięki tej inwestycji umacnia swoją pozycję na mapie polskiej transformacji energetycznej. Nowa elektrownia symbolizuje przełom i stanowi zapowiedź unowocześnienia systemu, który ma zapewnić stabilność dostaw energii na nadchodzące lata.

Materiał filmowy 1 :
Wasze opinie

~Tomek, 13:36 26-09-2025,   100%
A co z cudowną elektrownią atomową  
odpowiedz
~yusku l;apy od POLSKI, 20:19 26-09-2025,   70%
@~Tomek w budowie co nie widac KPO  poszlo na jachty i gimnastyke na rurze  -----kto rozliczy za top i kiedy  PAN WASIK I PAN KAMINSKI  byli poniewierani za co za co za WOZY BOJOWE DLA STRAZY  
odpowiedz
~tępiciel lemingów, 12:20 27-09-2025,   67%
@~Tomek Obajtka zabrakło, zabrakło atomowej.
odpowiedz
~Gis, 13:36 26-09-2025,   95%
Teraz czekać na Elektrownię atomową SMR, no i żeby przyciągnęło to inwestorów
odpowiedz
~Tomek, 16:02 26-09-2025,   86%
@~Gis Nie wierzę że za Tuska zrobią smr w Ostrołęce. Tutaj nie są platformiarskie tereny a niestety o wyborze miejsca inwestycji najczęściej decydują politycy. Obym sie mylił.
odpowiedz
~CHP, 14:17 26-09-2025,   60%
Jak tam Adaś był z bezpiecznikiem Krzysiem to był prawdziwy porządek. Ciekawe co się teraz z nimi dzieje..
odpowiedz
~Hummer, 14:47 26-09-2025,   18%
Kiedy knypek kaćyński i reszta "prawych i Sprawiedliwych" zwrócą koszty budowy i rozbiorki elektrowni weglowej???  
odpowiedz
~kaćyński, 15:44 26-09-2025,   85%
@~Hummer Podaj nr konta i jutro masz przelew  
odpowiedz
~won obrazany, 18:49 26-09-2025,   86%
@~Hummer hamski kom odpowiedz jedna wonn hamski -porabany baco 5+3 drtaniu ublizasz MADRZEJSZYM --------ty wiesz co yuski odpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  madra glowo
odpowiedz
~won, 18:51 26-09-2025,   85%
@~Hummer kaqcapie niemiecki draniu ktop wyl w brukseli kto donosil na POLSKIE kto draniu w ponad 43 rezolucjach  glosowal p[rzeciw POLSCE HAMIE DRANIU CO DZIEN DOCINASZ W HAMSKI  yuska KOMUCHU SPOSOB WONNNNNNNNNNNwon
odpowiedz
~tfuuuuuuuuuuuuuuuuu, 18:52 26-09-2025,   91%
@~Hummer co nie zamykasz TUROWA  draniu  pilnuj DOLNEJ ODRY  yuski ja zamykaja draniu tfuuuuuuuuuuuuuuuu na twoje kom draniu tfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
odpowiedz
~tępiciel lemingów, 20:30 26-09-2025,   79%
Brawo PiS!
odpowiedz
~Hummer, 00:47 27-09-2025,   18%
Kiedy pisowskie świętoszki planujecie rozwalić te elektrownie???  
odpowiedz
~tępiciel lemingów, 06:20 27-09-2025,   73%
@~Hummer PiS był, jest i będzie przeciwko rozwaleniu energetyki węglowej, PiS był, jest i będzie przeciwko rozwaleniu energetyki gazowej.

"19 kwietnia 2023,
Parlament Europejski przyjął w kwietniu 2023 r. dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. "Za" głosowali przedstawiciele PO, PSL i Lewicy."
odpowiedz
~WS, 10:47 27-09-2025,   20%
Włodzimierz Skalik

Kowal, Panczenko, Mazurenko, Szeptycki - to tylko wybrane nazwiska polskojęzycznych aktywistów i polityków, którzy są lub mają ukraińskie korzenie. Do tego właśnie doprowadzono i jeśli nic z tym nie zrobimy, będziemy mieli tego coraz więcej. Obudźmy się, nim będzie za późno.
odpowiedz
