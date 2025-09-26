Nowa elektrownia gazowo-parowa niemal gotowa. Zobacz, jak powstaje [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Ostrołęka, miasto kojarzone z energetyką, staje się świadkiem przedsięwzięcia na skalę, jakiej nie było tu od dziesięcioleci. Choć szczegóły projektu są starannie chronione ze względu na jego strategiczne znaczenie, to nawet rzut oka na plac budowy robi ogromne wrażenie.

Wraz z przedstawicielami mediów ogólnopolskich i branżowych, mieliśmy okazję zajrzeć za kulisy największej i najbardziej zaawansowanej inwestycji energetycznej w tej części Polski. To miejsce, gdzie nowoczesna technologia łączy się z imponująca skalą realizacji.

Skala prac, ich postęp i precyzja wykorzystywanych rozwiązań technologicznych zdumiewają.

Inwestycja o kluczowym znaczeniu

Budowa nowej elektrowni gazowo-parowej to bez wątpienia najważniejszy obecnie projekt inwestycyjny w regionie. Obiekt, ze względu na swoje strategiczne znaczenie dla całej północno-wschodniej Polski, podlega szczególnej ochronie. Jednak za zgodą inwestora i wykonawcy udało nam się przyjrzeć z bliska temu gigantycznemu przedsięwzięciu.

Jak dowiedzieliśmy się od specjalistów pracujących na budowie, postęp prac jest już bardzo zaawansowany. Obecny stan realizacji projektu wynosi już niemal 90%. Tę imponującą skalę widać na materiałach, które udało nam się zarejestrować, a które pokazują ogrom i precyzję działań.

Stabilność i bezpieczeństwo dla regionu

Projekt jest realizowany przez spółkę CCGT Ostrołęka, która jest spółką zależną Energi z Grupy ORLEN. Uruchomienie nowej elektrowni ma być ogromnym krokiem w kierunku zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa energetycznego nie tylko w regionie, ale również w całym krajowym systemie energetycznym.

Ostrołęka, która od lat odgrywa kluczową rolę w polskiej energetyce, dzięki tej inwestycji umacnia swoją pozycję na mapie polskiej transformacji energetycznej. Nowa elektrownia symbolizuje przełom i stanowi zapowiedź unowocześnienia systemu, który ma zapewnić stabilność dostaw energii na nadchodzące lata.