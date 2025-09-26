Nowa elektrownia gazowo-parowa niemal gotowa. Zobacz, jak powstaje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ostrołęka, miasto kojarzone z energetyką, staje się świadkiem przedsięwzięcia na skalę, jakiej nie było tu od dziesięcioleci. Choć szczegóły projektu są starannie chronione ze względu na jego strategiczne znaczenie, to nawet rzut oka na plac budowy robi ogromne wrażenie.
Wraz z przedstawicielami mediów ogólnopolskich i branżowych, mieliśmy okazję zajrzeć za kulisy największej i najbardziej zaawansowanej inwestycji energetycznej w tej części Polski. To miejsce, gdzie nowoczesna technologia łączy się z imponująca skalą realizacji.
Skala prac, ich postęp i precyzja wykorzystywanych rozwiązań technologicznych zdumiewają.
Inwestycja o kluczowym znaczeniu
Budowa nowej elektrowni gazowo-parowej to bez wątpienia najważniejszy obecnie projekt inwestycyjny w regionie. Obiekt, ze względu na swoje strategiczne znaczenie dla całej północno-wschodniej Polski, podlega szczególnej ochronie. Jednak za zgodą inwestora i wykonawcy udało nam się przyjrzeć z bliska temu gigantycznemu przedsięwzięciu.
Jak dowiedzieliśmy się od specjalistów pracujących na budowie, postęp prac jest już bardzo zaawansowany. Obecny stan realizacji projektu wynosi już niemal 90%. Tę imponującą skalę widać na materiałach, które udało nam się zarejestrować, a które pokazują ogrom i precyzję działań.
Stabilność i bezpieczeństwo dla regionu
Projekt jest realizowany przez spółkę CCGT Ostrołęka, która jest spółką zależną Energi z Grupy ORLEN. Uruchomienie nowej elektrowni ma być ogromnym krokiem w kierunku zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa energetycznego nie tylko w regionie, ale również w całym krajowym systemie energetycznym.
Ostrołęka, która od lat odgrywa kluczową rolę w polskiej energetyce, dzięki tej inwestycji umacnia swoją pozycję na mapie polskiej transformacji energetycznej. Nowa elektrownia symbolizuje przełom i stanowi zapowiedź unowocześnienia systemu, który ma zapewnić stabilność dostaw energii na nadchodzące lata.
Wasze opinie
STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~Tomek, 13:36 26-09-2025, 100%
A co z cudowną elektrownią atomową
~yusku l;apy od POLSKI, 20:19 26-09-2025, 70%
@~Tomek
w budowie co nie widac KPO poszlo na jachty i gimnastyke na rurze -----kto rozliczy za top i kiedy PAN WASIK I PAN KAMINSKI byli poniewierani za co za co za WOZY BOJOWE DLA STRAZY
~tępiciel lemingów, 12:20 27-09-2025, 67%
@~Tomek
Obajtka zabrakło, zabrakło atomowej.
~Gis, 13:36 26-09-2025, 95%
Teraz czekać na Elektrownię atomową SMR, no i żeby przyciągnęło to inwestorów
~Tomek, 16:02 26-09-2025, 86%
@~Gis
Nie wierzę że za Tuska zrobią smr w Ostrołęce. Tutaj nie są platformiarskie tereny a niestety o wyborze miejsca inwestycji najczęściej decydują politycy. Obym sie mylił.
~CHP, 14:17 26-09-2025, 60%
Jak tam Adaś był z bezpiecznikiem Krzysiem to był prawdziwy porządek. Ciekawe co się teraz z nimi dzieje..
~Hummer, 14:47 26-09-2025, 18%
Kiedy knypek kaćyński i reszta "prawych i Sprawiedliwych" zwrócą koszty budowy i rozbiorki elektrowni weglowej???
~kaćyński, 15:44 26-09-2025, 85%
@~Hummer
Podaj nr konta i jutro masz przelew
~won obrazany, 18:49 26-09-2025, 86%
@~Hummer
hamski kom odpowiedz jedna wonn hamski -porabany baco 5+3 drtaniu ublizasz MADRZEJSZYM --------ty wiesz co yuski odpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii madra glowo
~won, 18:51 26-09-2025, 85%
@~Hummer
kaqcapie niemiecki draniu ktop wyl w brukseli kto donosil na POLSKIE kto draniu w ponad 43 rezolucjach glosowal p[rzeciw POLSCE HAMIE DRANIU CO DZIEN DOCINASZ W HAMSKI yuska KOMUCHU SPOSOB WONNNNNNNNNNNwon
~tfuuuuuuuuuuuuuuuuu, 18:52 26-09-2025, 91%
@~Hummer
co nie zamykasz TUROWA draniu pilnuj DOLNEJ ODRY yuski ja zamykaja draniu tfuuuuuuuuuuuuuuuu na twoje kom draniu tfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
~tępiciel lemingów, 20:30 26-09-2025, 79%
Brawo PiS!
~Hummer, 00:47 27-09-2025, 18%
Kiedy pisowskie świętoszki planujecie rozwalić te elektrownie???
~tępiciel lemingów, 06:20 27-09-2025, 73%
@~Hummer
PiS był, jest i będzie przeciwko rozwaleniu energetyki węglowej, PiS był, jest i będzie przeciwko rozwaleniu energetyki gazowej.
"19 kwietnia 2023,
Parlament Europejski przyjął w kwietniu 2023 r. dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. "Za" głosowali przedstawiciele PO, PSL i Lewicy."
~WS, 10:47 27-09-2025, 20%
Włodzimierz Skalik
Kowal, Panczenko, Mazurenko, Szeptycki - to tylko wybrane nazwiska polskojęzycznych aktywistów i polityków, którzy są lub mają ukraińskie korzenie. Do tego właśnie doprowadzono i jeśli nic z tym nie zrobimy, będziemy mieli tego coraz więcej. Obudźmy się, nim będzie za późno.
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.