Nowa energia w OCK. Nasz wywiad z dyrektor Katarzyną Grodzką [WIDEO]

Od kilku tygodni Ostrołęckie Centrum Kultury ma nowego lidera. Po odejściu na zasłużoną emeryturę wieloletniego dyrektora, Tadeusza Wiśniewskiego, stery przejęła Katarzyna Grodzka. Czy instytucję czekają rewolucyjne zmiany? Rozmawiamy z nową dyrektor o jej wizji, planach na najbliższe miesiące i o tym, co w OCK pozostanie niezmienne.

Przekazanie pałeczki w jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych w regionie odbyło się w atmosferze szacunku dla tradycji. Tadeusz Wiśniewski, który przez lata kształtował ofertę kulturalną Ostrołęki, pożegnał się ze stanowiskiem, ustępując miejsca Katarzynie Grodzkiej. Nowa dyrektor wchodzi do OCK z energią, ale i pokorą wobec dotychczasowego dorobku placówki.

Katarzyna Grodzka objęła stanowisko w wyjątkowym dla instytucji momencie. Pierwsze tygodnie urzędowania ocenia jednak bardzo optymistycznie, podkreślając rolę zespołu, który zastała w OCK.

Wrażenia są bardzo pozytywne. Jest tu taki zespół i kadra pracowników, którzy są chętni do współpracy. Poznajemy się, ale jest to takie wzajemne, obustronne uzupełnianie się.

Wielki remont: Najważniejsze wyzwanie 2026 roku

Mieszkańcy Ostrołęki muszą przygotować się na zmiany logistyczne. Jak podkreśla nowa dyrektor, rok 2026 będzie stał pod znakiem modernizacji infrastruktury, co wpłynie na bieżącą działalność centrum.

W tym roku jest to taki trudny okres dla Ostrołęckiego Centrum Kultury, ponieważ przed nami remont. Myślę, że to jest najważniejsze wyzwanie, które też ogranicza w pełni naszą działalność.

Co dokładnie zostanie odnowione?

Modernizacja obejmie zarówno dużą salę kinową, jak i salę kameralną. Ekipy remontowe wejdą także do Klubu „Oczko”: Budynek przejdzie remont całościowy – od infrastruktury i wyposażenia, aż po malowanie. Zakres prac obejmuje także zaplecze OCK - odświeżone zostaną sala taneczna oraz pomieszczenia biurowe

Kultowe imprezy zostają: OSPA i Inkubator bezpieczne

Dla fanów tradycyjnych wydarzeń organizowanych przez OCK mamy dobre wiadomości. Nowa dyrekcja nie planuje rewolucji w sprawdzonych formatach. Katarzyna Grodzka stawia na kontynuację tego, co mieszkańcy zdążyli już pokochać. Mowa tu o OSPIE - czyli wieczorze z kabaretami oraz o Festiwalu Teatralnym InQbator.

Zostawimy te stałe przedsięwzięcia. Uważam, że to są bardzo dobre wydarzenia, które się wpisały tutaj już w kalendarz kulturalny. Będziemy wspierać i realizować te przedsięwzięcia, które od wielu lat były organizowane.

Co w najbliższym czasie?

Mimo nadchodzącego remontu, oferta kulturalna na najbliższe miesiące zapowiada się obiecująco. Już w lutym mieszkańcy mogą liczyć na bal seniora oraz koncert Danny Hendley Band. Planowany jest także specjalny koncert z okazji 8 marca, o którym szczegóły poznamy niebawem.

Pełny harmonogram dostosowany do prac remontowych zostanie przedstawiony za około miesiąc.

Zobacz cały wywiad wideo

Chcesz dowiedzieć się więcej o planach Katarzyny Grodzkiej? Zachęcamy do obejrzenia pełnego materiału wideo.

Materiał filmowy 1 :
×