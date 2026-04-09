Nowa inicjatywa w Ostrołęce. Rusza Kawiarenka Ukraińska dla rodzin

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce otwiera swoje drzwi dla społeczności ukraińskiej oraz wszystkich mieszkańców pragnących nawiązać nowe relacje. Już wkrótce w Filii dla Dzieci i Młodzieży zainauguruje swoją działalność Kawiarenka Ukraińska – miejsce spotkań, dialogu i integracji.
Pierwsze spotkanie zaplanowano na 15 kwietnia 2026 roku w godzinach 16:30–17:30. Organizatorzy podkreślają, że ma to być otwarta i przyjazna przestrzeń, w której priorytetem jest swobodna rozmowa w języku ukraińskim oraz budowanie międzysąsiedzkich więzi.
Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Dla osób przybyłych z Ukrainy to doskonała okazja, by w życzliwej atmosferze poznać inne osoby o podobnych doświadczeniach, wymienić się informacjami i po prostu spędzić czas w miłym towarzystwie.
To doskonała okazja dla rodziców, aby wspierać dzieci w integracji, poznać inne rodziny i spędzić wspólnie czas – zachęcają pracownicy biblioteki.
Informacje praktyczne
Spotkania będą odbywać się w siedzibie biblioteki przy ul. Wiktora Gomulickiego 13. Placówka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w tym pilotażowym wydarzeniu, które ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz lokalnych inicjatyw społecznych.
Szczegóły wydarzenia:
Miejsce: Filia dla Dzieci i Młodzieży MBP w Ostrołęce
Data: 15 kwietnia 2026 r.
Godzina: 16:30 – 17:30
Kontakt: tel. 29 764 51 45 lub e-mail: filiadm@mbpostroleka.pl
~ANTYPOPIS, 19:36 09-04-2026, 72%
Banderowską flagę jeszcze tam wywieźcie, wtedy Ukraince będą się czuli jak u siebie! Zdebilniały Polski naród Do końca!!!
~Hagen, 19:46 09-04-2026, 71%
Nudzi wam się w tej bibliotece?
~XD, 19:48 09-04-2026, 70%
Już to widzę jak oni otwierają coś takiego u siebie jakby u nas była wojna XDDDDDXDXDXDXD najgłupszy pomysł roku, kto to zaakceptował XD
~ANTYPOPIS, 21:17 09-04-2026, 67%
@~XD
Jak u nas była wojna, to Ukraince aktywnie uczestniczyli w mordowaniu Polaków i po sowieckiej stronie i po Niemieckiej!
~X, 19:51 09-04-2026, 73%
Masakra, Ci co to wymyślili do wyrzucenia.
~Jan, 19:51 09-04-2026, 72%
Ludzie opsnujcie się oni nas nienawidzą,po jaka cholerę jeszcze takie spotkania,żeby to byli np.francuzi to bym poparł ale nie dla Ukraińców 😡😡😡
~Klint Istłud, 20:40 09-04-2026, 69%
Dosyć już tej Ukrainy! Rzygam nią! Dlaczego nie Kawiarenka Irańska?
~444, 21:00 09-04-2026, 78%
tak, zapraszajcie banderówy. niedługoz nożami w plechach będziecie chodzić po ulicy............. zaszczany lewacki świat
~444, 21:04 09-04-2026, 69%
kiedyś przyjdzie czas że będziecie żałować każdej decyzji wbrew temu przed czym przestrzegali Polacy... oj przyjdzie ten czas
~Fedor, 21:19 09-04-2026, 62%
Proszę pilnować swojego podwórka a nie obcego
Polskie dzieci i rodziny są w potrzebie a nie obce...
~Gość, 21:49 09-04-2026, 75%
Jest tak mało wydarzeń kulturalnych dla najmłodszych (3-7 lat). Może warto popracować nad ofertą w tym zakresie? Nie rozumiem dlaczego nasze pieniądze idą na tego typu inicjatywy. Czy one wynikają ze statutu działalności bibliotek miejskich?
~Jola, 22:10 09-04-2026, 63%
Dlaczego nie dla Nas Polaków ???? Ci to za rządy Prezydent na to pozwala ???
~*****lot, 22:29 09-04-2026, 50%
prawdopodobnie jest to z Inicjatywy Tuska, ewentualnie lobby żydowskie tu szpont robi.
~Ivan, 23:11 09-04-2026, 0%
no i fajne, pojadziemy z żoną !
~Kasia, 23:15 09-04-2026, 50%
Ludzie, zastanówcie się co Wy piszecie!!! Widzę sami katolicy tu komentują. Bóg na ustach, co niedziela w kościele, a względem innych nienawiść i pogarda. W artykule nie ma słowa o obowiązku uczestniczenia w wydarzeniu. Jeśli ktoś nie ma ochoty, to nie musi tam chodzić. Osobiście uważam, że jest to dobra okazja do przełamania stereotypów.
~Wiktor, 00:22 10-04-2026, -
Za mało działań związanych z książką, z promowaniem czytania jako ważnego zadania w rozwoju dzieci itd.
