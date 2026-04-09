Nowa inicjatywa w Ostrołęce. Rusza Kawiarenka Ukraińska dla rodzin

REKLAMA

REKLAMA

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce otwiera swoje drzwi dla społeczności ukraińskiej oraz wszystkich mieszkańców pragnących nawiązać nowe relacje. Już wkrótce w Filii dla Dzieci i Młodzieży zainauguruje swoją działalność Kawiarenka Ukraińska – miejsce spotkań, dialogu i integracji.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na 15 kwietnia 2026 roku w godzinach 16:30–17:30. Organizatorzy podkreślają, że ma to być otwarta i przyjazna przestrzeń, w której priorytetem jest swobodna rozmowa w języku ukraińskim oraz budowanie międzysąsiedzkich więzi.

Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Dla osób przybyłych z Ukrainy to doskonała okazja, by w życzliwej atmosferze poznać inne osoby o podobnych doświadczeniach, wymienić się informacjami i po prostu spędzić czas w miłym towarzystwie.

To doskonała okazja dla rodziców, aby wspierać dzieci w integracji, poznać inne rodziny i spędzić wspólnie czas – zachęcają pracownicy biblioteki.

Informacje praktyczne

Spotkania będą odbywać się w siedzibie biblioteki przy ul. Wiktora Gomulickiego 13. Placówka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w tym pilotażowym wydarzeniu, które ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz lokalnych inicjatyw społecznych.

Szczegóły wydarzenia: