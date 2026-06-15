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Powiat ostrołecki,

Nowa nawierzchnia, pobocza i odwodnienie. Droga Daniszewo–Czarnowiec przejdzie metamorfozę [ZDJĘCIA]

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fot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęcefot. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
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Kolejna ważna inwestycja drogowa w powiecie ostrołęckim wkrótce wejdzie w fazę realizacji. Podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej nr 2581W na odcinku Daniszewo–Czarnowiec. Prace pochłoną 780 tysięcy złotych i mają zakończyć się jeszcze we wrześniu tego roku.

Powiat Ostrołęcki oficjalnie zawarł umowę na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2581W Daniszewo–Czarnowiec”. Inwestycja obejmie odcinek od kilometra 2+495 do 2+896, czyli łącznie 401 metrów trasy.

Za wykonanie robót odpowiadać będzie firma DOMOST Sp. z o.o. z Małkini Górnej, wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość podpisanego kontraktu wynosi 780 tys. zł, a zakończenie wszystkich prac zaplanowano na 30 września 2026 roku.

Nowa nawierzchnia i większe bezpieczeństwo

Celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników – zarówno kierowców samochodów osobowych, jak i pojazdów rolniczych.

Jak podkreśla starosta ostrołęcki Piotr Liżewski, przedsięwzięcie obejmie kompleksową przebudowę odcinka drogi.

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni o podwyższonej nośności, dostosowanej do obecnych i przyszłych obciążeń ruchem. Jezdnia będzie miała stałą szerokość sześciu metrów i zostanie wykonana w technologii betonu asfaltowego, co zapewni bezpieczny ruch dwukierunkowy. Poszerzona zostanie również korona drogi do ośmiu metrów poprzez budowę obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem. Ważnym elementem zadania będzie przebudowa zjazdów do posesji i gruntów rolnych, wykonanie skutecznego systemu odwodnienia oraz montaż nowego oznakowania pionowego i poziomego. To kompleksowa inwestycja, która poprawi zarówno trwałość drogi, jak i bezpieczeństwo jej użytkowników.

– wyjaśnia starosta.

Wsparcie z Mazowsza i gminy Rzekuń

Realizacja zadania będzie możliwa dzięki pozyskaniu dodatkowego finansowania. Powiat Ostrołęcki otrzymał 175 tys. zł dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych i leśnych.

Znaczący wkład w realizację przedsięwzięcia wniesie również Gmina Rzekuń, która przeznaczy na inwestycję 276 tys. zł.

Rozbudowa drogi Daniszewo–Czarnowiec ma poprawić komfort codziennego podróżowania mieszkańców, ułatwić dojazd do posesji i pól uprawnych oraz zwiększyć trwałość infrastruktury na lata. Inwestycja wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez samorząd powiatu politykę modernizacji lokalnej sieci drogowej.

Źródło:
eOstroleka.pl/Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
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