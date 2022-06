Nowa scena w Ostrołęce - na osiedlu Stacja. Czas na powrót Festynu Dworcowego? [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Na osiedlu Stacja, tuż obok dworca kolejowego i Multicentrum, powstała bowiem plenerowa scena. Dawniej organizatorzy Festynu Dworcowego mogli tylko pomarzyć o takim luksusie. Scena jest oświetlona, zadaszona i ma podjazd dla osób niepełnosprawnych. Obiekt z prawdziwego zdarzenia zachęca do tego, by to właśnie na Stacji odbywały się kolejne imprezy.

Przed laty Festyn Dworcowy na osiedlu Stacja gromadził mnóstwo mieszkańców Ostrołęki i stał się jedną z największych imprez plenerowych organizowanych w mieście. Na placu przed dworcem kolejowym koncertowały gwiazdy disco, była to okazja do dobrej zabawy dla całych rodzin. Czy czas, by taka impreza powróciła na mapę Ostrołęki? Są do tego już zdecydowanie lepsze warunki.

~N , 13:07 18-06-2022 , 69% Trzeba zmienić nazwę na Festyn Multikulti bo już tam dworca nie ma. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Kolejarz , 13:50 18-06-2022 , 41% A może dworzec tak trochę przesunąć i zrobić go po tych obok szaletach i dawnym komisariacie policji • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ewa , 14:26 18-06-2022 , 80% @~Kolejarz Zdegradowane miasto - wcześniej wizytówką jego były włoskie marmury a teraz obskurne, śmierdzące szalety, większego symbolu takiego upadku chyba nigdzie nie ma???? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Ewa , 13:11 19-06-2022 , 75% @~t O złotym pociągu nic nie wiem...., może jak zakopany to nikt go nie ukradnie..... marmury były na wierzchu i już ich nie ma......!!!!!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~X , 13:51 18-06-2022 , 69% Mam nadzieję że Maciusia nikt tu nie wcisnie • zgłoś odpowiedz • oceń :

~@@@ , 13:52 18-06-2022 , 60% Za dawnych dobrych czasów była tam także apteka PKP • zgłoś odpowiedz • oceń :

~xx , 14:12 18-06-2022 , 50% Zaproście Lady Pank albo Dodę ! Nawet w środku tygodnia przyjadą zaśpiewać. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Koniec świata , 14:14 18-06-2022 , 55% Co ten Kulik wyprawia.😄 Do kompletu brak mi jeszcze narzekającego leminga płaczącego na dworcowych schodach. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Bywalec , 14:17 18-06-2022 , 84% Tuż koło dworca kolejowego a multycentrum...???? - przecież tam już dworca nie ma i zabytkowych marmurów też, jest tylko to multi - coś tam..... które zrobiono z gipsu.... dosłownie można "to" paznokciem zeskrobać....!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Foma , 15:47 18-06-2022 , 28% @~Bywalec Za poprzedniej władzy podziało się i drzewo i kostka brukowa • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Bywalec , 17:02 18-06-2022 , 80% @~Foma Nie wiem czyja to wina, czy tej, czy poprzedniej władzy, fakt jest taki że źle się dzieje w mieście Ostrołęka...... ( dobra publiczne są bezkarnie grabione, mam tu na myśli też stary basen) to że tamta władza ma coś na sumieniu, to nie znaczy że tej też wszystko wolną i może być usprawiedliwioną • zgłoś odpowiedz • oceń :

~OLaf , 14:42 18-06-2022 , 86% Scena nie zastąpi poczekalni dla podróżujących , którą zlikwidowano budując multicentrum .Dlaczego? czy Osoba podpisująca umowę na Multicentru potrafi mieszkańcom powiedzieć DLACZEGO ZLIKWIDOWANO DWORZEC. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~taka prawda , 12:06 19-06-2022 , 63% @~rumiany człowieku , co ma pkp do poczekalni ? o takich ważnych sprawach powinien decydować gospodarz miasta i rada miasta , jeśli to jest ich decyzja o likwidacji Poczekalni PKP to zapewne jest to ich ostatnia kadencja • zgłoś odpowiedz • oceń :

~mieszkaniec , 08:18 20-06-2022 , 75% @~taka prawda Miasto nie decyduje o infrastrukturze PKP, a dworzec zlikwidował PIS. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~v , 19:45 18-06-2022 , 60% czy to jest rzecz pierwszej potrzeby w tym mieście, gdzie na nic nie ma pieniędzy? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Bolek , 19:46 18-06-2022 , 50% Tragedia ,śmiechu warte te oszustwa jak rozkładali ten kraj,tak rozkradają . • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Bolek , 19:49 18-06-2022 , 34% To co napisałem to hejt ,bo nie można ranić innych ,ale ja czuję się zraniony tym co dzieje się w tym kraju .to gdzie mam się zgłosić • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Dd , 22:43 18-06-2022 , 84% No świetne miejsce. Jak będzie tam się coś działo to będzie problem z dojazdem na pociąg. Jakby mało było wolnego miejsca na Stacji. Choćby ten płac zaraz obok w stronę Słowackiego • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mzk , 05:44 19-06-2022 , 87% Może już czas na przystanek MZK przy dworcu o ile to można nazwać dworcem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Azmen , 08:12 19-06-2022 , 60% Festyn jaki większość zna i pamięta już nigdy nie wróci głównym organizatorem tego wydarzenia był ŚP. Mirek który potrafił wszystko spiąć na ostatni guzik pozyskać sponsorów wsparcie UM przy współpracy z komitetem organizacyjnym + rada osiedla .

Potem nienoszukujmy się zmieniła się wladza i wszystko się skończyło i moim zdanie nigdy już nie wróci w takiej formie u z takim rozmachem. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~yy , 10:05 19-06-2022 , 63% To wszystko dzięki zespołowi

Skład zespołu ds. zarządzania projektem przedstawia się następująco:



- koordynator projektu - Maciej Kleczkowski,



- kierownik finansowy projektu - Aneta Gutowska-Grucelska,



- specjalista ds. technologii ICT - Piotr Chudziaszek,



- specjalista ds. inwestycji w projekcie - Marcin Wojciech Rogalski,



- asystent koordynatora projektu - Jolanta Olczak,



- kierownik ds. komunikacji i zarządzania ryzykiem - Anna Andrejuk,



- księgowy projektu - Ewa Derkacz,



- specjalista ds. prawnych - Witold Lewandowski. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~taka prawda , 12:12 19-06-2022 , 71% @~yy Ci wymienieni ludzie powinni być rozliczeni finansowo z pieniędzy za skradziony marmur ze ścian budynku dworca PKP . Mam nadzieje , że sprawa zostanie poruszona na radzie miasta , jeśli nie tej to następnej kadencji. Wartość ponownego montażu + materiał (czarny granit) to kilkaset tysięcy złotych !!!!!!!!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Chwila moment , 13:31 19-06-2022 , 53% @~taka prawda Jak rozpoczynano projekt to inni ludzie zasiadali w tym gremium. Pytaj Kotowskiego o swoje marmury, a pewnie dowiesz się tyle co o aluminium ze starego basenu. • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Tubylec , 15:45 19-06-2022 , 73% @~Chwila moment Pomysł był chyba poprzedniej władzy ale realnie pracę rozpoczęto ( od demontażu marmurów) w marcu ubiegłego roku, te prace na pewno były pod nadzorem obecnej władzy...... • zgłoś odpowiedz • oceń :

~dd , 18:41 19-06-2022 , 0% @~taka prawda i złoty pociąg pod budynkiem • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Miejscowy , 15:26 19-06-2022 , 77% @~Brawo! Taka placówka jak świetlica, pracownia komputerowa, plastyczna, chemiczna i etcetera..... dla dzieci na pewno potrzebna jest miastu ale nie taki "cyrk" na peronie, ho, ho, ho - nie wiadomo co!!! - na peronie powinien być dworzec kolejowy!!! • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mzk , 14:11 19-06-2022 , 65% Kiedy wrócą mzk pod budynek pseudo dworca?????? • zgłoś odpowiedz • oceń :

~Mieszkanka osiedla , 09:18 20-06-2022 , 50% A co najlepsze w tym przepięknym parku nikt nie pomyślał o wronach na drzewach które od lat uniemożliwiają przejście a co dopiero posiedzenie na ławeczce. Całe alejki aż toną w ich odchodach. Brak poczekalni to kolejny minus. • zgłoś odpowiedz • oceń :

