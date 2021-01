Nowe dane o zakażeniach koronawirusem. Ile przypadków w Ostrołęce i powiecie?

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Skończ już PiSowski propagandysto. Chyba raczej „rząd” zadbał by nikt nie wiedział jaka jest prawdziwa skala pandemii w Polsce. Ciągłe zmiany metodologi publikowania, zmiany w sposobie kierowania na wymazy, utajnianie wyników poszczególnych sanepidów. Do tego w okresie „świątecznym” prawie nikt nie kieruje na wymazy, w szpitalach nie ma komu wypisywać aktów zgonów (gdy jest jeden lekarz na dyżurze to zajęty jest żywymi a nie umarłymi). Każdy weekend czy świąteczny dzień to „cudowne dni bez zgonów”…. pewnie wirus „dni święte święci”……. Chyba na tacę czas dać 😉

@~Do rząd Skończ już PiSowski propagandysto. Chyba raczej „rząd” zadbał by nikt nie wiedział jaka jest prawdziwa skala pandemii w Polsce. Ciągłe zmiany metodologi publikowania, zmiany w sposobie kierowania na wymazy, utajnianie wyników poszczególnych sanepidów. Do tego w okresie „świątecznym” prawie nikt nie kieruje na wymazy, w szpitalach nie ma komu wypisywać aktów zgonów (gdy jest jeden lekarz na dyżurze to zajęty jest żywymi a nie umarłymi). Każdy weekend czy świąteczny dzień to „cudowne dni bez zgonów”…. pewnie wirus „dni święte święci”……. Chyba na tacę czas dać 😉

~Najmądrzejszy Kurp , 11:32 03-01-2021 , -