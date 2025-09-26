Nowe kompentecje dla psychologów. Powiat ostrołęcki inwestuje w zdrowie psychiczne młodzieży [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

W siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie odbyła się uroczysta inauguracja przedsięwzięcia mającego na celu poprawę opieki psychologicznej nad młodzieżą. Projekt o nazwie „Nowe kompetencje zawodowe dla psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Zespołów Szkół Powiatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki” został zainicjowany w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2025” i jest realizowany przez PP-P w Czerwinie.

Głównym założeniem zadania jest wsparcie psychologów zatrudnionych w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Celem jest wyposażenie ich w specjalistyczną wiedzę oraz nabycie umiejętności niezbędnych do efektywnego wspierania uczniów w podejmowaniu działań służących dbałości o zdrowie psychiczne. W obliczu rosnących wyzwań w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, podniesienie kwalifikacji kadry specjalistycznej staje się priorytetem.

Projekt ma być realizowany w innowacyjny sposób, łączący teorię z praktyką. Obejmuje on zarówno cykl specjalistycznych szkoleń, jak i formułę indywidualnych oraz grupowych superwizji. To kompleksowe podejście gwarantuje nie tylko zdobycie nowej wiedzy, ale także praktyczne wsparcie w rozwiązywaniu złożonych problemów zawodowych, co bezpośrednio przełoży się na jakość świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uroczystość inauguracji zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych i instytucji oświatowych. W spotkaniu wzięli udział: p. Radosław Parzych – dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego, p. Magdalena Pietras – dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, p. Mariola Zalewska – radna Powiatu Ostrołęckiego, będąca również dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czerwinie, p. Justyna Jabłonka – dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie oraz gospodarz wydarzenia, p. Katarzyna Dragow – Kubeł – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie.