Nowe mieszkania w Ostrołęce – tylko w Góralczyk Nieruchomości

REKLAMA

REKLAMA

Strefa biznesu jest szczególną formą nawiązywania, budowania, ale także utrzymywania relacji pomiędzy kontrahentami. Jedną z mnóstwa cech jakie spotkamy w jej zasobach jest zaufanie. To szczególny atrybut mający wpływ na rozwój i osiągnięcie zamierzonego celu. Warto nadmienić w tym miejscu o sprawdzonych, rzetelnych i profesjonalnych partnerach. Firmach posiadających stabilną i ugruntowaną pozycję na rynku.

W myśl powyższego wstępu z wielką przyjemnością pragniemy zakomunikować o nowym projekcie pomiędzy znanymi i cenionymi markami na łomżyńskim i ostrołęckim rynku nieruchomości. Umowa współpracy pomiędzy deweloperem ELDOR-BUD oraz biurem pośrednictwa GÓRALCZYK NIERUCHOMOŚCI.

ELDOR-BUD to ceniona i sprawdzona firma, mająca sukcesy w branży deweloperskiej. Ukończone projekty firmy pozwoliły odnaleźć nowym klientom swój wymarzony dom. To firma z niesłabnącym potencjałem oraz ambicjami, za którą przemawiają usatysfakcjonowani klienci.

Nowe przedsięwzięcie ELDOR-BUDU to dwie kluczowe inwestycje, które już wkrótce rozpoczną się w Łomży i Ostrołęce. Firma Góralczyk Nieruchomości jako jedyny i wyłączny przedstawiciel prowadzący biuro sprzedaży omówionych poniżej inwestycji zaprasza klientów do zapoznania się z ofertą oraz do uzyskania szczegółowych informacji. Do zadań biura będzie należała obsługa klientów oraz szeroko rozumiany proces sprzedaży oferowanych nieruchomości.

,,Dębowa Oaza” to nazwa nowego osiedla, które powstanie w Ostrołęce, przy ulicy Łubinowej. Klienci już dziś mogą zapoznać się z bogatą ofertą mieszkań dedykowaną w omawianym projekcie. Nowe osiedle zostało zaprojektowane z niezwykłą starannością o detale oraz lokalizację, by w pełni oddać komfort i bezpieczeństwo nowym właścicielom. Omawiana inwestycja firmy ELDOR-BUD w Ostrołęce to kompleks 4 budynków w skład której wejdą: dom jednorodzinny 2-lokalowy, blok mieszkalny z parkingiem podziemnym mieszczący 59 mieszkań i 3 lokale usługowe, oraz dwa budynki wielorodzinne mieszczące łącznie 12 mieszkań. Nowi właściciele wśród oazy spokoju i natury będą mogli liczyć na miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz nadziemne. Dla zwiększenia komfortu będzie istniała możliwość zakupu komórki lokatorskiej. Dbałość o szczegóły, nowoczesne trendy w budownictwie oraz dobór jak najlepszej lokalizacji to zaledwie część sukcesu. Firma w trosce o zagwarantowanie jak najlepszych walorów mieszkalnych dla swoich przyszłych klientów połączyła wygodę osiedla z istniejącą bogatą infrastrukturą.

Ceny mieszkań rozpoczynają się od 168.000 zł brutto, jednocześnie szerokie spektrum metrażu od 30 m2 do 100 m2 sprawiają, że każdy znajdzie tu swoją wymarzoną nieruchomość. ,,Dębowa Oaza” oferuje funkcjonalny i komfortowy rozkład pomieszczeń. W części budynków klienci odnajdą mieszkania dwupoziomowe oraz lokale mieszkalne z własnym prywatnym ogródkiem.

Wszystkich Państwa, zainteresowanych wyżej przywołanymi inwestycjami zapraszamy do kontaktu z biurem Góralczyk Nieruchomości.