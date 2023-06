Nowe pociągi mogą pojechać z Ostrołęki do Chorzel

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Nasza PESA produkuje również pociągi zasilane wodorem ,ale gdy opozycja zwycięży w wyborach pewnie zmieni się kierunek ,bo z zachodnich firm można dostać więcej - bo one mają za cel nasze doprowadzić do upadku żeby zdominować rynek i wtedy dopiero dyktować ceny naszym producentom ,ich stać dotować do chwili wyeliminowania konkurencji.Takie same działania wykończają nam konkurencję w handlu ,małe rodzinne sklepy prawie wykończyły i opanowały rynek .

Nasza PESA produkuje również pociągi zasilane wodorem ,ale gdy opozycja zwycięży w wyborach pewnie zmieni się kierunek ,bo z zachodnich firm można dostać więcej - bo one mają za cel nasze doprowadzić do upadku żeby zdominować rynek i wtedy dopiero dyktować ceny naszym producentom ,ich stać dotować do chwili wyeliminowania konkurencji.Takie same działania wykończają nam konkurencję w handlu ,małe rodzinne sklepy prawie wykończyły i opanowały rynek .

~Ferdousi , 13:56 23-06-2023 , 45%