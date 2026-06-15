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Ostrołęka,

Nowe Przedszkole Miejskie nr 16 w Ostrołęce. Miasto ogłosiło przetarg na budowę „Krainy Odkrywców” [WIZUALIZACJA]

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zdjecie 864
fot. UM w Ostrołęcefot. UM w Ostrołęce
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zdjecie 864
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Dobre wiadomości dla rodziców i najmłodszych mieszkańców Ostrołęki. Samorząd poczynił kolejny krok w stronę realizacji wyczekiwanej inwestycji oświatowej. Miasto Ostrołęka oficjalnie ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej, nowoczesnej siedziby Przedszkola Miejskiego Nr 16 "Kraina Odkrywców".

Obecny, wysłużony budynek przejdzie do historii, a w jego miejsce powstanie nowoczesny obiekt.

Zadanie zakłada kompleksową metamorfozę placówki. Stary obiekt przedszkolny zostanie rozebrany, a w jego miejsce od podstaw wyrośnie nowoczesny kompleks.

Główne założenia projektu to:

  • Jednokondygnacyjny budynek: Nowy obiekt będzie parterowy, co zapewni pełną dostępność i bezpieczeństwo dla maluchów.

  • Większa pojemność: Przedszkole zostanie przystosowane do przyjęcia ośmiu oddziałów przedszkolnych.

  • Pełna infrastruktura: Projekt obejmuje nie tylko sam budynek, ale również budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz całkowite, przyjazne dzieciom zagospodarowanie otaczającego terenu.

Inwestycja nie byłaby możliwa bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Budowa nowego przedszkola jest realizowana w ramach szerokiego programu „Ostrołęka – młodzi w centrum”.

Projekt ten jest objęty dofinansowaniem z Funduszy Szwajcarskich, których celem jest zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. Środki na ten cel pochodzą również bezpośrednio z budżetu państwa.

Firmy zainteresowane realizacją tego kontraktu nie mają dużo czasu na przygotowanie dokumentacji. Urząd Miasta czeka na propozycje cenowe i merytoryczne do końca miesiąca. Termin składania ofert wyznaczono do 26 czerwca 2026 roku.

Do tematu budowy „Krainy Odkrywców” na pewno będziemy wracać, gdy tylko poznamy oferty firm startujących w przetargu.

 

Więcej o: Ostrołęka, przedszkole Kraina Odkrywców, inwestycja oświatowa, Fundusze Szwajcarskie, program Ostrołęka – młodzi w centrum
fot. UM w Ostrołęcefot. UM w Ostrołęce

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~Rączka Komentuje, 13:30 15-06-2026,   -
A dlaczego te przeszkole w tęczowych barwach? Ja to bym mu nadał nazwę:im Epsteina. A co tam się pierdzielić.
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~Babcia Tekla, 13:48 15-06-2026,   -
@~Rączka Komentuje
Mam nadzieję, że to tylko uproszczona wizualizacja dziecięcego obiektu, ale mimo wszystko, zastanawia fakt, iż na tej wizualizacji widnieje 6 kolorów, tak jak na symbolu pederastów i lesbijek, a nie 7 kolorów, jak na tęczy!
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~Babcia Tekla, 13:30 15-06-2026,   -

Szanowni państwo! Daj Boże, abym się myliła! Daj Boże... Coraz bardziej zastanawia mnie, tak gwałtowny boom budowlany żłobków, przedszkoli, domów opieki, w naszym spokojnym mieście...
Przecież Ostrołęka wyludnia się, rodzi się coraz mniej dzieci! Czyżby te budowy, (finansowane w wielkiej części z funduszy zagranicznych), były budowane z myślą o dzieciach opalonych inżynierów i starcach - emerytowanych (również opalonych) inżynierach, na których my będziemy łożyli?
Pozdrawiam...
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