Nowe Przedszkole Miejskie nr 16 w Ostrołęce. Miasto ogłosiło przetarg na budowę „Krainy Odkrywców” [WIZUALIZACJA]

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Dobre wiadomości dla rodziców i najmłodszych mieszkańców Ostrołęki. Samorząd poczynił kolejny krok w stronę realizacji wyczekiwanej inwestycji oświatowej. Miasto Ostrołęka oficjalnie ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej, nowoczesnej siedziby Przedszkola Miejskiego Nr 16 "Kraina Odkrywców".

Obecny, wysłużony budynek przejdzie do historii, a w jego miejsce powstanie nowoczesny obiekt.

Zadanie zakłada kompleksową metamorfozę placówki. Stary obiekt przedszkolny zostanie rozebrany, a w jego miejsce od podstaw wyrośnie nowoczesny kompleks.

Główne założenia projektu to:

Jednokondygnacyjny budynek: Nowy obiekt będzie parterowy, co zapewni pełną dostępność i bezpieczeństwo dla maluchów.

Większa pojemność: Przedszkole zostanie przystosowane do przyjęcia ośmiu oddziałów przedszkolnych .

Pełna infrastruktura: Projekt obejmuje nie tylko sam budynek, ale również budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz całkowite, przyjazne dzieciom zagospodarowanie otaczającego terenu.

Inwestycja nie byłaby możliwa bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Budowa nowego przedszkola jest realizowana w ramach szerokiego programu „Ostrołęka – młodzi w centrum”.

Projekt ten jest objęty dofinansowaniem z Funduszy Szwajcarskich, których celem jest zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej. Środki na ten cel pochodzą również bezpośrednio z budżetu państwa.

Firmy zainteresowane realizacją tego kontraktu nie mają dużo czasu na przygotowanie dokumentacji. Urząd Miasta czeka na propozycje cenowe i merytoryczne do końca miesiąca. Termin składania ofert wyznaczono do 26 czerwca 2026 roku.

Do tematu budowy „Krainy Odkrywców” na pewno będziemy wracać, gdy tylko poznamy oferty firm startujących w przetargu.