Nowy dworzec autobusowy w Ostrołęce? Takie są plany! Znamy lokalizację

Czy starczy tam miejsca na dworzec? Prezydent Niewiadomski argumentował: - Takie ośrodki jak Ostrołęka, nie budują już dworców o wielkiej powierzchni. 4-6 stanowisk wystarczy, do tego budowa poczekalni. Powstanie dworzec mniejszy, ale spełniający wymogi. Chcemy żeby ładnie wyglądał. Jak to mówią - małe jest piękne!

~Ewa , 16:11 09-07-2024 , 70% I bardzo dobrze. W końcu niech miasto nie utrzymuje parafii i biznesmenów w sukienkach



~Kotek , 16:17 09-07-2024 , 70% @~Idiotyzm Na co ci park, jaki park? Na przeciwko masz park i co chodzisz tam? Co za ułom

~Cooo , 16:21 09-07-2024 , 75% @~Kotek To już lepiej bloki, bo mało mieszkań. A co bedziectam gdzie teraz jest dworzec???? Toć to dużo większy plac

~pokemon , 16:36 09-07-2024 , 67% @~Cooo Dalej będzie ten budynek upiększał miasto. To plebana własność. Może dach w miedzi zrobi...

~Taa , 16:38 09-07-2024 , 43% @~Idiotyzm Gdyby nie zmarnowane 12 lat dworzec już by był

~Look , 16:41 09-07-2024 , 75% @~Taa Za to w ostatnie 5 to same sukcesy:))Rozebrali starą pływalnię:))

~tak , 17:01 09-07-2024 , - @~Ewa pierwszykom i juz atak atak yuskomadych barbarzyncow yuska -cos napisala to yuisek ma racje torturujac KOBIETY CZLEKU istotoludzka wasz racje idz na protest przeciw torturom idz i pomodlij sie

~Kiero , 16:13 09-07-2024 , 100% Na pewno ucieszą się mieszkańcy sąsiednich domów i bloków 😆

~Remont a nie nowy , 16:20 09-07-2024 , 100% @~Kiero Tym bardziej że ten dworzec dalej będzie stał od Bogusławskiego. Miał być remont

~Bez sensu , 16:13 09-07-2024 , 100% I co z tego jak ten budynek dalej będzie stał i straszył

~Kotek , 16:16 09-07-2024 , 25% @~Bez sensu No to tym już będą klechy z kościoła się martwić

~Phi , 16:20 09-07-2024 , 67% @~Kotek Myślisz że coś z nim zrobią? Wątpię. To nie zmieni wyglądu miasta

~Graza , 16:20 09-07-2024 , 100% @~I Co nareszcie, nawet nie ma jeszcze dofinansowania

~Lol , 16:22 09-07-2024 , 100% Centrum przesiadkowe , to nie potrzeba dużo kasy, parę pasów, ławeczki. To żaden dworzec

~On , 16:30 09-07-2024 , 0% @~Lol To po co wiaty przystankowe MZK są , też można namalować linie na jezdni i znak przystanek wkopać . Co miastowe lepsze i nie muszą stać na deszczu?

~Ferdousi , 16:28 09-07-2024 , 0% Ja żem przecież pisał że jedną z opcji jest i dworzec autobusowy (inna opcja to urząd Miasta przeniesiony z placu Bema. Zaletą tego pomysłu że tego terenu nie zajął JAKIŚ PODEJRZANY PATO-DEWELOPER I NIE REALIZUJE SWOICH PODEJRZANYCH INWESTYCJI ( co często się dzieje w naszym umęczonym kraju)... Ja tak sobie myślę...A może rozbić to na dwa dworce? Jeden dworzec do komunikacji międzymiastowej a drugi dla komunikacji lokalnej? Oczywiście gdzie powinien znajdować sie który dworzec tego...nie wiem. Czy lokalny tutaj a międzymiastowy gdzie indziej ( czy odwrotnie) tego nie wiem. Trzeba by było zrobić tzw. burze mózgów. Ale to chyba ( z tym rozdzieleniem dworców) to chyba niezbyt dobry pomysł.

~zz , 16:34 09-07-2024 , 34% Obecna ..ujnia i tak nadal będzie straszyła przy głównej ulicy. Wydaje mi się że nie chodzi tu o to żeby by elegancki dworzec tylko żeby zrównać z ziemią obecna melinę która wyglądem straszy.

~Barbara , 16:35 09-07-2024 , 60% Świetna wiadomość! A właśnie dzisiaj złożyłam jako jeden z postulatów w UM wniosek o zadbanie o przyzwoity Dworzec autobusowy, bo wobec tego, co ma Łomża, to u nas WIELKI WSTYD... Gdyby władze porozumiały si z Księdzem Proboszczem, to mógłby być nie tylko mały, ale i funkcjonalny spory dworzec z przyległymi obiektami użytku publicznego. Dlaczego Łomża bije nas na głowę?! Co tam Łomża! ościenne gminy także - Rzekuń, Kadzidło. Tylko u nas wszystko idzie opieszale, 100 m ulicy budowane jest ... 2 LATA!! Nadal nie ma komu pisać mądrych projektów?! Czas to zmieniać! Pozdrawiam.

~tak bym zrobił , 16:38 09-07-2024 , 50% @~Barbara Żadnych układanek z plebanem. Spec ustawa i odebrać teren.

~Mo , 16:43 09-07-2024 , 67% @~tak bym zrobił Tobie też spec ustawa i poszedł z chałupy . Ale ty komuch jesteś.

~Bum! , 16:43 09-07-2024 , 67% @~tak bym zrobił Se możesz specu gumę w majtkach naciągnąć żeby nie opadały

~tak , 17:04 09-07-2024 , - @~tak bym zrobił tys wielki yusek draniu ukladaj z diablem i oddddddddddd

~Cudowny pomysł , 16:42 09-07-2024 , 100% Do ~Ferdousi

Cyt. "Ale to chyba ( z tym rozdzieleniem dworców) to chyba niezbyt dobry pomysł". Pomysł jest super, myśl z najwyższej półki. Zastanawiam się tylko, czy ta myśl nie zrodziła się po dłuższym pobycie na słońcu.



~Władysław , 16:42 09-07-2024 , 100% A co z bezpieczeństwem tam jest skrzyżowanie gdzie są wypadki źle miejsce na dworzec a ksiądz na pewno by się zgodził żeby dalej tam był dworzec PKS no ale cóż jak nie ma rozmowy to co tu się dziwić . Dziwię się mieszkańcom że nie reagują i tak samochodów tam jest dużo to jeszcze dowalą niby dworzec i korki gwarantowane

~Mirek , 16:51 09-07-2024 , - brak autobusu z myszyńca żeby dojechać rano do ostrołeki godz5:30 godz6:00

~chory pomysł , 17:07 09-07-2024 , 100% Chyba prezydent po długim słonecznym spacerze. Mieszkańcy okolicznych bloków nie dopuście do realizacji tej inwestycji. Mam wrażenie jakby działanie przeciw parafii. Prezydencie tracisz elektorat. Poza tym nie będzie to centrum przesiadkowe, tylko centroniunio przysiadkowe.

~Kolo , 17:19 09-07-2024 , - Zawsze można poczekalnie przenieść na piętro a ałtibusy na dole

~kościelny z parafii , 17:22 09-07-2024 , - Teraz pasibrzuchy w sutannach zrobią z dworca salę do nauki religii bo w szkole jej nie będzie lub założą dom pociech z którego będą korzystali.

~X , 17:36 09-07-2024 , - Czy pan Niewiadomski był na terenie po dawnym basenie?Tam się ledwo dwa autobusy zmieszczą jak się jeszcze wybuduje stanowiska,a o jakiejś poczekalni to można zapomnieć bo terenu nie starczy.

