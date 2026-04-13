Powiat ostrołecki,

Nowy wodociąg w Babie i Plewkach już gotowy [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy miejscowości Baba i Plewki w gminie Łyse mogą już korzystać z nowo wybudowanej sieci wodociągowej. Prace budowlane właśnie dobiegły końca.

W ramach inwestycji pod ziemią położono blisko 4 700 metrów rur. To kolejny etap rozbudowy sieci w tej części gminy, który ma ułatwić życie mieszkańcom i uporządkować kwestie techniczne na terenach wiejskich.

Kto budował i za ile?

Za realizację zadania odpowiadało konsorcjum firm z Ostrołęki (Estetyka Sp. z o.o. oraz F.P.U.H. „Estetyka” Dariusz Białobrzeski). Cała inwestycja pochłonęła sporo pieniędzy - łączny koszt prac w gminie wyniósł blisko 813 000 zł.

Nowy odcinek sieci ma nie tylko poprawić bieżące parametry techniczne, ale też dać szansę na dalszy rozwój tych okolic w przyszłości. To jedna z wielu zaplanowanych inwestycji, które mają na celu modernizację wyposażenia technicznego w regionie.

Źródło: eostroleka.pl/Gmina Łyse
