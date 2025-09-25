eOstroleka.pl
O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Ostrołęki

Wyciąg z ogłoszenia

Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości lokalowej

położonej w Ostrołęce  przy ul.  Warszawskiej 25B

1.       Nieruchomość lokalowa oznaczona numerem 2 o powierzchni użytkowej 35,70 m2 nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

2.       Drewniany dwulokalowy budynek mieszkalny przy ul. Warszawskiej 25B w Ostrołęce (róg ulicy Grabowej i Wiązowej) znajduje się na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 10672/14, 10672/15, 10683, 10684, 10785/8, 10685, 10686/1, 10687/10
i 10785/7 o powierzchni łącznej 1180 m2, posiadających urządzoną w Sądzie Rejonowym
w Ostrołęce księgę wieczystą.

3.       Lokal jest w złym stanie technicznym, nie nadaje się do użytkowania, wymaga generalnego remontu.

4.       Na nieruchomości znajduje się piwnica (ziemianka) oraz latryna.

5.        Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 451/1000.

6.       Nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne
z dopuszczeniem funkcji handlowo – usługowej  (symbol MNU).

7.        Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.

8.        Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 800,00 zł netto.

9.        Nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT.

10.   Przetarg odbędzie się 29.10.2025 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki
pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 9 (parter).

11.    Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej wynosi 12 760,00 zł.

12.   Ogłoszenie zostało opublikowane na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki
pl. gen. J. Bema 1 oraz Rady Osiedla „Leśne”, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – https://ostroleka.plhttps://bip.um.ostroleka.pl.

13.   Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 218, tel. (29) 764 68 11 w. 397.

Ogłoszenie płatne UM Ostrołęki.

 

