O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Ostrołęki

Wyciąg z ogłoszenia

Prezydenta Miasta Ostrołęki o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości lokalowej

położonej w Ostrołęce przy ul. Warszawskiej 25B

1. Nieruchomość lokalowa oznaczona numerem 2 o powierzchni użytkowej 35,70 m2 nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

2. Drewniany dwulokalowy budynek mieszkalny przy ul. Warszawskiej 25B w Ostrołęce (róg ulicy Grabowej i Wiązowej) znajduje się na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 10672/14, 10672/15, 10683, 10684, 10785/8, 10685, 10686/1, 10687/10

i 10785/7 o powierzchni łącznej 1180 m2, posiadających urządzoną w Sądzie Rejonowym

w Ostrołęce księgę wieczystą.

3. Lokal jest w złym stanie technicznym, nie nadaje się do użytkowania, wymaga generalnego remontu.

4. Na nieruchomości znajduje się piwnica (ziemianka) oraz latryna.

5. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 451/1000.

6. Nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne

z dopuszczeniem funkcji handlowo – usługowej (symbol MNU).

7. Przeznaczona jest do sprzedaży na własność.

8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 800,00 zł netto.

9. Nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT.

10. Przetarg odbędzie się 29.10.2025 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki

pl. gen. J. Bema 1 – pokój nr 9 (parter).

11. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej wynosi 12 760,00 zł.

12. Ogłoszenie zostało opublikowane na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki

pl. gen. J. Bema 1 oraz Rady Osiedla „Leśne”, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki – https://ostroleka.pl, https://bip.um.ostroleka.pl.

13. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ostrołęki – pl. gen. J. Bema 1, pokój nr 218, tel. (29) 764 68 11 w. 397.

