Obwodnica Pułtuska na finiszu! Kierowcy pojadą nią jeszcze w tym miesiącu [ZDJĘCIA]

Dobra wiadomość dla kierowców. Budowa obwodnicy Pułtuska na Mazowszu w ciągu drogi krajowej nr 61 jest na ukończeniu. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trwają już ostatnie prace, a trasa ma zostać udostępniona do ruchu jeszcze w tym miesiącu.
Zgodnie z komunikatem GDDKiA, po zakończeniu i odbiorze wszystkich prac oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie możliwe będzie otwarcie trasy dla kierowców. Drogowcy planują, że nastąpi to jeszcze w czerwcu.
W ramach inwestycji powstanie nowy, dwujezdniowy fragment drogi krajowej nr 61, a także około 3 km jednojezdniowej drogi krajowej nr 57, poprowadzonej nowym śladem i omijającej miejscowości Kleszewo oraz Przemiarowo.
Zbudowane zostaną również cztery węzły — Kacice, Pułtusk Południe, Pułtusk Północ oraz Lipa — a także drogi równoległe służące do obsługi przyległego terenu.
Korzyści dla kierowców i mieszkańców
Otwarcie obwodnicy Pułtuska przyniesie wymierne korzyści zarówno podróżującym, jak i mieszkańcom miasta. Inwestycja usprawni również przejazd na ważnym szlaku komunikacyjnym, jakim jest droga krajowa nr 61, łącząca m.in. Warszawę z północno-wschodnią częścią kraju, w tym z Ostrołęką. To kolejny krok w modernizacji sieci drogowej regionu, na który od dawna czekali kierowcy.
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~obwodnica, 20:25 11-06-2026, 88%
A kiedy obwodnica Ostrołęki dk 53, któraby była dalszym ciągiem tej trasy ile to już czasu sie to przesuwa?
~Iza, 21:03 11-06-2026, 81%
@~obwodnica
No przecież obecny rząd wycofał
tą inwestycje z planów
~tępiciel lemingów, 21:57 11-06-2026, 80%
@~obwodnica
Na dojazd do mostu w Teodorowie też nie dał nowy rząd dotacji.
~Arek, 10:23 12-06-2026, 31%
@~Iza
Na szczęście dali pieniądze na coś bardziej potrzebnego czyli obwodnicę miejską i nowy most do ronda Łupaszki. Popieram takie racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Obwodnica DK53 od samego początku była pomysłem pozbawionym sensu i szkodliwym dla cennych przyrodniczo terenów.
~nom, 11:09 12-06-2026, 100%
@~Arek
tak tak arek, to prezydent miasta buduje krajowe drogi
~tępiciel lemingów, 21:54 11-06-2026, 71%
Brawo PiS
~Tusk Niemiec, 09:26 12-06-2026, 50%
Gdyby ze starego mostu zrobiono most czteropasmowy ( przy okazji jego remontu) to by była to logiczna całość.
Gość, 11:03 12-06-2026, 67%
@~Tusk Niemiec
Gdyby do twojego mózgu dowinąć kilkaset zwojów, to może byś zrozumiał, o cym piszesz.
~Tusk Niemiec, 13:41 12-06-2026, 45%
Wystarczyło stary most przy okazji remontu poszerzyć o jakiś metr i był by elegancki czteropasmowy most w Ostrołęce. Koszt jego przy tych wydatkach które miasto poniosło w przypadku mostu w Teodorowie i teraz przy tej tzw. obwodnicy południowej to był by naprawdę...pomijalny że tak powiem, znikomy. Można powiedzieć że: jak za darmo Ostrołęka miała by czteropasmowy most. Koszt takiego czteropasmowego mostu byłby no powiedzmy 15 milionów. A most w Teodorowie i teraz ta tak zwana "obwodnica południowa" to razem cos około 300milinów( w przybliżeniu). Tu 15 milionów a tu 300 milionów. Tak -tylko że przy 15 milionach jak się nakraść? "Jak żyć" przy 15 milionach?
~Dionizy., 19:21 12-06-2026, 75%
@~Tusk Niemiec
o my gosh! wiekszego kretyństwa dawnom nie czytał. Połączenie rozumienia ekonomii i inzynierii tak na poziomie 6+. Takie ot, jedna reka ziemie wstrzymał a druga słońce ruszył. albo na odwrót, wg uznania.
~Hektor, 20:45 12-06-2026, 25%
Moim zdaniem nasi posłowie powinni optowac za powstaniem nowej espresówki z ostrołęki przez pułtusk do warszawy i potem obwodnica ostrołeki do via balticki koło łomży i byłaby to alternatywa do s8. a nie jak dwa mosty w ostrołece do jednego ronda tak s61 i s8 łączą się w jedna koło ostrowi. Via baltica powinna biec jak było pierwotnie czyli sladem dk61 przez ostrołękę i pułtusk
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