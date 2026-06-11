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Obwodnica Pułtuska na finiszu! Kierowcy pojadą nią jeszcze w tym miesiącu [ZDJĘCIA]

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zdjecie 1669
fot. GDDKiAfot. GDDKiA
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zdjecie 1669
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Dobra wiadomość dla kierowców. Budowa obwodnicy Pułtuska na Mazowszu w ciągu drogi krajowej nr 61 jest na ukończeniu. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trwają już ostatnie prace, a trasa ma zostać udostępniona do ruchu jeszcze w tym miesiącu.

Zgodnie z komunikatem GDDKiA, po zakończeniu i odbiorze wszystkich prac oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie możliwe będzie otwarcie trasy dla kierowców. Drogowcy planują, że nastąpi to jeszcze w czerwcu.

W ramach inwestycji powstanie nowy, dwujezdniowy fragment drogi krajowej nr 61, a także około 3 km jednojezdniowej drogi krajowej nr 57, poprowadzonej nowym śladem i omijającej miejscowości Kleszewo oraz Przemiarowo.

Zbudowane zostaną również cztery węzły — Kacice, Pułtusk Południe, Pułtusk Północ oraz Lipa — a także drogi równoległe służące do obsługi przyległego terenu.

Korzyści dla kierowców i mieszkańców

Otwarcie obwodnicy Pułtuska przyniesie wymierne korzyści zarówno podróżującym, jak i mieszkańcom miasta. Inwestycja usprawni również przejazd na ważnym szlaku komunikacyjnym, jakim jest droga krajowa nr 61, łącząca m.in. Warszawę z północno-wschodnią częścią kraju, w tym z Ostrołęką. To kolejny krok w modernizacji sieci drogowej regionu, na który od dawna czekali kierowcy.

Więcej o: obwodnica Pułtuska, droga krajowa nr 61, inwestycje drogowe
fot. GDDKiAfot. GDDKiA
fot. GDDKiAfot. GDDKiA
fot. GDDKiAfot. GDDKiA
fot. GDDKiAfot. GDDKiA

Wasze opinie

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~obwodnica, 20:25 11-06-2026,   88%
A kiedy obwodnica Ostrołęki dk 53, któraby była dalszym ciągiem tej trasy ile to już czasu sie to przesuwa?
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~Iza, 21:03 11-06-2026,   81%
@~obwodnica No przecież obecny rząd wycofał
tą inwestycje z planów  
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~tępiciel lemingów, 21:57 11-06-2026,   80%
@~obwodnica Na dojazd do mostu w Teodorowie też nie dał nowy rząd dotacji.
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~Arek, 10:23 12-06-2026,   31%
@~Iza Na szczęście dali pieniądze na coś bardziej potrzebnego czyli obwodnicę miejską i nowy most do ronda Łupaszki. Popieram takie racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Obwodnica DK53 od samego początku była pomysłem pozbawionym sensu i szkodliwym dla cennych przyrodniczo terenów.
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~nom, 11:09 12-06-2026,   100%
@~Arek tak tak arek, to prezydent miasta buduje krajowe drogi  
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~tępiciel lemingów, 21:54 11-06-2026,   71%
Brawo PiS
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~Tusk Niemiec, 09:26 12-06-2026,   50%
Gdyby ze starego mostu zrobiono most czteropasmowy ( przy okazji jego remontu) to by była to logiczna całość.  
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Gość, 11:03 12-06-2026,   67%
@~Tusk Niemiec Gdyby do twojego mózgu dowinąć kilkaset zwojów, to może byś zrozumiał, o cym piszesz.
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~Tusk Niemiec, 13:41 12-06-2026,   45%
Wystarczyło stary most przy okazji remontu poszerzyć o jakiś metr i był by elegancki czteropasmowy most w Ostrołęce. Koszt jego przy tych wydatkach które miasto poniosło w przypadku mostu w Teodorowie i teraz przy tej tzw. obwodnicy południowej to był by naprawdę...pomijalny że tak powiem, znikomy. Można powiedzieć że: jak za darmo Ostrołęka miała by czteropasmowy most. Koszt takiego czteropasmowego mostu byłby  no powiedzmy 15 milionów. A most w Teodorowie i teraz ta tak zwana "obwodnica południowa" to razem cos około 300milinów( w przybliżeniu). Tu 15 milionów a tu 300 milionów. Tak -tylko że przy 15 milionach jak się nakraść? "Jak żyć" przy 15 milionach?
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~Dionizy., 19:21 12-06-2026,   75%
@~Tusk Niemiec o my gosh!  wiekszego kretyństwa dawnom nie czytał. Połączenie rozumienia ekonomii i inzynierii tak na poziomie 6+. Takie ot, jedna reka ziemie wstrzymał a druga słońce ruszył. albo na odwrót, wg uznania.  
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~Hektor, 20:45 12-06-2026,   25%
Moim zdaniem nasi posłowie powinni optowac za powstaniem nowej espresówki z ostrołęki przez pułtusk do warszawy i potem obwodnica ostrołeki do via balticki koło łomży i byłaby to alternatywa do s8. a nie jak dwa mosty w ostrołece do jednego ronda tak s61 i s8 łączą się w jedna koło ostrowi. Via baltica powinna biec jak było pierwotnie czyli sladem dk61 przez ostrołękę i pułtusk
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