Obwodnica Pułtuska na finiszu! Kierowcy pojadą nią jeszcze w tym miesiącu [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Dobra wiadomość dla kierowców. Budowa obwodnicy Pułtuska na Mazowszu w ciągu drogi krajowej nr 61 jest na ukończeniu. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trwają już ostatnie prace, a trasa ma zostać udostępniona do ruchu jeszcze w tym miesiącu.

Zgodnie z komunikatem GDDKiA, po zakończeniu i odbiorze wszystkich prac oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie możliwe będzie otwarcie trasy dla kierowców. Drogowcy planują, że nastąpi to jeszcze w czerwcu.

W ramach inwestycji powstanie nowy, dwujezdniowy fragment drogi krajowej nr 61, a także około 3 km jednojezdniowej drogi krajowej nr 57, poprowadzonej nowym śladem i omijającej miejscowości Kleszewo oraz Przemiarowo.

Zbudowane zostaną również cztery węzły — Kacice, Pułtusk Południe, Pułtusk Północ oraz Lipa — a także drogi równoległe służące do obsługi przyległego terenu.

Korzyści dla kierowców i mieszkańców

Otwarcie obwodnicy Pułtuska przyniesie wymierne korzyści zarówno podróżującym, jak i mieszkańcom miasta. Inwestycja usprawni również przejazd na ważnym szlaku komunikacyjnym, jakim jest droga krajowa nr 61, łącząca m.in. Warszawę z północno-wschodnią częścią kraju, w tym z Ostrołęką. To kolejny krok w modernizacji sieci drogowej regionu, na który od dawna czekali kierowcy.