Od 17 czerwca zmiany w obsłudze klienta w Wydziale Rynku Pracy MUW

17 czerwca 2021 r. Wydział Rynku Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie uruchomi dodatkowo, poza sesją trybu obsługi koordynowanej, formularz zgłoszeń dla pracodawców, którzy złożyli wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca przez portal praca.gov.pl, lecz nie przesłali do Urzędu lub nie załączyli wymaganych dokumentów do wniosku elektronicznego. Zgłoszenie przez formularz dotyczy wizyt zaplanowanych na pierwszą połowę lipca.



Wydział Rynku Pracy MUW w Warszawie zachęca też pracodawców do wysyłania przez formularz zgłoszeń do trybu obsługi koordynowanej wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca typ A i C. Formularz udostępniany jest na stronie internetowej Urzędu 2 razy w miesiącu, najczęściej na początku miesiąca i w jego połowie. Sesja formularza jest aktywna przez 48 godzin.



Tryb obsługi koordynowanej opiera się na efektywnej wieloetapowej współpracy pracodawcy z Urzędem. Dzięki temu Urząd może zapewnić sprawniejszą realizację postępowań, a w konsekwencji szybsze wydanie zezwolenia na pracę. Pracodawca uczestniczy w koordynacji procesu obsługi.



Szczegółowe informacje o obsłudze klienta m.in. w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w zakładce Rynek pracy (link: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rynek-pracy).