Taniej na stacjach paliw. W Ostrołęce pierwszy zareagował ORLEN i... MZK

~Riki tiki , 09:23 20-12-2021 , 50% Zaraz tu przyjdzie Putin analczyk i napisze że on tymi dystrybutorami by się zajął od tyłu he he odpowiedz • oceń :

~PIS = drożyzna , 10:52 20-12-2021 , 60% @~Riki tiki MZK ma paliwo tańsze o 25-30g juz dwa tygodnie, gdy PIS Orleny doiły dalej kasę z polskich kierowców. Tak PIS pomaga Polakom, że mają najwyższe ceny paliwa w mieście. odpowiedz • oceń :

~oszukani wyborcy , 10:54 20-12-2021 , 62% @~PIS = drożyzna Znów PIS zarobi na paliwie, prądzie, gazie miliardy złotych, nakupują sobie dworków, ziemi i zamków, a Polacy coraz biedniejsi



https://drozyzna-pis.pl/ odpowiedz • oceń :

~Gość , 10:58 20-12-2021 , 28% @~oszukani wyborcy Chyba radziecka UE mapach sobie kasy za emisję CO2 odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 11:07 20-12-2021 , 58% @~Gość Ignorancie pieniądze za prawa do emisji CO2 trafiają do PIS, a UE nie ma z tego ani grosza, cena jest taka sama w Bułgarii, Czechach, Litwie, Łotwie, Estonii, a tam mają prąd tańszy niż w Polsce, wiec to PIS podnosi ceny o bierze pieniądze. odpowiedz • oceń :

~PIS da? , 13:16 20-12-2021 , 63% @~PIS = drożyzna Dobrze, że prezydent Ostrołęki dba o kierowców za poprzedników ceny na MZK były wyższe niż na Orlenach. odpowiedz • oceń :

~wyburzone lub zamknięte , 18:00 20-12-2021 , - @~oszukani wyborcy czego się nie dotkną katecheci to spier**** odpowiedz • oceń :

~rowerzysta , 09:26 20-12-2021 , 47% Proponuję wrzucić zdjęcia cen z innych stacji orlenu, a nie podniecać się tym co w MZK. To najdroższe stacje, nie tankuję i omijam ich szerokim łukiem. odpowiedz • oceń :

~kierowca , 14:05 20-12-2021 , 80% @~rowerzysta Zabierają 3 zł na każdym litrze, odpuścili 5 groszy i wielkie łał ! odpowiedz • oceń :

~O , 17:37 20-12-2021 , - @~rowerzysta Na rower paliwo ze stacji nie potrzebne. Para w nogach. odpowiedz • oceń :

~Putin , 09:48 20-12-2021 , 34% Do Roku tiki jak cię dorwę to wsadzę ci ten dystrybutor w dupę zatankuje do pełna i podpale . odpowiedz • oceń :

~Ydhhd , 10:01 20-12-2021 , 100% Na MZK taka cena trzyma się od niemal tygodnia. Wspaniałe dziennikarskie śledztwo w waszym wykonaniu. Wyśmienite. odpowiedz • oceń :

~Red. , 10:15 20-12-2021 , 100% @~Ydhhd Cytat z tekstu :) "Trzeba jednak dodać, że na stacji miejskiej spółki paliwo tańsze jest już od ok. 2 tygodni." odpowiedz • oceń :

~ON , 10:34 20-12-2021 , 34% @~Ydhhd Ciekawe, że ludzie komentują teksty nie czytając ich odpowiedz • oceń :

~kierowca , 11:05 20-12-2021 , 72% @~ON Tekst jest tragiczny - pierwszy zareagowało MZK, a Orlen do dnia dzisiejszego ma praktycznie wszędzie cenę 5,99zł, więc ktoś tu promuje Orlen, a ten doi kierowców, że aż miło. odpowiedz • oceń :

~Pomyślcie , 11:13 20-12-2021 , 25% @~Ydhhd Stacja Mzk Ostrołęka jest jedna w Polsce a Orlenów Tysiące w Polsce i za Granicą i dlatego te kilkudniowe co opóźnienie odpowiedz • oceń :

~Oka , 11:15 20-12-2021 , 25% @~kierowca W Ostrołęce ma po 5.72 zł, a diesla po 5.78 zł. Co mnie obchodzi jak jest gdzie indziej! odpowiedz • oceń :

~księgowy , 11:29 20-12-2021 , 63% @~Pomyślcie Głupot nie pisz, na Orlenach ceny zmieniają się w weekendy ma droższe, a nawet jakbyś wysłał wiadomość gołębiami to już powinny być zmiany. Wpisanie nowych cen to 5 minut, rozesłanie wiadomości to 1 godzina, więc skad 2 tygodnie?





To są typowe działania PIS, po kilkadziesiąt groszy na milionach litrów to są kolejne miliony na działki, itd.. odpowiedz • oceń :

~kierowca , 11:31 20-12-2021 , 63% @~Oka w Ostrołęce na większości Orlenów jest 5,99zł co mnie obchodzi , że na jednym dla zmyłki jest 5,72zł? odpowiedz • oceń :

~Pb , 13:23 20-12-2021 , 40% @~kierowca na wszystkich Orlenach w Oce jest jest 5,72 zł! odpowiedz • oceń :

~Wiesiek , 12:41 20-12-2021 , 50% Ceny paliw w Ostrołęce od lat wyglądają na ustawkę. Firmowe stacje maja te same ceny co do grosza. odpowiedz • oceń :

~Gustlik , 12:45 20-12-2021 , 0% Czy na mzk jest diesel zimowy? Bo brak oznaczenia odpowiedz • oceń :

~kierowca , 13:15 20-12-2021 , 100% @~Gustlik Wszędzie jest zimowy, bo tylko takie sprzedają rafinerie. odpowiedz • oceń :

~Niewolnicze pensje , 16:42 20-12-2021 , 50% Polacy zarabiają takie hu.....e pieniądze ze paliwo powinio być po 0 .99 zł za litr odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 17:09 20-12-2021 , 25% @~Niewolnicze pensje "Nie da się ukryć, że za przeciętną pensję nawet przy obecnych rekordowych w historii cenach paliw, możemy sobie kupić tego paliwa dużo więcej niż w 2012 r. A konkretnie o 146 litrów więcej (+32 proc.) - wynika z porównania obecnych cen detalicznych benzyny (5,91 zł za litr wg e-petrol) z tymi sprzed dziewięciu lat (5,82 zł wg numbeo.com) oraz obecnego wynagrodzenia netto (3,5 tys. zł - tyle wpisali użytkownicy numbeo.com) i tego z 2012 r. (2,6 tys. zł)." odpowiedz • oceń :

~pracujacy , 17:29 20-12-2021 , 50% @~tępiciel lemingów wiekszej propagandowej bzdury nie slyszalem idac twoim tokiem myslenia w 2008 r kupno 1m2 mieszkania kosztowalo 1200zl czyli tyle co pensja, a teraz kosztuje 6000zl, a pensja 2800zl, wiec teraz mozna kupic 2,5 raza mniej niz za rzadow PO. odpowiedz • oceń :

~Partia nam się należy , 17:50 20-12-2021 , - @~tępiciel lemingów Przy tej inflacja jako zafundował Polakom PIS teraz wszystko 2-3 razy droższe niż za PO, a PIS tylko swoim politykom podniósł wypłaty 10 cio krotnie. odpowiedz • oceń :

