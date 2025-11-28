Od kurpiowskich tradycji po afrykańskie maskotki. Niebanalny weekend w Ostrołęce

REKLAMA

REKLAMA

Muzyczne wzruszenia, filmowe historie lokalnych bohaterów, a może kreatywne warsztaty w kurpiowskim lub afrykańskim stylu? W ten weekend w Ostrołęce nie ma miejsca na nudę! Rusza też wielka zbiórka żywności, dzięki której możemy podzielić się dobrem na Święta. Zobaczcie nasz harmonogram wydarzeń na 28–30 listopada i zaplanujcie swój wolny czas!

Repertuar Kina jantar w Ostrołęce:

Zwierzogród 2, Wicked: Na dobre, Dom dobry, Ministranci, Rocznica

Repertuar Kina Helios w Łomży:

Zwierzogród 2, Norymberga, Piernikowe serce, Święta z Astrid Lindgren, Dob dobry, Wicked: Na dobre, Ministranci, Uwierz w Mikołaja 2, Iluzja 3, Rocznica, Czerwone maki, Carlo Acutis. Plan na życie, Kopciuszek

Piątek, 28 listopada

Świąteczna Zbiórka Żywności w Ostrołęce i okolicach

Już w najbliższy piątek i sobotę (28-29 listopada) w ostrołęckich sklepach rusza Świąteczna Zbiórka Żywności, koordynowana przez Mazowieckie Inicjatywy Społeczne. Zachęcamy wszystkich robiących weekendowe zakupy do przekazania wolontariuszom produktów o długim terminie ważności, takich jak mąka, olej, konserwy czy słodycze. To wspaniała okazja, by prostym gestem podzielić się dobrem i sprawić, że na stołach najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego regionu nie zabraknie tradycyjnych potraw. Nie bądźmy obojętni na ten apel – nawet jedna czekolada czy paczka makaronu może zapewnić komuś godne i radosne Święta.

godz. 17:00 - Jubileuszowy koncert Zespołu Wokalnego Cantabile

Już w ten piątek o godzinie 17:00 Szkoła Podstawowa w Ołdakach zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 10-lecia istnienia Zespołu Wokalnego Cantabile. Pod dyrekcją Anny Małkowskiej wystąpią zarówno obecni chórzyści, jak i absolwenci, którzy wspólnie zabiorą publiczność w sentymentalną podróż przez dekadę działalności artystycznej. Najbardziej wzruszającym punktem programu będzie wspólne wykonanie piosenki łączącej pokolenia wychowanków szkoły, co czyni to wydarzenie obowiązkowym dla wszystkich miłośników lokalnej kultury.

godz. 18:00 - Premiera filmów dokumentalnych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Opowieści o Ostrołęckich działaczach kultury

W piątkowy wieczór, 28 listopada o godzinie 18:00, Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta zaprasza na bezpłatny pokaz dwóch wyjątkowych filmów dokumentalnych. Produkcje „Społecznik z wyboru” oraz „Z potrzeby serca” przybliżą sylwetki Zdzisława Załuski i Henryka Krauze – postaci, które miały nieoceniony wpływ na rozwój kultury w naszym mieście. To doskonała okazja, by poprzez wspomnienia bliskich i unikalne materiały poznać historię ludzi, którzy z pasją budowali lokalną społeczność. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu, by wspólnie uczcić pamięć o tych niezwykłych twórcach i społecznikach.

Sobota, 29 listopada

godz. 9:30 - V Forum Kół Gospodyń Wiejskich Północno-Wschodniego Mazowsza w Rzekuniu

W sobotę, 29 listopada, w remizie OSP w Rzekuniu odbędzie się V Forum Kół Gospodyń Wiejskich Północno-Wschodniego Mazowsza, stanowiące doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i zdobycia fachowej wiedzy. Uczestnicy spotkania będą mogli wysłuchać prelekcji ekspertów dotyczących pozyskiwania funduszy, rozliczeń podatkowych oraz wymogów sanitarnych, a także wziąć udział w praktycznych warsztatach rozwojowych. Program wydarzenia obejmuje również nowoczesne zagadnienia, takie jak wykorzystanie sztucznej inteligencji w promocji działań lokalnych społeczności. Warto skorzystać z tego bezpłatnego szkolenia finansowanego z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, by usprawnić działanie swojego Koła i nawiązać nowe współpracę.

godz. 10:00 - Event Mikołajkowy Związku Kurpiów

W najbliższą sobotę, 29 listopada, w godzinach 10:00–18:00 Galeria Bursztynowa zaprasza na wyjątkowy Event Mikołajkowy organizowany m.in. przez Związek Kurpiów i markę Dumna Kurpianka. Na odwiedzających czekają nieodpłatne warsztaty bożonarodzeniowe pod hasłem „Gody idą” oraz stoiska z unikalnym rękodziełem inspirowanym folklorem. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w oryginalne prezenty, takie jak skarpetki, torby czy odzież z drugiej ręki zdobioną „po kurpsosku”. Zachęcamy do odwiedzin, wspólnych pogaduszek i wsparcia lokalnych twórców w poszukiwaniu świątecznych inspiracji.

Niedziela, 30 listopada

godz. 11:00 - Niedziela w Muzeum - warsztaty rodzinne “Afrykańska maskotka”

Muzeum Kultury Kurpiowskiej zaprasza w najbliższą niedzielę, 30 listopada, na kreatywne warsztaty rodzinne, podczas których uczestnicy własnoręcznie uszyją przytulanki inspirowane afrykańską fauną. Wydarzenie, nawiązujące do fascynującej kultury Dogonów, to doskonała okazja do wspólnej zabawy i stworzenia unikalnej pamiątki w ramach jubileuszu 50-lecia placówki. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 11:00, a koszt udziału wynosi 15 zł od osoby. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem muzeum.