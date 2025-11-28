eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Od ławki szkolnej do munduru. Ostrołęccy policjanci otwierają drzwi do kariery dla klas mundurowych [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1122
KMP OstrołękaKMP Ostrołęka
REKLAMA
Posłuchaj

Stabilność, misja i adrenalina - to tylko niektóre z elementów służby w policji, z którymi mieli okazję zapoznać się wczoraj uczniowie nowo utworzonych klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 oraz II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. W Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce odbył się „Dzień z prewencją” - wydarzenie stworzone specjalnie, by pokazać młodym ludziom, że kariera w służbach to droga pełna możliwości.


Lekcja różnorodności


Spotkanie miało charakter wyjątkowo praktyczny. Młodzież, która świadomie wybrała profil mundurowy, spotkała się niemal ze wszystkimi naczelnikami wydziałów ostrołęckiej jednostki. Była to unikalna okazja, by zobaczyć służbę z każdej strony i dowiedzieć się, że policyjny mundur to nie tylko prewencja.


Dzięki prelekcjom i rozmowom, uczniowie mogli poznać specyfikę pracy w różnych pionach:



  • Prewencja: codzienna służba na ulicach, dbanie o porządek publiczny.

  • Ruch drogowy: nadzór nad bezpieczeństwem na drogach.

  • Pion kryminalny: walka z przestępczością, śledztwa i dochodzenia.


Taki przegląd pozwolił młodzieży zrozumieć różnorodność formacji i zadań, jakie na co dzień realizują funkcjonariusze.


Uczniów powitał Komendant Miejski Policji w Ostrołęce, insp. Mirosław Olszewski. Podkreślił on wagę decyzji o wyborze profilu mundurowego, wskazując, że jest to pierwszy krok do świadomego planowania przyszłej ścieżki kariery. Wyraził również nadzieję, że aktywne uczestnictwo w „Dniu z prewencją” zachęci część młodych ludzi do związania swojej przyszłości właśnie z policją.


To sygnał, że policja traktuje tę ścieżkę jako ważny kanał rekrutacyjny i jest gotowa wspierać młodzież w ich rozwoju.


Funkcjonariusze gratulują uczniom wyboru kierunku, który, otwiera drogę do stabilnego zatrudnienia, ale przede wszystkim daje możliwość pełnienia ciekawej służby, gdzie każdy dzień jest inny, a najważniejszym celem pozostaje pomoc drugiemu człowiekowi.

Źródło: eOstrołęka.pl/KMP w Ostrołęce
Więcej o: klasy mundurowe, kariera w policji, dzień z prewencją, różnorodność zadań, rekrutacja do policji
KMP OstrołękaKMP Ostrołęka
KMP OstrołękaKMP Ostrołęka
KMP OstrołękaKMP Ostrołęka
KMP OstrołękaKMP Ostrołęka
KMP OstrołękaKMP Ostrołęka
KMP OstrołękaKMP Ostrołęka
KMP OstrołękaKMP Ostrołęka
KMP OstrołękaKMP Ostrołęka

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
listopad 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31  1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
zgłoś wydarzenie
×