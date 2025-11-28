Od ławki szkolnej do munduru. Ostrołęccy policjanci otwierają drzwi do kariery dla klas mundurowych [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Stabilność, misja i adrenalina - to tylko niektóre z elementów służby w policji, z którymi mieli okazję zapoznać się wczoraj uczniowie nowo utworzonych klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 oraz II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. W Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce odbył się „Dzień z prewencją” - wydarzenie stworzone specjalnie, by pokazać młodym ludziom, że kariera w służbach to droga pełna możliwości.

Lekcja różnorodności

Spotkanie miało charakter wyjątkowo praktyczny. Młodzież, która świadomie wybrała profil mundurowy, spotkała się niemal ze wszystkimi naczelnikami wydziałów ostrołęckiej jednostki. Była to unikalna okazja, by zobaczyć służbę z każdej strony i dowiedzieć się, że policyjny mundur to nie tylko prewencja.

Dzięki prelekcjom i rozmowom, uczniowie mogli poznać specyfikę pracy w różnych pionach:



Prewencja: codzienna służba na ulicach, dbanie o porządek publiczny.



Ruch drogowy: nadzór nad bezpieczeństwem na drogach.



Pion kryminalny: walka z przestępczością, śledztwa i dochodzenia.



Taki przegląd pozwolił młodzieży zrozumieć różnorodność formacji i zadań, jakie na co dzień realizują funkcjonariusze.

Uczniów powitał Komendant Miejski Policji w Ostrołęce, insp. Mirosław Olszewski. Podkreślił on wagę decyzji o wyborze profilu mundurowego, wskazując, że jest to pierwszy krok do świadomego planowania przyszłej ścieżki kariery. Wyraził również nadzieję, że aktywne uczestnictwo w „Dniu z prewencją” zachęci część młodych ludzi do związania swojej przyszłości właśnie z policją.

To sygnał, że policja traktuje tę ścieżkę jako ważny kanał rekrutacyjny i jest gotowa wspierać młodzież w ich rozwoju.

Funkcjonariusze gratulują uczniom wyboru kierunku, który, otwiera drogę do stabilnego zatrudnienia, ale przede wszystkim daje możliwość pełnienia ciekawej służby, gdzie każdy dzień jest inny, a najważniejszym celem pozostaje pomoc drugiemu człowiekowi.

Źródło: eOstrołęka.pl/KMP w Ostrołęce