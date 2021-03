Od soboty więcej obostrzeń w całej Polsce. Zamknięte przedszkola, żłobki, markety budowlane i meblowe!

REKLAMA

Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. W okresie świąt powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

~tępiciel lemingów , 12:07 25-03-2021 , 10% Rząd Ci maski nie nałoży, rząd nie odsunie Cię od innego, rząd nie zmusi Cię do dezynfekcji, rząd nie zmusi Cię do szczepienia.



Maska odstęp dezynfekcja szczepienie. odpowiedz • oceń :

~Obywatel , 12:33 25-03-2021 , 82% @~tępiciel lemingów To nieudolny rząd nam funduje zapaść swoim brakiem kompetencji.

Już dawno można było zrobić krótki stan wyjątkowy i przerwać łańcuch zakażeń.

Ale wybory i gierki polityczne były ważniejsze od życia obywateli. odpowiedz • oceń :

~lol , 12:35 25-03-2021 , 83% @~Obywatel Boże, co za debile tu komentują. Jeden lepszy od drugiego. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 12:36 25-03-2021 , 15% @~Obywatel Nie oglądaj się na rząd, tylko maska odstęp dezynfekcja szczepienie.



O jakich wyborach teraz bredzisz? Gierki polityczne to uprawia opozycja. odpowiedz • oceń :

~gorszy sort , 12:47 25-03-2021 , 85% @~tępiciel lemingów Opozycja jedynie pokazuje patologie w rządzie czyli robi to co do niej należy.

Przekręty "obajtków" , "szumowskich" i innych nigdy by nie ujrzały światła dziennego gdyby nie opozycja.

Gdzie 1200 respiratorów kupionych przez szumowskiego od handlarza bronią ?????

Te które dostarczył są w większości niekompletne i nie można ich używać. odpowiedz • oceń :

~Leming , 13:04 25-03-2021 , 89% @~tępiciel lemingów Duda zamiast robić małe spotkania wyborcze i tłumaczyć co robić w czasie epidemii, robił spędy wyborcze. Sam widziałem jak w Troszynie robił sobie selfi z ludźmi bez maseczek.



Morawiecki zamiast przygotowywać Polskę do kolejnych wzrostów zachorowań, w lecie epidemię odwołał bo kampania Dudy była ważniejsza niż zdrowie użycie Polaków. Tl to chyba ty bez maseczki kręciłem się w pobliżu Morawieckiego w lecie.



Horban (doradca Morawieckiego) przyznał, że w lecie rząd pozwalał na kontrolowane zakażenia wirusem. To kontrolowane podejście skończyło się jak kontrolowane podejście w Czarnobylu

Tl przestań się wymądrzać, bo nawet jak coś mądrego powieś to ludzie tobie nie ufają. Mówisz językiem propagandy s nie faktów odpowiedz • oceń :

~obserwator , 17:22 25-03-2021 , 34% @~tępiciel lemingów Jedynie Odstęp i dezynfekcja. Maska nic nie daje, szczepienia niebawem pokażą jak naprawdę potrafią być groźne. odpowiedz • oceń :

~Leming , 18:05 25-03-2021 , 67% @~obserwator Maseczki jak najbardziej ograniczają transmisję wirusa. Popatrz link, który podałem poniżej.



Szczepionki wyraźnie zmniejszają śmiertelność i zachorowalność. Już są dane z Izraela, USA, UK.



Ważnym elementem jest monitorowanie epidemii poprzez robienie testów również wśród grup bezobjawowych. To w Polsce leży i kwiczy. Dlaczego przed Bożym Narodzeniem nie testowano każdej osoby przybyłej z UK wiedząc o nowej odmianie wirusa i nie zniechęcano do podroży do Polski?



W Polsce jest teraz dramat wynikający z chaotycznych i nieudolnych działań rządu.



Skandalem jest obwinianie przez Morawieckiego obywateli, opozycji i lekarzy. Tl widzę powiela przekaz dnia zgodny z wypowiedzią premiera.



Z jednym się z Tl zgodzę, na rząd nie ma co liczyć. Ten rząd jest do d***.

odpowiedz • oceń :

~Jan , 12:27 25-03-2021 , 72% A biedra lidl i kościoły dalej otwarte. odpowiedz • oceń :

~:/ , 12:42 25-03-2021 , 40% @~Jan to się ciesz idioto a nie narzekasz odpowiedz • oceń :

~Gość , 12:56 25-03-2021 , 89% @~:/ Trudniej się zakazić w markecie budowlanym niż w kościele.

Dla rządu ważniejsi są biskupi umoczeni w krycie pedofili w kościele niż przedsiębiorcy.



Bóg jest wszędzie, prawdziwy chrześcijanin pomodli się w domu, aby nie narażać bliźnich odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:27 25-03-2021 , 9% @~Gość Dziękuję za troskę o chrześcijan, Bóg zapłać, dobry człowieku.



Chrześcijanie przestrzegajcie zaleceń, maska, odstęp, dezynfekcja, szczepienie. odpowiedz • oceń :

~Gość , 13:34 25-03-2021 , 93% @~tępiciel lemingów Prawdziwi nie pójdą do kościoła.

Ty nie jesteś chrześcijaninem bo masz w głębokim poważaniu bliźnich i popędzisz, aby pokazać twoją świętojebliwiść odpowiedz • oceń :

~Jan , 17:20 25-03-2021 , 60% @~:/ Sam żeś idiota bo myśleć nie potrafisz odpowiedz • oceń :

~antyleming , 12:42 25-03-2021 , 0% I co te maski dały? Nic nie dały. Zmuszali ludzi do ich noszenia gdy było 1000 zakażeń dziennie, a i tak urosło do 30 tyś dziennie. Żadnych wniosków nie wyciągnęli. odpowiedz • oceń :

~Leming , 12:52 25-03-2021 , 90% @~antyleming Maski są bardzo ważne i dużo dają. Rząd w lecie odwołała epidemię na wybory, rząd wysłał dzieci do przepełnionych szkół w lecie. Przedstawiciele rzadu łamali zakazy zamiast dawać przykład. Ludzie stracili zaufanie odpowiedz • oceń :

~pinokio bankster , 13:04 25-03-2021 , 85% @~antyleming Najwięcej pomagają wybory. wtedy nie ma się czego bać i wirus w odwrocie. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 13:05 25-03-2021 , 8% @~pinokio bankster Wybory można robić, gdy pierwsza fala pandemii jest w odwrocie.



Wyborów nie należy robić jesienią, bo wtedy wygrałby Trzaskowski. odpowiedz • oceń :

~Leming , 13:15 25-03-2021 , 89% @~tępiciel lemingów No i mamy prezydenta d*****. Już nawet w BBC informowali o tym.



Morawiecki powinien być postawiony przed sąd za zaniedbanie obowiązków, ponieważ w lecie prowadził kampanie Dudy, zamiast zajmować się pandemią.



Duda szkoda gadać ma czas na narty i dawanie orderów Lewandowskiemu, ale nie ma czasu dla Polaków dotkniętych pandemią odpowiedz • oceń :

~Maria , 14:12 25-03-2021 , 89% @~tępiciel lemingów Ile razy były doradca T pokonał wirusa?

Rząd nieudolny od nie pamiętnych czasów odpowiedz • oceń :

~Pasterz , 12:52 25-03-2021 , 20% Bardzo dobrze, bydło powinno siedzieć w chlewach, a jak nie to za mor...de i na łańcuch odpowiedz • oceń :

~mm , 13:12 25-03-2021 , 5% Leming

Udowodnij i pokaż TYLKO jedne randamizowane badane że maski cokolwiek dają. odpowiedz • oceń :

~Leming , 13:16 25-03-2021 , 95% @~mm Jest taka baza PubMed. Wejdź tam, wpisz słowo kluczowe i znajdziesz sporo badań. odpowiedz • oceń :

~mm , 14:29 25-03-2021 , 10% @~Leming Nie ma nawet jednego randamizowanego badania potwierdzajacego skuteczność maseczek, NAWET JEDNEGOO!!! odpowiedz • oceń :

~Leming , 15:21 25-03-2021 , 82% @~mm Robienie takiego badania w pandemii byłoby nieetyczne.

Są jednak badania dla innych wirusów roznoszonych podobną drogą i opracowania statystyczne w trakcie tej pandemii dla grup noszących maseczki i dla tych, gdzie tych maseczek się nie nosi. odpowiedz • oceń :

~mm , 13:13 25-03-2021 , 9% ZAPLANOWANE I ZREALIZOWANE!!!



"Prawie we wszystkich krajach, gdzie po 15 grudnia 2020 rozpoczęto szczepienia SARS-Cov-2 notuje się dramatyczny wzrost zachorowań i zgonów na covid. I nasila się medialne straszenie tą chorobą. Dziwi tylko, że ani media ani establiszment medyczny promujący szczepienia nie dostrzegają prostej korelacji, która jest oczywista dla większości normalnych ludzi. Wszystko wskazuje, że ten wzrost zachorowań, jest następstwem rozpoczęcia akcji szczepień wirusowym materiałem genetycznym. Zamiast zahamowania „pandemii”, mamy jej spotęgowanie.



W immunologii znane jest zjawisko zwane patogenicznym pobudzeniem i wzmocnieniem chorób przez szczepienia.

Patogeniczne wzmocnienie wynika z homologii (podobieństwa) pewnych białek wirusów do strukturalnych białek komórek człowieka i jest przyczyną wachlarza chorób autoimmunologicznych indukowanych przez szczepienia. "



prof Maria Majewska odpowiedz • oceń :

~Leming , 13:19 25-03-2021 , 92% @~mm Prawo głupoty ta Majewska. W Izraelu maleje liczba zakażeń. W USA są już badania i w tamtejszych domach opieki i wśród personelu medycznego. Liczba zakażeń i zgonów maleje odpowiedz • oceń :

~mm , 14:28 25-03-2021 , 10% @~Leming Oj zapomniało mi się, że podważysz każdego, nawet najbardziej zasłużonego, w zależności jak Ci pasuje do Twojego "pseudo poglądu".



No cóż ale jak bierze się kasę za napisanie kilku nieprawdziwych zdań, żeby tylko siać zamęt i dezionformację...czemu nie?



odpowiedz • oceń :

~Leming , 15:32 25-03-2021 , 82% @~mm Prof Majewska to znany antyszczepionkowiec. Plecie totalne bzdury popierane przez Kreml.

Ja się opieram na faktach i badaniach naukowych.

Są już raporty z Izraela, z USA, z UK. Szczepionki zmniejszają liczbę zakażeń i śmiertelność wśród zaszczepionych. odpowiedz • oceń :

~V , 13:34 25-03-2021 , 34% Wszystko pozamykane ,a w szkołach przychodzą na sale i zloty robią. odpowiedz • oceń :

~mm , 14:18 25-03-2021 , 8%

leming

Nie ma nawet jednego randamizowanego badania potwierdzajacego skuteczność maseczek, NAWET JEDNEGOO!!! odpowiedz • oceń :

~Leming , 15:27 25-03-2021 , 91% @~mm Są badania statystyczne na dużych grupach, gdzie maseczki się nosi, albo nie w tej pandemii.

Są badania nad przenoszeniem podobnych wirusów (pamiętaj, że takie wirusy przenoszą drogą kropelkową lub w aerozolach, a nie jako pojedyncze cząstki) lub cząstek o zbliżonych parametrach. Wejdź sobie do PubMed, wejdź na strony CDC. Piszę z komórki to raz, dwa tu się bardzo kiepsko wstawia linki. odpowiedz • oceń :

~Leming , 16:18 25-03-2021 , 88% @~mm Tu masz link do artykułu przeglądowego o maskach:

https://www.pnas.org/content/118/4/e2014564118

Napisz do autora do korespondencji i dostaniesz go w całości. Miłej lektury.

Jest tego więcej. Spora część niby dostępna odpłatnie, ale autorzy prawie zawsze podeślą PDF.

odpowiedz • oceń :

~Gym , 18:57 25-03-2021 , 50% Hej bohaterzy anonimowi.

Prawda jest taka, że sami jesteśmy sobie winni. Nawet dziś spotkać można było idiotów z nochalem na wierzchu lub w ogóle bez maseczki.

Do krytykantów: rozumiem, że krytykujecie wszystkie rządy na świecie bo niemal cały świat notuje wzrosty zachorowań. Nie zapomnijcie również o krytyce opozycji - kręcącej słupki poparcia na tragedi ludzi. Zajmują się tylko tym, jak dopchać się do władzy, tylko to ich obchodzi. Pandemią interesują się tylko tyle, o ile widzą w tym interes polityczny.

Na nasze szczęście, nie rządzi już opozycja i premierem nie jest Donald "nic nie mogę" Tusk. odpowiedz • oceń :

~Leming , 19:22 25-03-2021 , 34% @~Gym Człowieku od 6 lat rządzi PiS

Wszędzie jest pandemia, ale nie wszędzie taki burdel i chaos wprowadza rząd

Rząd robił kampanie Dudzie zamiast zajść się pandemią, w tym akcją informacyjną

Przedstawiciele rzadu łamali własne obostrzenia i nikt nue ponosił konsekwencji



Opozycja jest od krytykowania i bardzo często była to słuszna i konstruktywna krytyka

Do maseczek zniechęca najbardziej konfederacja, która jest programowo i światopoglądowo bliska PiS

PO PSL SLD Wiosna Razem promują noszenie maseczek, robienie testów, szczepienia. Mają naukowy przekaz



Na koniec Horban przyznał, że testowano w Polsce model szwedzki w wakacje. To zrobił Polakom twój rząd idiotów. Twój rząd idiotów wręcz zachęcał Polaków z UK do wizyt bożonarodzeniowych w Polsce ze zmutowanym wirusem w pakiecie

Tusk był premierem w czasie kryzysu i sobie poradził. Morawiecki sobie nie radzi odpowiedz • oceń :

~123 , 19:55 25-03-2021 , 50% @~Leming No tak tusk sobie poradził przy pomocy Nowaka, Gawłowskiego itp. A najlepiej sobie poradził na niwie Ambr Gold. Nie rozśmieszaj mnie powołując się na takie autorytety. odpowiedz • oceń :

~Obywatel , 19:36 25-03-2021 , 50% No nareszcie zamykają przedszkola i żłobki !! Już dawno powinni tak zrobić a nie dopiero teraz ! Mądra decyzja ! Czas żeby nie pracujące Mamuśki posiedziały ze swoimi dziećmi !!! A nie tylko wypychają jak tylko mogą !!! Paniusie nic nie robią siedzą w domu i odpoczywają a dziecko won do przedszkola !! Bo przeszkadza! Bardzo wam dobrze szanuje taką decyzję jaką podjęli o zamknięciu przedszkul i żłobków!!! Jedna mądra decyzja!!!

Jeszcze kościoły zamknijcie bo tam jest masakra!! Zapełnione po brzegi !!!!

Dobrze że obudzili się w porę żeby zamknąć przedszkola i żłobki!!!

Tam też są ludzie i chorują od waszych zasmarkanych dzieci !!!!

Pozdrawiam!!!! odpowiedz • oceń :

~Testom.stop , 00:14 26-03-2021 , - Przestac robić testy . Wychodzą na ogół wyniki dodatnie a zakażonych bezobjawowy nie istnieje . odpowiedz • oceń :

~Do ~Leming , 00:20 26-03-2021 , - Nie trzeba wierzyć w to co mówią w telewizji. Maseczki nie chronią bo to jest wirus . W poprzednich latach były koronawirusy jak sers cov 1 i inne i nikt nie robił cyrków. Gdyby chiny nie narobiły popłochu to nikt nie wiedziałby. Nie podlaczani by do respiratorów, które rozrywają płuca.

Byłaby grupa jak każdej jesieni i własny i ma tym kończyłoby się. Jak w poprzednich zarazach. Dziwi mnie ze tyle oos zdrowych ze starciu wywołanym przez telewizję robią testy w 94 /100 sa to testy fałszywie pozytywne . Ck kryje się za tak wielka liczba zakażonych nie powiem. Tesyy Pana Chrystiana Deozdwna sa na wszystko i na nic . odpowiedz • oceń :

~Były szef do spraw UFO , 06:18 26-03-2021 , - w USA twierdzi, że to wina Kosmitów. To oni was czipują, bo chcą sterować wami jak marionetkami. Nie dajcie się zzombiezować obcym kreaturom! odpowiedz • oceń :

~Śledczy , 22:36 26-03-2021 , - Najsmutniejszy to bendzie Januszek jak zamkną jego galerie. A nie sorry ona nie jest jego. A może jest. To jest czy nie jest?

A nie jest!

Tylko reklamówka była jego.

Legalna reklamówka z hajsem co schowana była w mieszkanku na 11 listopada.



Tak tak kasiora była legalna - tak mówił. A jak mówił to tak było



odpowiedz • oceń :

