Odpocznij na Mazowszu. Nad wodą

Samorząd Mazowsza zachęca do wypoczynku w regionie. W kajaku, na pontonie, materacu albo… kocu. Wypoczynek nad wodą ma wiele imion. Jest idealny i dla aktywnych, i dla ceniących sobie spokój. Wiele możliwości proponuje najbliższa okolica, świetna zarówno na spontaniczne, jak i zaplanowane wypady.

Pasjonat fotografii Maciej Jóźwiak zwiedził kawał świata (w tym Borneo i Etiopię), na co dzień mieszka w Warszawie, ale jego wymarzonym miejscem na globie jest… powiat makowski. A dokładniej rzeka Orzyc (prawy dopływ Narwi o długości ponad 142 km), która płynie m.in. przez Równinę Kurpiowską. Co najbardziej przyciąga do tej części kraju?

– Naturalność jej przebiegu i to, że żyje rytmem pór roku (na wiosnę tworzy rozlewiska, latem wraca do koryta), a jednocześnie daje swobodę – mówi krótko pan Maciej. – I tak, jak wolno płynie woda, tak też upływa tam życie, bez pośpiechu. A z punktu widzenia fotografa jest to bardzo istotne – podkreśla twórca facebookowego profilu Kocham Orzyc. I dodaje, że – będąc za granicą – chcemy w jak najkrótszym czasie zobaczyć jak najwięcej i robimy mnóstwo takich samych zdjęć. W efekcie wiele rzeczy przegapiamy. – Na Mazowszu, mając więcej czasu i swobody, nie musimy się śpieszyć, a w razie słabych warunków pogodowych, jest szansa na szybki powrót do ulubionego miejsca i uwiecznienia go – zaznacza Maciej Jóźwiak, który tegoroczny urlop planuje, jak co roku, na obszarze Natura 2000, pomiędzy dolinami Orzyca i Omulwi (to jego kolejna ulubiona rzeka).

Więcej czasu na relaks

Wakacje w kraju, jak wynika z badań, planuje spędzić 90 proc. Polaków. Wśród nich jest również Julia Pietruszka:

– Warto przynajmniej część urlopu zaplanować blisko, czyli na Mazowszu. Znajdziemy tu mnóstwo urokliwych miejsc na dłuższy wypoczynek, a także na krótki wyjazd, np. weekendowy albo kilkugodzinny, gdy najdzie nas taka ochota i znajdziemy trochę wolnego czasu. Bo – co szczególnie ważne – odkrywając uroki regionu, nie musimy spędzać wielu godzin w aucie czy pociągu – przekonuje. – Na co dzień mieszkam w Warszawie, więc częstym kierunkiem moich letnich podróży jest pobliski Zalew Zegrzyński. Ze stolicy to tylko 40 km, więc moim środkiem transportu jest niezawodny rower.

Swoboda i wybór

Urlop na ziemi mazowieckiej to nie tylko szansa na udany wypoczynek, ale również wsparcie lokalnej turystyki i pretekst do lepszego poznania okolicy. Mazowsze to przecież największe województwo, bardzo różnorodne i ciekawe, o każdej porze roku. Latem na odkrywców czekają zarówno małe, urokliwe akweny, jak i rwące rzeki, idealne na spływy kajakowe albo w pontonie. Nie brakuje jezior, które przyciągają tłumy. Mnóstwo jest też mniej obleganych, „zapomnianych”, ale pełnych uroku miejsc. To świetny wybór dla tych, którzy cenią sobie ciszę, lubią poobserwować przyrodę albo po prostu leżeć nad brzegiem wody w pięknym otoczeniu. Jakub Rosłoń, który prowadzi klub żeglarski Sindbad Sailing, szczególnie poleca Zegrze : – wręcz wymarzone dla amatorów sportów wodnych. – Polecam wszystkie aktywności w wodzie: żeglarstwo, kajakarstwo czy wioślarstwo. Po pierwsze, pozwalają się ochłodzić, gdy jest gorące lato. Po drugie, nad wodą nie jesteśmy codziennie, więc jest to coś innego, ciekawego, co przyciąga. Po trzecie, wymagają wysiłku, więc nawet krótką aktywność na wodzie możemy potraktować jako trening. Zamiast ćwiczyć w zamkniętym pomieszczeniu siłowni, mamy możliwość ruchu na powietrzu, w kontakcie z naturą, przy pięknej pogodzie. Po czwarte, to doskonała forma rywalizacji ze znajomymi (np. podczas regat) czy zabawy podczas eventów i przede wszystkim kontakt z nimi – wymienia Jakub Rosłoń.

Łódź, ale inna

Piękno mazowieckich rzek możemy odkrywać, np. pływając kajakiem. Miłośnicy tego typu wypoczynku mają do dyspozycji kilka tras zróżnicowanych czasowo. W zasadzie kajakarze latem „okupują” wszystkie mazowieckie rzeki: Liwiec, Narew, Omulew, Pilicę, Wkrę i wszelkie ich dopływy. Doskonałym pomysłem na weekend jest spływ rzeką w pontonie. Nadmuchiwane łodzie gwarantują niezwykłą stabilność oraz pełne bezpieczeństwo. Każdy z nich wyposażony jest w komplet kamizelek asekuracyjnych dla załogi, cztery drewniane wiosła oraz linę cumowniczą. Sterowanie jest proste – wystarczą dwie osoby. Możliwe są spływy Wkrą, Wisłą i Narwią. Ta ostatnia trasa wiedzie przez niezwykle urokliwą końcówkę rzeki, tuż przed jej ujściem do królowej polskich rzek – Wisły. Niezwykle szeroką i barwną rzekę Narew poznamy pomiędzy zaporą i elektrownią wodną w Dębem a Twierdzą Modlin. Podczas spływu pontonowego Narwią zobaczymy prawdziwe bogactwo fauny i flory. Kolejną atrakcją okolicy jest najdłuższy budynek w Europie: Twierdza Modlin, u stóp której możemy zakończyć spływ[1].

Odpocznij na Mazowszu

Samorząd województwa w te wakacje zachęca do wypoczynku na Mazowszu. Kampania promująca wypoczynek weekendowy i wakacyjny skierowana jest do osób aktywnych, lubiących spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną przy dobrym i zdrowym jedzeniu. Pokazuje region jako dobry kierunek zarówno na wyjazd weekendowy, jak i dłuższy wypoczynek. Promuje Mazowsze bogate w walory naturalne – przyrodnicze i krajobrazowe oraz perły dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Artykuł sponsorowany.