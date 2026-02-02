OGŁOSZENIE Wójt Gminy Kadzidło

Kadzidło, dnia 02.02.2026 r.
OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.), Wójt Gminy Kadzidło informuje o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w obrębie Kadzidło, gmina Kadzidło. Wykaz nieruchomości wywieszony będzie w dniach od 5 lutego 2026 r. do 27 lutego 2026 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kadzidle przy ulicy Targowej 4 oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kadzidło w zakładce ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia http://bip.kadzidlo.samorzady.pl/ogloszenia,12.
Ogłoszenie płatne Urzędu Gminy Kadzidło.