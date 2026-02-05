OGŁOSZENIE Wójt Gminy Kadzidło

PP.6721.2.2025 Kadzidło, dnia 05.02.2026 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kadzidło

o podjęciu przez Radę Gminy Kadzidło Uchwały Nr XXIV/165/2025 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło, gmina Kadzidło.

Na podstawie art. 8g ust. 1 i 2 oraz art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.)

zawiadamiam

1. o podjęciu przez Radę Gminy Kadzidło Uchwały Nr XXIV/165/2025 Rady Gminy Kadzidło z dnia 9 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło, gmina Kadzidło.

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W Uchwale Nr XIX/134/2025 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2025 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło obszar objęty zmianą planu został określony w załącznikach 1 - 9. Przyjmując Uchwałę Nr XXIV/165/2025 z dnia 9 grudnia 2025 roku dodano kolejny załącznik graficzny wskazujący nowe działki, które zostaną objęte zmianą planu.

Wnioski do projektu planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu należy składać do Wójta Gminy Kadzidło wyłącznie za pomocą formularza „PISMO DOTYCZĄCE AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO” w terminie do dnia 6 marca 2026 r. w formie papierowej na adres Urzędu Gminy, ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@kadzidlo.pl, lub za pomocą platformy ePUAP: /1415052/SkrytkaESP, lub na adres e-Doręczenia: AE:PL-54305-32935-BWSGV-33 .

Wzór formularza, na którym składa się wniosek, został ustalony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r.,poz. 2509) i jest dostępny w formie elektronicznej na stronie BIP tut. Urzędu, w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kadzidło, pok. P-4, a także na stronie : https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego

Składający wniosek:

podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kadzidło.

Wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych, które zostaną przez Pana/Panią przekazane, jest Gmina Kadzidło z siedzibą ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym klauzula informacyjna „RODO” oraz ograniczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8a i 8b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kadzidło w zakładce RODO oraz w Urzędzie Gminy Kadzidło.

Ogłoszenie płatne Urzędu Gminy Kadzidło.