OGŁOSZENIE Wójt Gminy Rzekuń

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Wójt Gminy Rzekuń zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Rzekuń w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzekuń.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.
Konsultacje przeprowadzone będą od 13 kwietnia 2026 r. do 20 maja 2026 r. w postaci:
1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.
Formularz dostępny będzie:
- na stronie internetowej Gminy Rzekuń: https://www.rzekun.pl/
- na żądanie osób zainteresowanych w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu
Wypełnione formularze należy dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ug@rzekun.net
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Tadeusza Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
- bezpośrednio do Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Tadeusza Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń (biuro podawcze) w godzinach pracy Urzędu.
2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/KqzivzyAmB
3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzekuń. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2026 roku o godz. 11:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 26 kwietnia 2026 roku klikając w podany link: https://forms.office.com/e/dwSuAXbJs3. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.
Uwagi do projektu uchwały można składać do 20 maja 2026 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Rzekuniu.
- projekt Uchwały Rady Gminy Rzekuń w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzekuń: 2_Ogloszenie_zal_1_uchwala (373,28 KB)
- formularz zgłaszania uwag: 2_Ogloszenie_zal_2_formularz (22,59 KB)
- mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: zalacznik_nr_1_aktualizacja1 (44,06 MB)
- diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rzekuń: Diagnoza_Rzekun (3,93 MB)
Ogłoszenie płatne UG w Rzekuniu.