Ogólnopolski protest rolników również w Ostrołęce [ZDJĘCIA]

Nie jestem rolnikiem więc ciężko mi odnieść się do postulatów protestujących, ale jako logicznie myślący człowiek zastanawia mnie jedno, skoro jesteśmy potentatem na rynkach światowych - podobno zapewniamy ponad 60% zapotrzebowania jako dostawca mięsa z uboju rytualnego, to po co zabijać taką gałąź przemysłu. Nie zbyt docierają do mnie argumenty rządzących w tej kwestii. Przecież jeżeli u nas przestaną produkować, to ktoś musi nas zastąpić i będzie to robił dalej, ale już nie Polacy będą z tego czerpać zyski

Najmądrzejszy Kurp -uczy -radzi, Najmądrzejszy Kurp rolników nigdy nie zdradzi. Najgorsze jest to,że rolnicy w ogromnej większości poszli za PiS-em jak za "panią matką" a teraz PiS odwrócił się du..ą do rolników, zrobił z rolników morderców zwierząt. To jest oczywiste że to jest przygrywka do jakiejś znaczących zmian w rolnictwie. "Co oni tam kombinują" że powtórzę za G. Braunem. A jesli Braun to i Konfederacja, to głosujcie rolnicy na Konfederację "następno razo". A jest śmieszny aspekt tej ustawy. Łańcuch ma być przynajmniej 6 metrowy. Taki łańcuch to potrafi swoje ważyć. Wyobrażam sobie ciłałe na takim łańcuchu. Łańcuch waży z 10kg a pies 2 -3kg. O! kurcze! -ha. Ale w tej ustawie są gorsze rzeczy jak najciemniejszych lat komunizmu. Że jakieś "ekologiczne" organizacje będą mogły wchodzić na teren gospodarstwa bez jakichś tam specjalnych pozwoleń. Będą mogli wchodzić "jak na swoje".

