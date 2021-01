Olszewo-Borki: Budżet Gminy na 2021 rok

REKLAMA

Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Olszewo-Borki na 2021 rok. Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 53 mln 667 tys. 674 zł, przewidywane wydatki to 53 mln 692 tys. 164 zł.



Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki cele oświatowe - w wysokości ponad 18 mln 229 tys. zł. Kolejne miejsce zajmuje dział: Rodzina - ponad 18 mln 426 tys. zł, z czego świadczenia wychowawcze (głównie "500+") to ponad 13 milionów 539 tys. złotych.



Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przeznaczono w roku 2021 ponad 5 mln 130 tys. zł.



Najważniejsze zadania stanowią:

- przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z podciśnieniowej na ciśnieniową w miejscowości Olszewo-Borki ( 1 mln 670 tys. zł),

- budowa ulicy Nowej w miejscowości Antonie (z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),

- budowa drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Żebry Ostrowy (z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich),

- dokończenie budowy drogi gminnej w miejscowości Przystań (z uzyskanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych).

- budowa ulicy Kościelnej w Nowej Wsi, (z zakładanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych),

- odbudowa drogi gminnej relacji Zabiele Piliki-Zabiele Wielkie (po uzyskaniu środków od wojewody mazowieckiego z funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).



Na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w budżecie gminy przewidziano łącznie ponad 2 mln zł, środki te jednak będą zwiększone w zależności od wsparcia uzyskanego z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wiadomo już, że dzięki temu dofinansowaniu na program budowy oczyszczalni przydomowych zostanie przeznaczonych dodatkowo 800 tys. zł.



Zakładane wydatki na projektowanie, rozbudowę i bieżące utrzymanie dróg gminnych to suma 1 mln 332 tys. złotych.



Na wykonanie nowego oświetlenia w gminie wydzielono 252 tys. 392 zł. Opłaty za energię elektryczną na oświetlenie dróg wyniosą 400 tys. zł.



Wiele mniejszych zadań inwestycyjnych będzie wykonywanych we wszystkich miejscowościach w w ramach funduszy sołeckich.



Prognozowana kwota długu gminy w 2021 r. na podstawie zawartych umów stanowi wielkość 29 mln 728 tys. zł.

Spłata zadłużenia z lat poprzednich wyniesie ponad 1 mln 975 tys. zł.

Jak wygląda budżet po stronie dochodów?



Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) wyniesie ok. 9 mln 798 tys. zł.



Subwencja oświatowa kształtować się będzie na poziomie 10 mln 250 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jaka przypadnie naszej gminie to 5 mln 451 tys. zł.

Roczne wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na 1 mln 306 tys. zł, podatku rolnego - 87 tys. 707 zł, leśnego - 170 tys. 695 zł.



Pozytywną opinię zarówno o budżecie jak i wieloletniej prognozie finansowej wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.