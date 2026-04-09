Ostro przeszarżował. Ostrołęczanin stracił prawko i sporo kasy w kilka sekund!

Mieszkaniec Ostrołęki przekonał się na własnej skórze, że pośpiech na drodze bywa wyjątkowo kosztowny. Podczas przejazdu przez powiat siemiatycki, Kierowca zlekceważył przepisy ruchu drogowego, przekraczając dozwoloną prędkość o blisko 70 km/h. Policjanci nie mieli dla niego taryfy ulgowej.

Do zdarzenia doszło na trasie Siemiatycze - Ciechanowie, w miejscu, gdzie znaki drogowe wyraźnie wskazują ograniczenie do 90 km/h. Kierowca jadący samochodem dostawczym najwyraźniej zignorował te obostrzenia. Policyjny miernik prędkości wykazał, że mężczyzna pędził aż 160 km/h. Wyczyn ten nie umknął uwadze funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, którzy patrolowali swój rewir w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zatrzymanie do kontroli zakończyło się dla ostrołęczanina dotkliwymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Zgodnie z aktualnym taryfikatorem, za przekroczenie prędkości o 70 km/h policjanci nałożyli na mężczyznę mandat karny w wysokości 2000 złotych. To jednak nie koniec strat kierowcy – na jego konto trafiło aż 14 punktów karnych. Prawo jazdy Ostrołęczanina zostało zatrzymane na okres trzech miesięcy.