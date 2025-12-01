Ostrołęckie Forum Biznesowe - mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców!

REKLAMA

REKLAMA

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) oraz Prezydent Miasta Ostrołęki serdecznie zapraszają na Ostrołęckie Forum Biznesowe. To bezpłatne wydarzenie jest dedykowane przedsiębiorcom, samorządowcom oraz instytucjom otoczenia biznesu.

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2025 r. (środa), rozpoczynając się o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki, przy ul. Plac Gen. J. Bema 1.

Cel i tematyka forum

Tematem przewodnim konferencji jest tematyka eksportowa oraz możliwości uzyskania wsparcia od publicznych instytucji. Forum stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z kluczowymi programami wspierającymi rozwój i ekspansję zagraniczną.

Szczegółowy program konferencji

Konferencja rozpocznie się rejestracją i poranną kawą w godzinach 11:00 - 11:30.

O godz. 11:30 - 11:40 nastąpi przywitanie i otwarcie forum , którego dokona Stanisław Kubeł, wiceprezydent Ostrołęki.

Następnie w programie:

11:40 - 12:00 - prezentacja Łukasza Kołodziejskiego, na temat wsparcia polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej - roli i narzędzi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

12:00 - 12:20 - wystąpienie Marcina Adamczyka, o Polskiej Strefie Inwestycji - ulgach podatkowych jako impulsie rozwojowym lokalnej gospodarki.

12:20 - 12:40 - Karol Jakubaszek, omówi finansowe wsparcie eksportu i ekspansji zagranicznej oferowane przez BGK.

Konferencję zakończy sesja networkingowa w godzinach 12:40 - 13:00.