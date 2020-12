Ostrołęczanin doradcą sekretarza stanu w Kancelarii Premiera

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.

Zastanów się, zanim dodasz komentarz

Ktos wiedzial co robi, ciebie by na pewno nie wzieli, wiec sie nie przejmuj

@~. Ktos wiedzial co robi, ciebie by na pewno nie wzieli, wiec sie nie przejmuj

kto Go tam posadził to nieistotne . Istotne jest to czy jest SPECJALISTĄ w określonej dziedzinie bo jeśli nie to po co kolejny doradca

kto Go tam posadził to nieistotne . Istotne jest to czy jest SPECJALISTĄ w określonej dziedzinie bo jeśli nie to po co kolejny doradca

Podaj straty w elektrowni c i czyim synem jest twój prezes Jarosław ? Za co jego ojciec dostał dom?

@~Rita Podaj straty w elektrowni c i czyim synem jest twój prezes Jarosław ? Za co jego ojciec dostał dom?

Ostrołęczanka pełniąca funkcje wiceprezydenta Warszawy jest osobą kompetentną i wykształconą. Dzieci nie odpowiadają za winy rodziców. Właściwie postawnie pytanie to co robi Dudówna w kancelarii prezydenta RP. Nepotyzmem czystej wody jest sytuacja, gdy ojciec zatrudnia własne dziecko na państwowej posadzie w swoim własnym gabinecie. Drugie pytanie, dlaczego Dudówna nie została wyrzucona na zbity pysk z kancelarii prezydenta RP po zorganizowania nielegalnego COVID19 party.

@~Rita Ostrołęczanka pełniąca funkcje wiceprezydenta Warszawy jest osobą kompetentną i wykształconą. Dzieci nie odpowiadają za winy rodziców. Właściwie postawnie pytanie to co robi Dudówna w kancelarii prezydenta RP. Nepotyzmem czystej wody jest sytuacja, gdy ojciec zatrudnia własne dziecko na państwowej posadzie w swoim własnym gabinecie. Drugie pytanie, dlaczego Dudówna nie została wyrzucona na zbity pysk z kancelarii prezydenta RP po zorganizowania nielegalnego COVID19 party.

~Pako , 11:18 13-12-2020 , 56%