Ostrołęka się wyludnia: Kolejne alarmujące dane o spadku liczby mieszkańców

Egzekwować meldunki. Sprawdzać opłaty za wywóz nieczystości z nowych bloków. Zameldowany1 mieszkaniec, a mieszka rodzina 3-4 osoby, lub osoby wynajmujące, żeby za śmieci jak najmniej płacić. To w interesie nas wszystkich, bo śmieci jest coraz więcej, płacimy coraz więcej, mieszkania oddawane co i rusz, a mieszkańców coraz mniej. Jak to się dzieje? I nie mówce, że wszyscy młodzi wyjeżdżają. Owszem wyjeżdżają, ale spory odsetek wraca, a i do Ostrołęki ludzie się sprowadzają.

Trochę to bardziej złożone. Tak na prawdę okrada nas Państwo. Na chłopski język przekładając - mamy drogą obsługę administracyjną kraju. Dużo drogich i niekompetentnych urzędników. Najlepiej jakby Pracodawca wypłacał wynagrodzenie brutto a wszystkie składki płacisz sam. To byś zobaczył ile kosztujesz Pracodawcę. ZUS kolosalnie wielki a do lekarza nie można się dostać, a emerytura śmiesznie niska. To gdzie są te pieniądze?

Jeśli nie zatrzymamy odpływu młodych ludzi z miasta to "umrzemy" wszyscy pozostali. przede wszystkim nabory na stanowiska pracy powinny być bardziej transparentne i nie zatrudniajmy emerytów a dajmy szansę młodszym. Poza tym brak jest jakichkolwiek benefitów w ostrołęckich firmach, czy to państwowych, samorządowych czy też prywatnych. Także oświata i jej zaplecze w Ostrołęce to nie za wysoki poziom i ludzie muszą dokupować mądrość dla swoich pociech. brak także rozwoju infrastruktury w mieście - ścieżek rowerowych, miejsc wypoczynku czy rekreakcji. Powie ktoś, przecież mamy plażę i rzekę. A jak mówie no i co z tego skoro są to skansenowe miejsca, niekoniecznie zadowalające młodych z dziećmi. I tak można sporo wyliczać o jakości życia w Ostrołęce. Jak będziecie chcieli dowiedzieć się jak zatrudnia się emerytów to w następnym wpisie podam przykłady. A na to wszystko patrzą młodzi, wykształceni z niezłym dorobkiem zawodowym i zniechęca ich pozostanie w Ostrołęce na stałe. Może warto zrobić otwartą debatę na ten temat, zapraszając przede wszystkim 20, 30 i 40-sto latków ?!

~Fiołek , 16:19 23-09-2024