Ostrołęka: Mieszkania komunalne na sprzedaż z dużą bonifikatą

Pięć mieszkań komunalnych należących do samorządu miasta zostanie sprzedanych w trybie bezprzetargowym i z dużą bonifikatą.



Decyzja podjęta została w oparciu o zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i uchwale ostrołęckiego samorządu w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Ostrołęki.



Do sprzedaży przeznaczono cztery mieszkania o powierzchni od 39 do 48 m2 w bloku przy ulicy 11 Listopada 19 i jedno w bloku przy ulicy Czwartaków 6. Wszystkie zostaną sprzedane obecnym najemcom w trybie bezprzetargowym. Ich wartość szacowana jest około 92 tysięcy do 123 tysięcy złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo pierwokupu mają obecni najemcy. Lokale przejdą na ich własność wraz z częścią gruntów, na których usytuowany jest blok, po uiszczeniu kwoty z wyceny pomniejszonej o bonifikatę w wysokości 70%, tj. od około 28 tysięcy do 37 tysięcy złotych.



Pełen wykaz lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedania znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrołęce.