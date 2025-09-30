Ostrołęka mówi "nie" edukacji zdrowotnej. Prawie 88% uczniów wypisanych z przedmiotu

REKLAMA

W roku szkolnym 2025/26 nowy przedmiot – edukacja zdrowotna – zastąpił dotychczasowe wychowanie do życia w rodzinie. Z danych przekazanych przez Urząd Miasta Ostrołęki wynika, że zdecydowana większość rodziców nie pośle dzieci na te zajęcia. Dorośli uczniowie również masowo się z nich wypisują.

Edukacja zdrowotna w Ostrołęce

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot szkolny wprowadzony w bieżącym roku szkolnym. Jest nauczany w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII w wymiarze jednej godziny tygodniowo (zajęcia w klasie VIII tylko w pierwszym semestrze) oraz w szkołach ponadpodstawowych przez dwa lata, również jedną godzinę w tygodniu.

Przedmiot od początku wzbudzał kontrowersje – już na etapie przygotowywania podstawy programowej pojawiały się liczne głosy krytyki ze strony rodziców i organizacji społecznych, a także Kościoła Katolickiego. Szczególne kontrowersje budziły treści dotyczące edukacji seksualnej w ramach tego przedmiotu.

Dane pokazują, że zdecydowana większość rodziców w Ostrołęce zdecydowała się wypisać swoje dzieci z edukacji zdrowotnej. W III Liceum Ogólnokształcącym wszyscy uczniowie zostali wypisani z przedmiotu, w II LO na zajęcia zdecydował się zaledwie jeden uczeń, a w I LO – tylko trzy osoby.

Tylko w jednej szkole – SP Nr 4 im. Żołnierza Polskiego – liczba uczestników (66) nieznacznie przewyższa liczbę osób nieuczęszczających (61). Dane jednoznacznie wskazują, że nowy przedmiot nie zdobył akceptacji wśród rodziców ostrołęckich uczniów.

Dane ze szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II:

Uczniowie uczęszczający: 209

Uczniowie nieuczęszczający: 563

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałowskiej:

Uczniowie uczęszczający: 55

Uczniowie nieuczęszczający: 513

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica:

Uczniowie uczęszczający: 61

Uczniowie nieuczęszczający: 389

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza:

Uczniowie uczęszczający: 148

Uczniowie nieuczęszczający: 307

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego:

Uczniowie uczęszczający: 73

Uczniowie nieuczęszczający: 276

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza:

Uczniowie uczęszczający: 65

Uczniowie nieuczęszczający: 211

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Żołnierza Polskiego:

Uczniowie uczęszczający: 66

Uczniowie nieuczęszczający: 61

Dane ze szkół ponadpodstawowych

Licea ogólnokształcące:

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej:

Uczniowie uczęszczający: 0

Uczniowie nieuczęszczający: 652

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida:

Uczniowie uczęszczający: 1

Uczniowie nieuczęszczający: 645

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema:

Uczniowie uczęszczający: 3

Uczniowie nieuczęszczający: 336

Zespoły szkół zawodowych:

ZSZ Nr 2 im. Józefa Psarskiego - Technikum:

Uczniowie uczęszczający: 3

Uczniowie nieuczęszczający: 549

ZSZ Nr 1 im. Józefa Psarskiego - Technikum:

Uczniowie uczęszczający: 14

Uczniowie nieuczęszczający: 414

ZSZ Nr 3 im. Józefa Psarskiego:

Uczniowie uczęszczający: 56

Uczniowie nieuczęszczający: 316

ZSZ Nr 4 im. Józefa Psarskiego:

Uczniowie uczęszczający: 10

Uczniowie nieuczęszczający: 287

ZSZ Nr 2 im. Józefa Psarskiego - Szkoła Branżowa II Stopnia:

Uczniowie uczęszczający: 12

Uczniowie nieuczęszczający: 95

ZSZ Nr 1 im. Józefa Psarskiego - Szkoła Branżowa I Stopnia:

Uczniowie uczęszczający: 12

Uczniowie nieuczęszczający: 80

Łącznie w Ostrołęce uczniów uczęszczających na edukację zdrowotną będzie 788, a nie będzie na nią uczęszczać 5694 uczniów. Odsetek rezygnacji wyniósł około 87,8%.