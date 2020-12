Ostrołęka: Od stycznia wzrost opłat za wywóz śmieci

REKLAMA

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów wzrośnie z 9,00 zł do 12,50 zł od osoby. Dla czteroosobowej rodziny oznacza to wzrost kosztów o 168 zł rocznie.

~ogórek , 17:35 14-12-2020 , 79% wytłumacz mamusi w sklepie żeś jej podwyższył odpowiedz • oceń :

~Ziom , 17:44 14-12-2020 , 31% Na szczęście mamy jedne z najniższych podatkow lokalnych w Polsce, jakie są możliwe tj od nieruchomości, transportu... odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 18:00 14-12-2020 , 58% @~Ziom Dzięki poprzednikom mamy jedne z najniższych podatków lokalnych w Polsce, od nieruchomości, transportu. odpowiedz • oceń :

~Kolega , 20:19 14-12-2020 , 60% @~Ziom ... I zarobków tez. Zarobki jedne z najniższych odpowiedz • oceń :

~cała prawda , 21:54 14-12-2020 , 100% @~tępiciel lemingów Mamy jedne z najwyższych podatków lokalnych w UE, jedynie mniej płacą Ci z PIS. odpowiedz • oceń :

~Sort , 17:47 14-12-2020 , 25% Relacja nie była najlepsza technicznie. Kto prócz Żukowskiego nie zrozumiał powagi problemu. Razem przeciw było 3. odpowiedz • oceń :

~BRAWO KULIK , 17:51 14-12-2020 , 58% WZROST O 40%??? TO JAKAŚ KPINA odpowiedz • oceń :

~Tylko PIS i podatki , 21:55 14-12-2020 , 67% @~BRAWO KULIK Przecież to twoi radni z PIS przegłosowali, gdyż PIS zmienił ustawę o odpadach? Ich rozliczaj?



http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/119_u.htm odpowiedz • oceń :

~Kk , 22:07 14-12-2020 , 50% @~Tylko PIS i podatki Sposobu naliczania opłat za odpady nie reguluje ustawa o odpadach tylko ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w gwoli ścisłości. Radni nie zmieniali ustawy o odpadach. Projekt rozporządzeń regulujących wzrost opłaty Marszałkowskiej oraz wprowadzające zakaz składowania frakcji kalorycznej powstały za czasu rządzenia PO odpowiedz • oceń :

~Podatnik , 17:52 14-12-2020 , 58% Kulik super prezydent dba o mieszkańcow podnoszącej im sto procent opłat za wywóz śmieci, bierze chyba wzór z Trzaskowskiego odpowiedz • oceń :

~Kazik , 18:02 14-12-2020 , 62% @~Podatnik Pilnować aby po nocy nie przywozili w worach pod śmietnik odpowiedz • oceń :

~PiSuardessa , 18:04 14-12-2020 , 45% @~Podatnik A ile dodatkowych opłat wprowadził PiS, to już Ci nie przeszkadza? odpowiedz • oceń :

~Ktos , 19:06 14-12-2020 , 67% @~PiSuardessa Zamknij dziób, bo nic nie wnoscisz. W dupoe mam to, co wprowadził PiS braku. Oceniam ostroleckiego nieuka. odpowiedz • oceń :

~Ktos , 19:10 14-12-2020 , 65% @~PiSuardessa I dokształć się, bo w mediach społecznościowych widać jakie szkoły pokończyly głąby krzyczące na jakąkolwiek krytykę lenia w ratuszu. Ciekawe czy Kleczkowskiego rozprawa się odbędzie, bo pensja też z podatków ludzi pracy. odpowiedz • oceń :

~podatnik , 21:58 14-12-2020 , 100% @~Ktos

Dokształć się zaczym bzdurę napiszesz. To są konsekwencję rządów PIS i nowe podatki, a samorządy nic nie mogą.



https://www.money.pl/gospodarka/40-nowych-danin-pis-u-mowienie-ze-obnizacie-podatki-jest-smieszne-grzmi-poslanka-6433294510647425a.html odpowiedz • oceń :

~Ktos , 22:16 14-12-2020 , 0% @~podatnik Bredzisz mało blyskotliwy dzieciaku z Ostrołęki dla Wszystkich. Tak było od lat, że różne partie rządziły i niekoniecznie z tej samej partii prezydenci sobie radzili. A nasz nieporadny, robiący z siebie ofiarę PiSu jak na prawdziwego mężczyznę przystało, ma najciezej w Polsce. Tłumaczy swe nierealizowane punkty programu rządami PiSu. Tak samorządy nic nie mogą. Są takie, które mogą np. Łomża. Najwyraźniej ktoś minął się z powołaniem. Proszę udpornic się na krytykę, bo negatywnego elektoratu przybywa. I przestań tłumaczyć mizerne działania linkami o pisie tylko zacznij mówić swoimi słowami. Chyba, że to wysiłek jak dla każdego potencjalnego i obecnego wyborcy ODW. odpowiedz • oceń :

~aaa , 18:46 14-12-2020 , 100% @~marian Powtórz go jeszcze raz lub zamieść na portalu konkurencyjnym. Chyba, że kogoś obrażałeś lub używałeś wulgaryzmów - to wtedy postąpiono słusznie i musisz się opanować. Pozdrawiam odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 18:03 14-12-2020 , 63% Dzień dobry!



Najmilsi!



Niestety, groszem nie śmierdzę, ale mimo to, naPiSzę, że nawet gdybym miała płacić 50 złociszów miesięcznie za wywóz odpadów, to nie będę narzekała, nie będę rwała szat na sobie, czy wznosiła nowe skargi i nowe zaklęcia z tego powodu, bowiem dobrodziejstwo Klera w naszym iluzjonie, (obejrzałam go sześć razy), jest dla mnie po stokroć ważniejsze, niż jakieś dodatkowe, głupie złotówki wysupływane z portmonetki.



Jako dziewczyna na wskroś nowoczesna, inteligentna, wykształcona, rozczytana w postępowej, liberalnej prasie, kładę nacisk na swój rozwój intelektualno-duchowy, a nie na prymitywne dobra materialne...



Pozdrawiam... odpowiedz • oceń :

~kaczor , 18:52 14-12-2020 , 46% @~Ania-Dziewczyna jak Łania wystarczy załapać się na jakiekolwiek stanowisko kierownicze w spółce skarbu państwa i przy poziomie poborów takie opłaty to pikuś (aha zapomniałem dodać, że żadne specjalne umiejętności nie są wymagane, trzeba być tylko w Pisie ew. TPO) odpowiedz • oceń :

~eh , 18:03 14-12-2020 , 60% Na początku chciał podnosić podatki przedsiębiorcom, teraz zwykłym ludziom.

odpowiedz • oceń :

~Kk , 18:33 14-12-2020 , 64% Śmieci to jeden z najlepszych, najbardziej dochodowych biznesów na świecie. Miasto a raczej spółki OPK i OTBS mogliby robić kokosy mając własną sortowanie, składowisko i transport. Nie potrafią sprzedać surowców tylko za nie płacą?! Aaa no tak, przecież stanowisko sprzedawcy odpadów nie było potrzebne, do likwidacji. odpowiedz • oceń :

~PiSbiznes śmieciowy , 18:51 14-12-2020 , 45% @~Kk Oczywiście biznes tyle że nie dla nas. Polska przyjmuje miliony ton śmieci rocznie z najdalszych stron świata, a dalej pomysły władz się kończą. odpowiedz • oceń :

~Kk , 18:57 14-12-2020 , 58% @~PiSbiznes śmieciowy Jest biznes dla tych co przyjmują ze świata. Jak by nie było biznesu to by nie przyjmowali ;) tylko to nie przyjmuje Polski rząd tylko Polscy przedsiębiorcy. I nie miliony tylko kilkaset tysięcy ton rocznie. Polska też eksportuje odpady do innych państw, też kilkaset tysięcy ton odpadów rocznie. odpowiedz • oceń :

~AA , 18:48 14-12-2020 , 58% Jeszcze się nowy rok nie zaczoł,a tu pyk i ćwieka szaraczkom. odpowiedz • oceń :

~123 , 21:35 14-12-2020 , 100% @~Wyborca Nie podali, czyli pewnie też radni od eOstroleki. odpowiedz • oceń :

~Poniedziałek , 19:41 14-12-2020 , 79% Podwyżka o blisko 100%. Po co miasto inwestowało w własną stację segregacji? Po to żebyśmy mniej płacili czy po to by samorządowcy korzystali z dochodów spółki? Wszystko na koszt ludzi. odpowiedz • oceń :

~Paskuda , 20:00 14-12-2020 , 64% @~Poniedziałek O to to to to to to.



Kochanieńcy, pompujcie koła u taczek, bo oprócz prezydenta dziewiętnastu radnych do wywiezienia na ww. PSZOK. odpowiedz • oceń :

~Pooo , 20:47 14-12-2020 , 50% Będą lasy zawalone śmieciami do tego zmusza władza i radni tego miasta Ostrołęki, spółdzielnie mieszkaniowe muszą grodzić osiedla bo będą przywozili na teren osiedla śmieci ufo ludki. odpowiedz • oceń :

~wyborca_prawicy(ponownie) , 21:34 14-12-2020 , 50% Radni, jak słuchałem i w mojej ocenie, kierowali się głównie podwyższeniem opłat za śmieci tym, że w innych miastach i gminach podwyżki były wyższe. Przecież to jest śmieszny argument. Czy ktoś z radnych ocenił naprawdę merytorycznie tę podwyżkę. Czy ją dogłębnie przeanalizował ? Śmiem twierdzić, w mojej ocenie, że nikt tego nie zrobił.

Nie wiem, czym kierowali się niektórzy radni z PiSu, głosując za tą podwyżką. Czyżby nowa koalicja pana Guta z panem Kulikiem ? Ludzie ogarnijcie się, czy wy naprawdę nie czujecie lokalnej polityki ? Jedynie pan Czartoryski, Grabowski i Żukowski wyczuli sprawę i głosowali przeciw podwyżce, dla dobra mieszkańców i miasta.

Gdzie merytoryczne wystąpienie klubowe PiSu, pokazujące jak można nie podnosić tych opłat ? Dlaczego nikt nie zareagował na słowa jednego z radnych, który stwierdził głośno i mocno, że podwyżka to tak naprawdę na życzenie PiSu (parafrazując).

Patrząc i słuchając tej Sesji należy stwierdzić jedno, Wy kochana prawico do władzy w Ostrołęce już nie dojdziecie, o ile będziecie tak postępować. Niestety, smutne ale prawdziwe. Macie jeszcze trzy lata, przemyślcie to sobie ! odpowiedz • oceń :

~LOL , 21:59 14-12-2020 , 100% @~wyborca_prawicy(ponownie) Za podwyżko głosowali radni PIS i Ci bezpartyjni. odpowiedz • oceń :

~wstyd , 22:04 14-12-2020 , 0% 40 %

rozumiem zdzierców z SLD PO

ale. że PIS owi radni głosowali za tak drakońską podwyżką

wstyd

wstyd

wstyd odpowiedz • oceń :

